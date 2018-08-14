Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc lan Trần Mộng ra hoa đẹp như ý

Hoa lan Trần Mộng thường nở vào mùa đông sang tới đầu xuân. Khi hoa nở thường hơi uốn cong về phía sau trông rất duyên dáng. Bông hoa khá to, cánh đài của hoa thì xòe rộng, cánh hoa có màu hồng pha mầu cánh gián. Mỗi chùm hoa lại có nhiều bông và cao đến 80cm, 90cm. Trông như những ánh sao rơi, giúp liên tưởng tới những điều tốt lành để khởi đầu năm mới,...

Lan Trần Mộng là loại lan có lá hẹp bản dài và to ngang, đầu to, dò hoa lan dài vươn lên uyển chuyển thanh cao, màu nâu nhạt.

Trồng lan là cả một nghệ thuật, không phải ai cũng thành công, cũng không có nghĩa chơi lâu là sẽ "nằm lòng" được chúng. Để trồng được loại lan này đã khó muốn thu được hoa đẹp lại càng khó hơn.

Đây là loài địa lan rất khó tính, chỉ sinh trưởng và phát triển tốt ở nơi có khí hậu mát mẻ. Nhất là thời kỳ lan chuẩn bị ra hoa, phải có cách chăm sóc phù hợp để hoa to và có sắc, lâu tàn, hương thơm lan xa. Lan phân nhánh rất nhanh. Vì lan có nhược điểm lá to, dài và giòn nên dễ gãy nên người ta thường tránh xếp chậu lan nằm phía ngoài để tránh các luồng gió mạnh.

Nhìn chung, bản chất của việc trồng địa lan bao gồm 2 việc là tạo ra tiểu vùng khí hậu cho vườn lan và tạo ra môi trường cho cây lan sinh trưởng.

Kết hợp giữa nhiều yếu tố như nhiệt độ, chất liệu trồng, độ thông thoáng, phân bón và tưới nước,... sẽ cho được chậu hoa đẹp.

Cách trồng

Chuẩn bị:

Chậu trồng

Nên chọn chậu cao và có đường kính to

Chọn loại chậu sao cho phù hợp với điều kiện và cây trồng. Vì đây là loại lan lá dài, rủ nên bạn nên nên chọn chậu cao, khóm lan có nhiều thân nên bạn chọn đậu có đường kính to...

Nhớ vệ sinh chậu sạch sẽ. Với chậu mới thì bạn chỉ cần rửa qua, nếu chậu cũ (đã dùng) thì lau kỹ bằng nước xà phòng loãng lau kỹ rồi rửa sạch bằng nước.

Đất trồng

Nên chọn đất trồng là đất xú

Tốt nhất bạn nên chọn đất trồng là đất xú (loại đất nằm sâu dưới tầng đất thịt nhưng vẫn chưa tới tầng đất sét). Thường thì người chơi lan sẽ lấy đất về xắn nhỏ ra phơi khô sau đó thử thả cục đất vào nước. Nếu thấy đất nổi lên thì lúc đó mới dùng để trồng lan.

Cây giống

Chọn cây giống lan đem trồng tốt và không bệnh tật. Thường là những khóm lan được mang về từ rừng sâu. Cây được treo ngược ngọn xuống đất để giữ ẩm. Bạn nên chọn cây khỏe đẹp để ghép thành giò. Chờ cho lan đã thay một lượt lá thì bạn thực hiện tách thân cây.

Chọn cây giống lan đem trồng tốt và không bệnh tật

- Cây ở một chậu cũ (thay chậu):

Tách thân cây thành nhiều khóm nhỏ và cắt bỏ rễ thối, lá hỏng. Dùng tay hay dao sắc để tách khóm cây. Sát trùng và làm khô vết tách ngay sau khi tách bằng cách dùng que sắt khoảng 2 li đã nung nóng để vết tách khô.

Tiếp theo, bạn dùng sơn bôi vào vết tách để tránh nhiễm bệnh cho cây, cây không bị thối do nước tưới sau này. Cuối cùng, bạn để lan vào chỗ mát chờ cho khô sơn.

