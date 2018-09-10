Thời điểm nào nàng thèm yêu nhất trong tháng?

Chuyện vợ chồng 10/09/2018 15:22

Hiểu được thời điểm nàng thèm yêu nhất trong tháng bạn sẽ có những sự chuẩn bị 'chu đáo' kịp thời, giúp cuộc yêu giữa hai bạn thăng hoa và viên mãn hơn rất nhiều.

Nếu như đàn ông có thể ham muốn bất cứ lúc nào thì phù nữ lại không như vậy. Chính vì thế, phụ nữ luôn cần chàng có một màn dạo đầu bài bản và đủ mãnh liệt để có tinh thần “nhập cuộc”. Tuy nhiên, chỉ cần biết được thời điểm nàng thèm khát “chuyện ấy” nhất mà "hành sự" thì nàng sẽ chủ động gần gũi, bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để lôi kéo nàng lâm trận.

Thời điểm nào nàng thèm yêu nhất trong tháng?

Mỗi tháng các hormone khác nhau trong cơ thể người phụ nữ như hormone kích thích tuyến sinh dục, hoermone giải phóng (GnRH) và hormone hoàng thể hóa cùng thực hiện đồng bộ hóa. Sự ham muốn của phụ nữ sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của các hormone này, đặc biệt là chịu tác động mạnh mẽ nhất từ nồng độ estrogen và testosterone trong suốt chu kỳ của người phụ nữ.

Thời điểm giữa chu kỳ nàng thèm
Thời điểm giữa chu kỳ nàng thèm "yêu" nhất

Theo đó, trong một tháng thời điểm nàng ham muốn “chuyện ấy” nhất là vào khoảng giữa chu kì. Lúc này estrogen và testosterone tăng nhanh để thúc đẩy quá trình rụng trứng. Cảm hứng ham muốn tình dục của chị em cũng từ đó mà tăng theo. Đỉnh điểm của sự ham muốn chính là ngày thứ 14 của chu kỳ. Vào ngày hôm đó, cả testosterone và estrogen đều giúp đẩy mạnh nhu cầu gối chăn và sinh lực trong cơ thể phụ nữ. Chính vì thế, vào ngày này nàng thường ham muốn nhiều hơn cả. Thậm chí có nhiều chị em còn chủ động để gần gũi bạn trai hoặc chồng. Hơn nữa, đây cũng là mốc thời gian tuyệt vời cho dự định về sinh sản, đôi bạn sẽ dễ dàng thụ thai và đạt ý nguyện về con cái.

Qua thời điểm này, cơ thể của nàng sẽ tiếp tục quá trình sản sinh dịch âm đạo nhưng sẽ chậm hơn, thành niêm mạc trở nên khô và dày hơn. Tâm sinh lý của nàng cũng cân bằng, điều đó đồng nghĩa với dấu hiệu suy giảm ham muốn.

Ngày 14 trong chu kì là ngày đỉnh điểm này muốn chuyện ấy nhất
Ngày 14 trong chu kì là ngày đỉnh điểm nàng muốn chuyện ấy nhất

Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ kinh nguyệt, tức là vào cuối tháng của chu kỳ, cơ thể của người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi cũng như biểu hiện bất thường về mặt tâm lý. Vì thế, nàng thường không muốn quan hệ vào giai đoạn này.

Bạn nên làm gì vào ngày nàng thèm yêu nhất trong tháng?

Vào thời điểm nàng ham muốn chuyện ấy nhất, cơ thể sẽ truyền tín hiệu đến cơ quan trung ương não bộ làm kích thích hưng phấn tình dục lớn hơn cho người phụ nữ. Điều này tạo ra quá trình sinh lý và cảm xúc hoàn toàn tự nhiên ở mỗi người.

Lúc này, bạn cần phải nắm bắt thời điểm chủ động dẫn dắt nàng nhập cuộc, để thỏa mãn được “khao khát” của nàng cũng như chính bạn. Vì nàng có nhiều ham muốn trong thời gian này, nên “cô bé” sẽ rất nhạy cảm và tiết nhiều chất nhờn, sẽ vô cùng thuận lợi cho cuộc “yêu”, cả hai tha hồ khám phá cơ thề nhau mà không lo nàng bị khô rát.

Đây cũng là thời gian tuyệt vời để bạn “gợi ý” nàng thực hiện các tư thế mới để cuộc yêu trở nên hấp dẫn và thú vị, tạo ra khoảnh khắc tuyệt vời và đáng nhớ cho cả hai. Tuy nhiên, tuyệt đối không được bỏ qua màn dạo đầu vì đây là màn khởi động để cả hai hào hứng, tạo hưng phấn cho cuộc yêu.

Vào những ngày nàng thèm yêu bạn nên chủ động dẫn dắt nàng nhập cuộc
Vào những ngày nàng thèm yêu bạn nên chủ động dẫn dắt nàng nhập cuộc

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, đã giúp ích rất nhiều cho phái mạnh, có thể nắm biết được thời điểm nàng ham muốn chuyện ấy nhất trong tháng, cuộc yêu thăng hoa hơn. Đồng thời cũng giúp phái đẹp hiểu được tại sao cơ thể mình lại có sự ham muốn như vậy, tất cả là do chu kỳ của cơ thể. Toàn bộ chu kỳ kinh nguyệt cộng với các hormone như estrogen và testosterone đã ảnh hưởng tới ham muốn tình dục của phái đẹp. 

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