Chê tôi nghèo, bạn gái đi lăng nhăng với người khác để nhận lại cái kết đắng

Tâm sự gia đình 31/08/2018 14:32

Tôi yêu em cũng ngót nghét 6 năm trời, hy sinh mọi thứ vì em. Nhưng chỉ vì cái nghèo mà em chê tôi rồi lăng nhăng với người khác, khiến tôi không còn tin vào tình yêu, tin vào một người con gái nào nữa.

Tôi đã chuẩn bị một kế hoạch cầu hôn thật chu toàn để làm em bất ngờ. Vậy mà, sự bất ngờ tôi dành cho em chưa kịp nói ra thì em đã cho tôi một “bất ngờ” lớn hơn. Ngay trong chính ngày tôi định cầu hôn em, em đã đòi chia tay và tay trong tay với một người đàn ông khác.

Bạn gái chê tôi nghèo và lăng nhăn với người khác
Bạn gái chê tôi nghèo và lăng nhăng với người khác

Tôi hỏi em lý do vì sao lại chia tay, tình nghĩa 6 năm có thể dứt bỏ một cách nhẹ nhàng vậy sao? Em chỉ nói "gắn bó với anh cả 6 năm trời anh đã cho tôi được cái gì ngoài những lời hứa viển vông. Anh cứ nghèo mãi, lương ba cọc ba đồng có đảm bảo được tương lai tốt đẹp cho tôi không? Chắc chắn là không rồi, vì thế hãy giải thoát cho nhau, để tôi đến bên người mới có thể mang lại cho tôi cuộc sống giàu sang, hạnh phúc hơn". Vậy đấy, cuộc tình 6 năm của tôi đã kết thúc một cách lãng xẹt như thế.

Người ta nói tình yêu được “mua” bằng tiền, vật chất sẽ chẳng bao giờ bền chặt. Vậy mà em có thể mang tình yêu của tôi trong suốt 6 năm qua để so sánh với tiền, chê tôi nghèo. Yêu em tôi không ngần ngại bất cứ việc gì, luôn chung thủy và cố gắng mang đến những điều tốt nhất cho em. Tôi luôn phấn đấu từng ngày để mang lại cho em cuộc sống như em hằng mong ước.

Tôi đau khổ khi nghe được lý do chia tay của em
Tôi đau khổ khi nghe được lý do chia tay của em

Sau 3 năm đi làm, tôi đã tích góp được một số tiền lớn, đã mua được đất và xây nhà, còn mua được cả xe nữa. Tôi đã làm tất cả những điều này chỉ vì em. Nhưng vì muốn em bất ngờ nên đã không nói cho em nghe. Trong khoảng thời gian đi làm đầu tắt mặt tối đó, tôi cũng không bao giờ bỏ bê em, dù đi làm cả ngày rất mệt nhưng tối về tôi vẫn hẹn hò đón em đi chơi và lắng nghe em tâm sự. Tôi luôn động viên em không phải lo lắng gì, vì sau này tôi sẽ nhận trách nhiệm gánh vác gia đình.

Tôi cũng đã hứa khi nào kiếm được nhiều tiền, mua được nhà sẽ cưới em để em yên tâm và tin tưởng. Có lẽ những lời nói đó của tôi không đủ làm em tin tưởng, vẫn có cảm giác bất an, cảm thấy bấp bênh. Vì vậy, mà em đã tìm cho mình một bến đậu mới.

Có một sự thật là trong suốt thời gian 6 năm yêu nhau tôi vẫn giấu em về gia đình mình. Vì sợ em chỉ yêu tôi về vật chất nên tôi đã không nói. Nhà tôi tuy không phải là quá giàu, nhưng không hề nghèo khó. Tôi là con một nên rất được cưng, gia đình làm kinh doanh nên có của ăn của để. Nhưng vì không muốn phụ thuộc vào bố mẹ, nên sau khi học xong tôi tự mình bươn trải, kiếm tiềm để có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Tôi cứ nghĩ em sẽ không giống với những cô gái khác, nhưng tôi đã sai. Em cũng chỉ thích tiền, thích sự giàu sang mà thôi. Em sẽ phải trả giá cho những gì mình đã chọn. Em bỏ tôi vì chê tôi nghèo và cuối cùng ngày đó cũng đến, yêu người đó được một thời gian, người đàn ông đó cũng đá em và cặp với một em xinh tươi hơn.

Giờ em chỉ là niềm đau trong tôi
Giờ em chỉ là niềm đau trong tôi

Gặp lại em, trong một buổi chiều thu, thấy em tiều tụy, lòng tôi đau lắm. Tôi đau thay cho em và đau vì phụ em phụ tình, nhưng tôi muốn em phải hối hận vì những gì mình làm nên đã nói cho em biết hết những điều bất ngờ mà tôi muốn dành cho em và gia thế của gia đình mình. Bước chân khỏi chiếc siêu xe, tôi lại an ủi em một chút, em khóc và xin lỗi tôi rất nhiều, em mong tôi cho em cơ hội để sửa chữa sai lầm, để bù đắp cho tôi, nhưng giờ đã quá muộn rồi. Tình yêu của tôi dành cho em đã chết, đối với tôi em giờ chỉ là niềm đau mà thôi.

Kinh nghiệm khi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn

Kinh nghiệm khi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn

Yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn đâu có gì là lạ, bởi tình yêu đâu phân biệt tuổi tác hay đúng sai. Khi “chàng phi công trẻ” chín chắn, bản lĩnh và có cách suy nghĩ cực kì nghiêm túc thì bạn hãy mạnh rạn tự tin vượt qua mọi khó khăn để yêu anh ấy.

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