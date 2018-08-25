Hướng dẫn cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam giúp đạt năng suất cao

Du lịch 25/08/2018 20:33

Quả cherry (anh đào) được biết đến là loại quả có hương vị thơm ngon rất được yêu thích. Bên cạnh đó, đây còn là loại quả có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Với cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam chia sẻ dưới đây, bạn sẽ dễ dàng sở hữu một cây cherry sai trĩu quả tại nhà.

1. Công dụng của quả cherry

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Quả cherry có hương vị thơm ngon, bổ dưỡng rất được yêu thích

Một số lợi ích của quả cherry có thể kể đến bao gồm:

+ Có công dụng rất tốt cho những người bị cao huyết áp.

+ Cải thiện tình trạng mất ngủ.

+ Tăng cường trí não, giúp bạn có trí nhớ tốt, chứa nhiều chất chống oxy hóa.

+ Chứa nhiều Vitamin A  rất tốt cho mắt.

+ Giúp phòng ngừa ung thư và rất tốt cho hệ tim mạch.

2. Cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam

Cây cherry thường được nhân giống bằng hạt với chỉ vài thao tác đơn giản như sau:

  •  Dụng cụ cần chuẩn bị
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Hạt Cherry Mỹ

- Hạt cherry Mỹ

- Hộp nhựa hoặc túi nhựa dẻo

- Chậu trồng hoa

- Cát, than bùn rêu

  • Các phương pháp gieo hạt cherry

Phương pháp 1: Gieo hạt cherry trong đất

Thời gian thích hợp để bạn tiến hành gieo mầm hạt cherry trong đất là vào mùa thu. Hạt sẽ có thể nảy mầm vào mùa xuân nhờ quá trình phân tầng.

Với kỹ thuật ươm hạt cherry, bạn lưu ý chọn loại hạt giống thật chắc khỏe để nảy mầm sớm hơn. Bạn nên cùng lúc gieo nhiều hạt cây cherry để thu được hạt nảy mầm trong số đó.

Hướng dẫn cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam giúp đạt năng suất cao - Ảnh 3
Chọn loại hạt giống thật chắc khỏe để nảy mầm sớm hơn

Trước khi tiến hành gieo trồng, bạn cần thực hiện quá trình phân tầng (tạo mùa đông giả cho hạt). Đặt hạt giống cherry trong tủ lạnh từ 6-8 tuần.

Tiếp theo, bạn đổ đầy cát và than bùn rêu vào hộp nhựa rồi vùi hạt giống cherry vào trong. Lưu ý giữ cho hỗn hợp này ẩm nhưng không ướt và thật thoáng khí. Bạn có thể đục thêm vài lỗ nhỏ trên nắp hộp.

Hướng dẫn cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam giúp đạt năng suất cao - Ảnh 4
Trồng cây cherry vào đất đã chuẩn bị sẵn

Giữ nhiệt độ trong tủ lạnh khoảng từ 1 độ C đến 6 độ C để quá trình phân tầng của hạt giống sẽ diễn ra tốt hơn. Sau đó, bạn tiến hành gieo trồng hạt giống. Nên gieo cách nhau khoảng 15cm và vùi xuống sâu khoảng 1cm so với mặt đất.

Phương pháp 2: Gieo hạt cherry vào chậu hoa

Trước tiên, bạn cũng tiến hành quá trình phân tầng như trên. Cho hạt giống vào hộp cát và than bùn rêu trong tủ lạnh trong khoảng 6-8 tuần.

Hướng dẫn cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam giúp đạt năng suất cao - Ảnh 5
Ươm hạt giống cherry

Sau đó, bạn ngâm hạt vào trong chậu hoa. Lưu ý chỉ nên gieo mỗi chậu một hạt cherry.

Nếu thấy đất quá hanh khô thì bạn nên tưới nước để giữ được độ ẩm của đất. Tránh tưới sũng nước khiến đất quá ẩm sẽ khiến hạt giống bị thối.

Hướng dẫn cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam giúp đạt năng suất cao - Ảnh 6
Hạt cherry nảy mầm

Đặt chậu hạt giống ở chỗ có nhiều ánh nắng mặt trời. Trong vài tuần, bạn sẽ thấy hạt bắt đầu nảy mầm. Bạn chăm sóc kỹ càng cho hạt giống thật cứng cáp. Sau đó, tiến hành tưới phân cho cây.

Hướng dẫn cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam giúp đạt năng suất cao - Ảnh 7
Trồng cây cherry từ hạt

Khi cây cao được chừng vài cm bạn đem cấy lên và tiến hành trồng cây cherry từ hạt vào nơi đất đã chuẩn bị sẵn.

Hố đào cách nhau chừng 30cm. Tháo bầu rồi nhẹ nhàng đặt cây xuống và lấp đất. Trồng xong tưới nước cho cây.

Hướng dẫn cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam giúp đạt năng suất cao - Ảnh 8
Trồng và chăm sóc cây cherry đúng kỹ thuật sẽ giúp thu hoạch quả cherry sai trĩu cành

Có thể thấy, cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam không hề khó. Để thu hoạch quả cherry sai trĩu cành nếu bạn nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cherry đúng. Chỉ sau khoảng 1 năm, bạn đã có thể thu hoạch quả thành công.

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