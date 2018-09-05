Chia tay sau khi sống thử khi nhận ra mình chỉ là thứ đồ chơi trên giường

Chia tay sau khi sống thử, trái tim tôi đau đớn vì mình bị lừa dối suốt 2 năm qua. Cứ tưởng anh ta yêu tôi thật lòng, ai ngờ anh ta lật mặt, tráo trở bỏ tôi, sau lưng đi tìm người phụ nữ khác và nói với họ tôi chỉ là công cụ làm ấm giường mỗi khi anh ta cô đơn.

Khi ngồi viết lên tâm sự này tôi rất căm hận anh ta – người mà tôi đã từng yêu say đắm. Khi nói lời chia tay, thái độ của anh ta dửng dưng, không có chút gì hối hận. Vậy mà, suốt 2 năm sống thử tôi vẫn cho rằng tôi là người mà anh ta yêu nhất. Tôi đã vì anh ta mà chịu bao đau khổ, đã cho đi những gì quý giá nhất. Anh ta chia tay một cách phũ phàng không hề có chút hối hận Sống chung với anh ta tôi đã quên đi những mơ mộng bay bổng của cả thời thanh xuân, hy sinh ở nhà chăm lo cho anh ta từng bữa ăn giấc ngủ, vậy mà giờ đây tôi nhận lại là sự phản bội đầy đau đớn. Có lẽ, tôi đã bị những lời đường mật che mắt vì thế đã không nhận ra được bản chất thật của anh ta.

Một phần cũng vì mới chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố học đại học, còn quá non nớt trong suy nghĩ nên tôi mới dễ bị gạt như thế, dễ tin vào cái viễn cảnh tươi đẹp mà anh ta vẽ ra. Ngay sau khi học xong năm nhất, tôi đã dọn ra sống thử với anh ta. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi, sống chung không thể nào tránh khỏi việc quan hệ xác thịt. Hơn nữa anh ta là người có nhu cầu cao, rất mạnh mẽ. Vì thế suốt 2 năm sống thử tôi đã không tránh khỏi mang thai 2 lần. Lần nào, anh ta cũng năn nỉ tôi phá bỏ cái thai vì sự nghiệp chưa có, chưa thể lo nổi cho 2 đứa thì làm sao có thể lo cho con, nghe vậy nên tôi cũng phải dùng thuốc để phá bỏ vì anh. Tôi đã bị những lời mật ngọt của anh ta lừa dối Tuy nhiên, vì tình yêu và thấy anh ta nói hợp lý nên dù trải qua sự đau đớn về thể xác phải phá bỏ đứa con, tôi vẫn tự nguyện ở bên và chăm sóc cho anh ta. Tôi vẫn mê muội trong tình yêu không có tương lai, vẫn nghĩ đấy là vì tương lai của hai đứa, hy sinh một chút cũng không thiệt. Nhưng tôi đã sai lầm, cuộc sống thử của hai đứa sinh viên không thể nào tránh khỏi những cãi vã về vật chất, vì đang còn phụ thuộc kinh tế vào cha mẹ. Nhưng vì yêu quá nhiều nên tôi vẫn chịu đựng và bỏ qua mọi thứ.

Nhưng anh ta bắt đầu thay đổi, anh ta viện cớ đi làm thêm ban đêm liên tục và không về phòng trọ của hai đứa. Tôi ở đó một mình, buồn và cô đơn nên gọi điện cho anh ta liên tục, trách móc anh ta vô tâm. Cứ như vậy, lấy cớ vì không muốn nghe tôi càm ràm, khóc lóc nên anh ta càng ít về phòng trọ hơn nữa. Cho đến một ngày, có một người phụ nữ lạ gọi cho tôi, cô ta nói rằng là người yêu của anh ta. Đồng thời, cô ta cũng cho tôi nghe một đoạn ghi âm ghi lại hết những lời phũ phàng, nói dối trắng trợn của anh ta. “Anh chưa bao giờ có tình cảm với cô ta, đấy là do cô ta tự nguyện và tự đa tình, khi chưa gặp em anh thấy cô đơn nên mới chấp nhận về sống chung với cô ta. Giờ thì khác rồi, em đã đến bên anh, mang ánh sáng đến cho cuộc đời anh...”. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi hi sinh cho anh ta nhiều như vậy mà anh ta lại xem tôi như một món đồ chơi, chơi chán thì vứt. Giờ đây tôi muốn quên đi mọi đau khổ Bây giờ tôi muốn rời khỏi nơi đây về nhà với ba mẹ để quên đi tất cả. Tôi biết, cuộc sống mới còn đang chờ tôi, bởi tôi năm nay mới 21 tuổi. Thời gian qua tôi đã quá ngu ngốc và phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc của mình. Giờ thì, tôi muốn kết thúc mọi thứ, rũ bỏ hết cảm giác đau đớn trong tim, chia tay sau 2 năm sống thử bây giờ tôi không còn giữ được thứ quý giá nhất của người con gái, liệu còn ai dám chấp nhận con người dơ bẩn như tôi nữa...

Con trai yêu bằng mắt là như thế nào? “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai” câu này quả không có sai. Bởi việc bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài từ vóc dáng cho tới diện mạo được xem là yếu tố đầu tiên trong việc lựa chọn đối tượng của cánh mày râu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-tay-sau-khi-song-thu-khi-nhan-ra-minh-chi-la-thu-do-choi-tren-giuong-296043.html