Nhân giống trồng lan đúng kĩ thuật

- Cây vừa mới mua hay xin nơi khác

Với khóm cây vẫn là nguyên chậu thì bạn thực hiện cách tương tự như trên. Còn nếu tách chỉ 1 hoặc 2 thân từ khóm thì phải sát trùng và làm khô vết tách thật nhanh chóng.

Thời vụ

Mỗi năm lan có thể ra hoa được 2 vụ: Thu và cuối Đông.Thời điểm tách nhánh địa lan phù hợp nhất là vào tháng chín (Âm lịch).

Đây là lúc mà cây địa lan đã phát triển mầm mới một cách hoàn thiện. Đồng thời, củ địa lan đã hình thành và tích lũy dinh dưỡng để chuẩn bị hoa phát triển. Với mục đích nhân giống nhanh, tách nhánh vào lúc này sẽ giúp củ địa lan sinh sôi nảy nở 2 lần trong năm.

Độ ẩm

Đặc tính của Lan Trần mộng là "bán âm, bán dương", nghĩa là không thể chịu hạn mà cũng không chịu được úng.

Điều kiện lý tưởng nhất để trồng lan là trong môi trường có độ ẩm cao

Lan Trần mộng có đặc tính ưa ấm. Lan phát triển trong điều kiện lý tưởng nhất là môi trường có độ ẩm cao. Bạn cần đảm bảo sao cho môi trường không được quá nóng, cây sẽ phát triển bình thường ở nhiệt độ khoảng từ 20-30 độ C. Nếu trời lạnh thì cây sẽ rất khó sống. Trong những hôm trời nóng, bạn cần có biện pháp làm mát cho vườn thích hợp như : quạt gió, phun sương, chạy điều hoà ...

Ánh sáng

Địa lan không chịu được ánh nắng trực tiếp mà nó thích hợp với ánh sáng tự nhiên. Bạn nên chọn ánh sáng tán xạ qua lưới che hay qua các tán cây khoảng 50%.

Cây lan có thể bị nhiễm rất nhiều loại bệnh như :nấm, thán nhiệt,...và đặc biệt là vi rút. Do đó, bạn cần biết cách phòng tránh và chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt hữu hiệu.

Cách chăm sóc

Tưới nước

Địa lan rất cần nước để phát triển. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không tưới nhiều nước vì sẽ dẫn tới úng mà chết, nếu thiếu nước thì cây sẽ kém phát triển. Lan sẽ được tưới dưới dạng sương.

Điều chỉnh lượng nước phù hợp với thời tiết và khả năng thoáng gió của vườn lan

Tùy vào thời tiết và khả năng thoáng gió của vườn lan mà bạn điều chỉnh lượng nước phù hợp.

Trong những ngày nắng nóng thì nên tưới 2 lần/ngày. Còn trong những ngày trời mưa nhiều độ ẩm không khí cao thì không nên tưới. Nếu vườn lan thoáng gió thì bạn cần tưới nước nhiều lần/ngày ...

Bón phân

Nều chọn chất trồng có ít chất dinh dưỡng cho cây thì bạn nên bón thêm phân.

Vì địa lan không cần nhiều phân nên bạn không cần bón quá nhiều phân hay bón quá đặc. Bạn chỉ cần duy trì bón tuần 1 lần và "thật loãng" với phân hữu cơ 1/10 hay 1/20

Lan Trần Mộng thường được trưng làm cảnh và mang đến ý nghĩa bình an, phát đạt

Lan Trần Mộng thường được trưng làm cảnh trong nhà. Đặc biệt, chậu địa lan sẽ mang đến bình an, phát đạt, suôn sẻ cho gia chủ. Vì lọai lan này rất khó tính nên cần biết cách yêu thương, chăm sóc cẩn thận mới có thể thu được “lộc”. Với những chia sẻ trên, hy vọng bạn sẽ biết cách trồng và chăm sóc để thu được thành quả mỹ mãn.