Hướng dẫn cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam giúp đạt năng suất cao

+ Chứa nhiều Vitamin A rất tốt cho mắt.

+ Giúp phòng ngừa ung thư và rất tốt cho hệ tim mạch.

2. Cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam

Cây cherry thường được nhân giống bằng hạt với chỉ vài thao tác đơn giản như sau:

Dụng cụ cần chuẩn bị

Hạt Cherry Mỹ

- Hạt cherry Mỹ

- Hộp nhựa hoặc túi nhựa dẻo

- Chậu trồng hoa

- Cát, than bùn rêu

Các phương pháp gieo hạt cherry

Phương pháp 1: Gieo hạt cherry trong đất

Thời gian thích hợp để bạn tiến hành gieo mầm hạt cherry trong đất là vào mùa thu. Hạt sẽ có thể nảy mầm vào mùa xuân nhờ quá trình phân tầng.

Với kỹ thuật ươm hạt cherry, bạn lưu ý chọn loại hạt giống thật chắc khỏe để nảy mầm sớm hơn. Bạn nên cùng lúc gieo nhiều hạt cây cherry để thu được hạt nảy mầm trong số đó.

Chọn loại hạt giống thật chắc khỏe để nảy mầm sớm hơn

Trước khi tiến hành gieo trồng, bạn cần thực hiện quá trình phân tầng (tạo mùa đông giả cho hạt). Đặt hạt giống cherry trong tủ lạnh từ 6-8 tuần.

Tiếp theo, bạn đổ đầy cát và than bùn rêu vào hộp nhựa rồi vùi hạt giống cherry vào trong. Lưu ý giữ cho hỗn hợp này ẩm nhưng không ướt và thật thoáng khí. Bạn có thể đục thêm vài lỗ nhỏ trên nắp hộp.

Trồng cây cherry vào đất đã chuẩn bị sẵn

Giữ nhiệt độ trong tủ lạnh khoảng từ 1 độ C đến 6 độ C để quá trình phân tầng của hạt giống sẽ diễn ra tốt hơn. Sau đó, bạn tiến hành gieo trồng hạt giống. Nên gieo cách nhau khoảng 15cm và vùi xuống sâu khoảng 1cm so với mặt đất.

Phương pháp 2: Gieo hạt cherry vào chậu hoa

Trước tiên, bạn cũng tiến hành quá trình phân tầng như trên. Cho hạt giống vào hộp cát và than bùn rêu trong tủ lạnh trong khoảng 6-8 tuần.

Ươm hạt giống cherry

Sau đó, bạn ngâm hạt vào trong chậu hoa. Lưu ý chỉ nên gieo mỗi chậu một hạt cherry.

Nếu thấy đất quá hanh khô thì bạn nên tưới nước để giữ được độ ẩm của đất. Tránh tưới sũng nước khiến đất quá ẩm sẽ khiến hạt giống bị thối.

Hạt cherry nảy mầm

Đặt chậu hạt giống ở chỗ có nhiều ánh nắng mặt trời. Trong vài tuần, bạn sẽ thấy hạt bắt đầu nảy mầm. Bạn chăm sóc kỹ càng cho hạt giống thật cứng cáp. Sau đó, tiến hành tưới phân cho cây.

Trồng cây cherry từ hạt

Khi cây cao được chừng vài cm bạn đem cấy lên và tiến hành trồng cây cherry từ hạt vào nơi đất đã chuẩn bị sẵn.

Hố đào cách nhau chừng 30cm. Tháo bầu rồi nhẹ nhàng đặt cây xuống và lấp đất. Trồng xong tưới nước cho cây.

Trồng và chăm sóc cây cherry đúng kỹ thuật sẽ giúp thu hoạch quả cherry sai trĩu cành

Có thể thấy, cách ươm hạt giống cherry ở Việt Nam không hề khó. Để thu hoạch quả cherry sai trĩu cành nếu bạn nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cherry đúng. Chỉ sau khoảng 1 năm, bạn đã có thể thu hoạch quả thành công.