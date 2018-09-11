Bị người đồng tính theo đuổi tôi muốn chối cũng không được mà ừ cũng không xong

Tâm sự gia đình 11/09/2018 15:40

Hơn 1 năm hẹn hò nhắn tin yêu đương, tôi mới biết mình đang bị người đồng tính theo đuổi. Giờ đây tôi muốn thoát cũng không được bởi người ấy quá tốt, mà đồng ý cũng không xong bởi tôi là người bình thường làm sao có cảm giác được.

Trong đời mình, tôi không thể tưởng tượng ra mình lại gặp hoàn cảnh trớ trêu như thế. Tôi cứ tưởng người mình yêu suốt một năm qua là đàn ông nhưng trớ trêu thay người đó lại là phụ nữ. Vì là một người phụ nữ bình thường, tôi chỉ thích đàn ông nên rất khó xử.

Tôi đã ngoài 30, có một con trai 5 tuổi và đã ly hôn vì chồng ngoại tình. Sau khi đi làm về, tôi chỉ quanh quẩn bên con nên có khá nhiều thời gian rảnh, vì thế đã lên mạng vào trang web hẹn hò để nói chuyện cho đỡ buồn. Ở đây, tôi được một người tên Minh chủ động theo đuổi. Minh giới thiệu mình là người Việt Nam, 35 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Minh làm kỹ sư điện ở bên đó. Hàng ngày, chúng tôi đều nhắn tin và gọi điện đến khuya. Qua giọng nói tôi cảm nhận được Minh là người đàn ông ấm áp, sống tình cảm.

Hàng ngày tôi và anh đều nhắn tin, gọi điện cho nhau
Hàng ngày tôi và anh đều nhắn tin, gọi điện cho nhau

Sau đó, thỉnh thoảng Minh gửi quà về cho hai mẹ con tôi. Con trai tôi rất thích những thứ Minh gửi về. Minh đề nghị tôi cần thứ gì cứ nói và không ngại để mua cho tôi vì thu nhập của anh khá cao, sống rất thoải mái. Càng ngày, tôi thấy Minh càng chân thành và muốn tiến đến hôn nhân với mình. Vì thế tôi rất có niềm tin ở anh. Một tình yêu âm thầm đang mãnh liệt phát triển trong tôi.

Đã hơn 1 năm nói chuyện qua tin nhắn và điện thoại, nhưng Minh không bao giờ gửi hình cho tôi xem, chỉ có tôi là gửi hình mình và con trai cho Minh xem mà thôi. Tại Minh nói anh không chụp hình vì anh ngại khi nào về Việt Nam thì tôi sẽ được thấy diện mạo của anh. Vì thế, tôi rất mong ngóng ngày anh trở về Việt Nam để tôi được nhìn ngắm người mình yêu thật sự.

Tôi càng yêu Minh nhiều hơn khi có một lần đi kí hợp đồng cho công ty, do vô ý tôi đã đánh mất 50 triệu của khách hàng vừa mới đưa. Nghe tôi tâm sự chuyện này, Minh đã không ngần ngại tự nguyện gửi về 50 triệu để tôi đền cho công ty. Anh nói là cứ sử dụng, không phải suy nghĩ. Vì đã yêu anh, nay anh lại tốt với mình như vậy nên tôi tự nhủ sẽ đền ơn bằng ý nguyện làm một người vợ thật tốt để báo đáp anh.

Vì anh không cho tôi xem hình nên tôi cứ ngỡ anh là đàn ông
Vì anh không cho tôi xem hình nên tôi cứ ngỡ anh là đàn ông

Sau chuyện đó, tôi bộc bạch muốn anh về Việt Nam sớm để hai đứa gặp nhau và tính chuyện trăm năm. Tuy nhiên, trước ngày anh về một hôm, anh đã nói tôi hãy chuẩn bị tinh thần, đừng sốc khi gặp anh. Tôi cứ vô tư bảo chẳng có gì phải sốc vì trong thời gian qua anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, ngoài tình yêu, còn ân nghĩa sâu nặng. Tôi nghĩ dù anh có khiếm khuyết hay xấu trai tôi vẫn có thể chấp nhận được.

Rồi giây phút máy bay hạ cánh đã đến. Tôi đã mong chờ rất nhiều, 10 -15 phút trôi qua rất nhiều người đàn ông đã đi qua, nhưng Minh vẫn chưa xuất hiện và đến gặp tôi. Đang suy nghĩ mông lung có thể anh gặp trục trặc gì đó nên chuyến bay bị hoãn thì bỗng có một người phụ nữ tiến đến và gọi tên tôi.

Trời ơi! Người phụ nữ đó là Minh, sao giọng nói khác hoàn toàn với diện mạo. Thảo nào Minh dặn tôi đừng có sốc. Thực sự tôi muốn chạy chốn. Nhưng nghĩ đến những việc Minh làm cho tôi hơn 1 năm qua tôi không thể phũ phàng như vậy.

Tôi đau khổ, dù đã từ chối những người đó vẫn quyết tâm theo đuổi
Tôi đau khổ, dù đã từ chối những người đó vẫn quyết tâm theo đuổi

Tôi không ngờ mình có thể gặp phải tình cảnh này, gặp phải người muốn theo đuổi tình yêu đồng tính đương nhiên tôi rất ghê sợ. Nhưng Minh lại quá tốt với tôi. Minh cũng về nước luôn, từ lần gặp mặt đó Minh gần như van xin tình yêu ở tôi, hứa sẽ đem lại hạnh phúc và sẽ đáp ứng mọi điều tôi mong mỏi. Minh nói tôi đã có một đứa con, cần gì nữa mà từ chối chung sống với Minh. Tôi không thể thực hiện mong muốn của Minh, dù đã từ chối nhưng Minh vẫn kiên trì theo đuổi. Nên giờ tôi không biết phải làm sao?

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