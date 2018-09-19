Chúng tôi cứ thế sống với nhau, chăm lo cho nhau, một người đàn bà góa chồng còn một người là đàn ông góa vợ, rồi chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Là một người phụ nữ một con phơi phới, lâu lắm rồi không có hơi đàn ông, với bản năng khát khao nên tôi không sao cưỡng lại được bàn tay rắn chắc, ấm áp của bố chồng.

Hiện tại tôi đang sống chung với bố chồng và đứa con của tôi với chồng. Chồng tôi mất trong một vụ tai nạn, mẹ chồng vì đau buồn khi nghe con trai mất, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, từ đó ốm liệt giường, khoảng 1 năm sau thì bà mất. Con trai mất, giờ lại đến vợ mất, nỗi đau chồng chất nỗi đau, lúc này tôi là người an ủi, động viên bố chồng như ngày xưa ông đã giúp tôi vượt qua nỗi đau mất chồng để lại vợ trẻ con thơ.

Cứ như thế, tôi và bố chồng không thể kiềm chế được lao vào nhau như thiêu thân. Ông nói chúng tôi không cùng dòng máu, chúng tôi có thể sống với nhau và có thể là vợ chồng. Ông nói sẽ cưới tôi mặc cho người đời đàm tiếu sao cũng được. Dù sao đứa con trong bụng cũng là con của bố chồng tôi và nay mai khi ông tuổi già sức yếu tôi cũng là người chăm sóc, nhưng lấy ông thì tôi còn không dám nghĩ tới. Tôi như đứng giữa ngã ba đường mà không tìm được lối ra, vậy tôi phải làm sao đây, tôi có nên cưới bố chồng không? , mong chuyên gia tư vấn giúp tôi.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ở trong hoàn cảnh nào con người ta cũng sẽ có cách giải quyết hợp lý. Ở trong trường hợp khó xử của bạn cũng vậy. Tuy nhiên, ở mỗi cá nhân sẽ có cách giải quyết khác nhau.

Tôi băn khoăn vì sợ hàng xóm dị nghị về chuyện bố chồng cưới nàng dâu

Bố chồng bạn nói đúng, hai người không có chung dòng máu, nói về lý thì một người góa chồng và một người góa vợ khi có tình cảm với nhau thì có thể kết hôn để trở thành vợ chồng. Nhưng hoàn cảnh của bạn lại rối ren về mặt tình nghĩa, đạo đức, người đời sẽ khó mà chấp nhận được chuyện con dâu lấy bố chồng. Hai người cũng sẽ thấy cắn rứt lương tâm vì dục vọng của mình mà đã làm điều có lỗi với người đã khuất.

Tuy nhiên, ở đời ai mà không có dục vọng – đây là món quà của tạo hóa để con người gắn kết tình cảm và sản sinh giống nòi. Hơn nữa, bạn lại là một người phụ nữ trẻ tuổi lâu ngày “thiếu hơi” chồng, khi tiếp xúc với một người đàn ông khác mà nhất là người đàn ông mà bạn đã có tình cảm nên không kiềm chế được, điều đó cũng khó có thể trách bạn.

Tôi đang ở trong tình huống khó xử và không biết làm sao

Tuy nhiên nếu 2 người lấy nhau, đứa con đầu và đứa con thứ 2 của bạn sẽ gọi nhau là gì, gọi bố chồng của bạn là gì? Bạn hãy cân nhắc đừng để trẻ con rối loạn về cách xưng hô. Hơn nữa, bạn cũng cần phải xét đến yếu tố đó là bố chồng của bạn cũng đã già, chuyện ấy sẽ không còn mãnh liệt, khó có để đáp ứng đủ nhu cầu trong chuyện chăn gối của bạn. Điều này sẽ làm bạn thiếu thốn, dễ xảy ra trường hợp vụng trộm bên ngoài, lúc đó cơm không làm, canh chẳng ngọt, quan hệ vợ chồng, con dâu với bố chồng cũng sẽ tan vỡ và người chịu nhiều đau thương nhất chính là những đứa trẻ.

Vì thế, có nên cưới bố chồng hay không bạn nên cân nhắc thật kỹ để tránh vấp váp phải những đau thương. Chúc bạn sáng suốt.