Dù rất yêu nhưng tôi có nên lấy gái một con làm vợ?

Tư vấn hôn nhân 17/09/2018 14:24

Tôi đang rất yêu một cô gái, dù biết rằng cô ấy đã có con và đã lỡ một lần đò. Nhưng liệu tôi có thể vượt qua mọi rào cản để lấy gái một con làm vợ.

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp em tôi đã si mê điên cuồng, tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình khi ở bên em. Em là một cô gái đẹp, dịu dàng, rất ngọt ngào trong cách ăn nói. Em biết cách chiều chuộng, chăm sóc đàn ông và hơn ai hết, em hiểu tâm lý của người đàn ông, biết họ muốn gì cần gì từ trong cuộc sống đến cả khi trên giường.

Tôi yêu em bằng cả tấm lòng, sự chân thành. Nhưng lúc đầu yêu em tôi đâu biết em là gái đã từng có chồng. Chính vì vậy, mới đây em nói với tôi em đã có chồng, ly dị và đang nuôi con nhỏ, tôi đã vô cùng sốc, nhìn em không giống người từng qua một đời chồng một chút nào. Vì tôi là trai tân nên rất đắn đo không biết có nên tiếp tục tình yêu này và có nên lấy gái một con hay không?

Chào bạn!

Trong cuộc sống, không phải chỉ riêng bạn mà có rất nhiều người cũng rơi vào trường hợp giống như bạn. Tuy nhiên, mỗi người có cách ứng xử khác nhau trong mối quan hệ ấy. Do đó, bạn hãy cân nhắc thật kĩ giữa tình yêu và trách nhiệm trong mối quan hệ của mình đừng vội quyết định.

Tôi đang yêu cô gái đã qua 1 đời chồng và có 1 đứa con
Tôi đang yêu cô gái đã qua 1 đời chồng và có 1 đứa con

Khi yêu gái một con và quyết định đi đến hôn nhân chắc chắn không đơn giản là trải qua sóng gió mà là sẽ phải trải qua một “cơn bão” có sức hủy diệt to lớn. Tuy nhiên trong tình yêu không thể nói trước được điều gì, nếu tình yêu của bạn đủ lớn thì sẽ vượt qua được tất cả. Cô ấy đã nói thật cho bạn biết về hoàn cảnh của mình có nghĩa là cô ấy tôn trọng bạn, yêu bạn rất nhiều và muốn bạn chấp nhận điều đó.

Có thể cô ấy ly hôn là do bị phản bội, không hòa hợp trong hôn nhân… mà phải chấp nhận cuộc sống như vậy. Vì vậy khi quyết định tiến đến với gái một con thì bạn cần cân nhắc thật kĩ vì bạn không còn là ưu tiên số 1 bởi con của cô ấy mới là quan trọng nhất. Chính vì con nên họ sẽ cố gắng dành mọi thứ từ công việc đến thời gian để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn cho con của mình. Bên cạnh đó họ còn tất bật với những buổi họp giữa cha mẹ và nhà trường, các buổi gặp mặt với phụ huynh khác.

Lấy gái một con sẽ có nhiều sóng gió cần vượt qua
Lấy gái một con sẽ có nhiều sóng gió cần vượt qua

Vì thế, nếu xác định lấy một người con gái đã có con khi bạn chỉ có tình yêu là chưa đủ, họ còn muốn bạn có sự bao dung và yêu thương đứa trẻ, trách nhiệm sẻ chia việc chăm sóc nuôi dạy con, hơn nữa nếu bạn có khả năng tài chính có thể lo cho 2 mẹ con thì càng tốt. Do đó, khi lấy gái có con bạn không chỉ cần thực hiện tốt nhiệm vụ của một người chồng mà còn phải là một người cha tốt. Đặc biệt, khi đứa bé đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, bạn cần phải quan tâm chúng nhiều hơn, nhưng cũng đừng nhiệt tình thái quá sẽ khiến chúng hoài nghi và sợ sệt.

Nếu bạn cảm thấy mình có thể bao dung và lo cho 2 mẹ con cô ấy, đồng thời cảm nhận được cả hai có thể cùng nhau chạm vào cảm xúc, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió thì hãy mạnh dạn tự tin đến bên nhau. Còn nếu như bạn chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc tình đầy sóng gió này và cảm nhận chưa thể là chỗ dựa dẫm vững chắc cho cô ấy thì hãy nên dừng lại.

Nếu mạnh mẽ và tình yêu đủ lớn thì hãy tiến đến hôn nhân
Nếu mạnh mẽ và tình yêu đủ lớn thì hãy tiến đến hôn nhân

Vì vậy, có nên lấy gái một con hay không bạn hãy suy nghĩ thật thấu đáo rồi quyết định. Một khi xác định đã đến với cô ấy thì bạn hãy cố gắng dung hòa được với đứa con, để cải hai xích lại gần nhau, đồng thời giúp cô ấy nhặt lại niềm tin đã đánh mất. Bởi cô ấy đã quá khổ khi không có được tình yêu trọn vẹn và cuộc hôn nhân hạnh phúc ngay từ lần đâu tiên. 

Mãi ám ảnh quá khứ của vợ, tôi loay hoay tìm lối thoát cho mình

Mãi ám ảnh quá khứ của vợ, tôi loay hoay tìm lối thoát cho mình

Nằm cạnh vợ, tôi không thể nào ngừng nghĩ tới những người đàn ông trước kia của cô ấy. Tôi ám ảnh quá khứ của vợ đến nỗi chỉ mong có một lối thoát nào đó cho bản thân mình.

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