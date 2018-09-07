Đàn ông ngoại tình có còn yêu vợ không là một câu hỏi rất khó trả lời. Bởi câu trả lời sẽ khác nhau ở mỗi câu chuyện của từng người. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, khi đàn ông phản bội có nghĩa là tình yêu với vợ đã có sự phai nhạt, tạo cơ hội cho tình yêu mới nảy sinh.

Ngoại tình có lẽ đã trở thành bản năng của một người đàn ông. Theo một cuộc nghiên cứu mới nhất, có đến hơn 90% đàn ông từng ngoại tình trong suốt cuộc hôn nhân của họ, bao gồm cả ngoại tình tư tưởng. Thậm chí, đàn ông vẫn yêu vợ nhưng vẫn ngoại tình bởi họ cảm thấy bất đồng trong mối quan hệ vợ chồng nên đã tìm đến các mối quan hệ ngoài luồng để bù đắp. Đàn ông ngoại tình có còn yêu vợ hay không là câu hỏi khó trả lời Do đó, lý do đầu tiên thường dẫn đến việc đàn ông ngoại tình chính là tìm kiếm sự mới lạ, họ tham lam bỏ qua suy nghĩ của vợ con và gia đình. Tuy nhiên, khi ngoại tình tất cả đối với họ chỉ nằm gói gọn trong hai từ “mối tình”, điều nay nghe rất lãng mạn. Nhưng với đàn ông có vợ họ ngoại tình cũng chỉ vì “tình dục”. Chính vì thế, người mà đàn ông ngoại tình thường là những cô gái trẻ vì “trâu già thích gặm cỏ non”, các em ấy còn nhỏ, kém sâu sắc nên dễ dụ.

Không phải nói quá thì đàn ông ngoại tình lúc đầu chủ yếu là vì chuyện chăn gối. Bởi họ cảm thấy chán cảm giác quen thuộc với các bà vợ và luôn suy nghĩ “hàng chính chủ”. Nhưng đối với bồ thì khác, bên bồ họ luôn được trải qua những đam mê nồng nàn mà ở vợ từ lâu đã nguội lạnh. Giờ đây ở bên bồ sẽ thắp nên ngọn lửa yêu đỏ rực làm bản thân thỏa mãn. Đàn ông ngoại tình để khỏa lấp chỗ trống Tuy nhiên, sau quá trình tiếp xúc, không còn đơn thuần chỉ là khỏa lấp những trống trải trong lòng hay thỏa mãn về tình dục. Càng về sau, đàn ông sẽ thấy cô bồ có vô số điểm chung, sẽ dần nảy sinh tình cảm. Nhân tình ăn nói nhỏ nhẹ, luôn san sẻ những điều bực dọc với anh ấy, còn vợ thì lại hay càm ràm, vì thế họ ngày càng chán vợ và yêu bồ nhí nhiều hơn.

Hơn nữa, đâu phải cô nhân tình nào cũng bòn rút tiền của đàn ông, đôi khi họ cũng đến vì tình cảm thật, nếu vợ không thận trọng thì chồng sẽ đi luôn không về. Tuy nhiên, khi có chồng hay bạn trai ngoại tình vẫn có rất nhiều chị em tự huyễn hoặc bản thân cho rằng người tình chỉ là một sự “cảm nắng nhất thời”. Tình cảm này sẽ không lâu bền, tuy nhiên các chị em lại không hiểu rằng chính chúng ta và người đàn ông của mình cũng đã bắt đầu bằng hai chữ “cảm nắng”. Chính vì thế, khi đàn ông ngoại tình bị phát hiện đều cố gắng bảo vệ người tình trước đòn trả thù của vợ. Mặc dù, họ biết kết quả của cuộc tình vụng trộm này sẽ không đi đến đâu, nhưng vẫn muốn thương người đó đến cuối cùng. Ngoại tình là sai trái nhưng vẫn muốn ở bên cạnh nhau dù ngày mai có ra sao. Họ bất chấp tất cả để yêu thương người phụ nữ ấy. Vậy thì có nghĩa là đàn ông đã hết tình cảm với vợ. Giờ đây đối với họ vợ chỉ là người bản thân có trách nhiệm, còn nhân tình mới là tình yêu thật sự. Người vợ thông minh sẽ giúp chồng giải quyết vấn đề và người thứ 3 không thể chen chân vô được Tuy nhiên, nếu bạn là một người vợ tâm lý, biết những vấn đề mà chồng mình đang gặp phải, giúp anh ấy vượt qua. Vợ chồng đồng lòng thì sẽ không bao giờ có kẻ thứ 3 nào có thể chen chân vào được. Do đó, bạn đừng bao giờ thờ ơ tin vào câu nói “đàn ông chỉ say nắng nhất thời”. Chính cái nhất thời đó sẽ khiến đàn ông yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt, không thể nào rút chân ra được cuộc tình đó. Vì thế, đàn ông ngoại tình có còn yêu vợ không là tùy thuộc vào sự khôn khéo và ứng xử thông minh của người vợ. Chỉ cần người vợ sáng suốt trong chuyện hôn nhân của mình thì sẽ không phải chịu cay đắng.

Con trai yêu bằng mắt là như thế nào? “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai” câu này quả không có sai. Bởi việc bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài từ vóc dáng cho tới diện mạo được xem là yếu tố đầu tiên trong việc lựa chọn đối tượng của cánh mày râu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-ngoai-tinh-co-con-yeu-vo-khong-296310.html