Kinh nghiệm khi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn

Tư vấn hôn nhân 25/08/2018 18:56

Yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn đâu có gì là lạ, bởi tình yêu đâu phân biệt tuổi tác hay đúng sai. Khi “chàng phi công trẻ” chín chắn, bản lĩnh và có cách suy nghĩ cực kì nghiêm túc thì bạn hãy mạnh rạn tự tin vượt qua mọi khó khăn để yêu anh ấy.

Sự trưởng thành và chín chắn của một người đàn ông không nằm ở tuổi tác mà nằm ở sự trải nghiệm cuộc sống, cách hành xử của người đó đối với mọi người. Vậy nên khi trái tim loạn nhịp vì một chàng kém tuổi, nhưng họ chín chắn trong tâm hồn và cảm xúc thì bạn hãy tự tin tiến đến. Vì anh ấy có đủ khả năng để bao bọc và yêu thương bạn, sẽ thấu hiểu cho suy nghĩ của bạn.

Yêu một người nhỏ tuổi hơn bạn sẽ gặp không ít khó khăn
Yêu một người nhỏ tuổi hơn bạn sẽ gặp không ít khó khăn

Tuy nhiên, khi yêu một chàng trai ít tuổi hơn mình dù 1 hay 2 tuổi bạn cũng sẽ gặp không ít những khó khăn. Đầu tiên, bạn sẽ không nhận được lời ủng hộ từ bố mẹ - đây cũng là rào cản lớn nhất đối với mối quan hệ của 2 bạn. Bởi bố mẹ bạn sẽ đặt câu hỏi rằng: “Với tuổi đời còn trẻ liệu người đó có thể hiểu bạn và chăm sóc bạn tốt được không? Hơn nữa, họ còn cho rằng: “Người đó chỉ quen bạn qua đường cho vui chứ không xác định tiến đến hôn nhân”. Điều này cũng rất dễ hiểu, bởi không có bố mẹ nào lại thích cô con gái của mình phải “chiều chuộng” một anh chàng người yêu ít tuổi hơn mà không có tương rõ ràng.

Không chỉ gặp phải sự phản đối từ gia đình nhà gái, gia đình nhà bạn trai cũng sẽ nghĩ, yêu một người lớn tuổi hơn, con trai mình phải “nghe lời” một “chị” thì thật chẳng hay ho tẹo nào. Hơn nữa, những lời bàn tán xung quanh từ bạn bè cũng khiến cho con gái nhiều khi thấy nản lòng và “tự ti” khi đi cùng con trai, bởi thực tế con gái nhanh già lắm, yêu người ít tuổi hơn sau này hai người đi với nhau cứ như chị em.

Yêu người nhỏ tuổi hơn vẫn sẽ hạnh phúc nếu tình yêu đủ lớn
Yêu người nhỏ tuổi hơn vẫn sẽ hạnh phúc nếu tình yêu đủ lớn

“Mối tình chị em” để đi đến được đến cuối con đường hạnh phúc sẽ gặp lắm chông gai và không ít thử thách. Nhưng mà chuyện con gái yêu người ít tuổi hơn là rất tự nhiên, tình cảm chẳng thể ngăn cấm được. Vì thế, khi trái tim “rung rinh” với một chàng trai kém tuổi thì bạn đừng ngại gì nhé, chỉ cần hai bạn hiểu nhau và sẵn sàng cùng nhau đối phó với những thử thách thì sẽ ổn cả.

Do đó, ngay từ đầu khi xác định hẹn hò với một chàng trai kém tuổi bạn cần xác định chuyện của 2 đứa sẽ đi đến đâu. Hơn nữa, bạn hãy xem người ấy có thái độ như thế nào đối với chuyện kết hôn. Nếu người đó chỉ xác định chỉ hẹn hò với người lớn hơn vì tò mò thì bạn cần phải biết làm gì rồi chứ.

Bất kì mối quan hệ nào cũng mang lại rất nhiều trải nghiệm thú vị bên cạnh những điều rủi ro, dù là yêu người nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn. Đặc biệt, khi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn, bạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn nữa. Bên cạnh những lo ngại về sự phản đối của hai bên gia đình, tuổi tác thì còn có vô vàn những điều khác khiến một người con gái e dè trước một mối quan hệ nữ hơn tuổi nam, ví dụ như không khớp nhau về thời điểm thực hiện những dự định tương lai như cưới xin, có con... Vì vậy, bạn hãy luôn luôn nhận thức rõ những rủi ro và nói chuyện với người ấy về chúng một cách cởi mở và rõ ràng.

Tình yêu cần có sự tin tưởng thì sẽ vượt qua được mọi trông gai
Tình yêu cần có sự tin tưởng thì sẽ vượt qua được mọi trông gai

Tuy nhiên, dù có nhiều trở ngại và thử thách đi chăng nữa, nếu tình yêu của đôi bạn luôn dựa trên 3 yếu tố đó là: Sự tôn trọng, lòng tin và cảm xúc thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. 

Những cách làm cho con trai ghen khiến chàng phải yêu bạn nhiều hơn

Những cách làm cho con trai ghen khiến chàng phải yêu bạn nhiều hơn

“Ghen” là một thứ gia vị nêm nếm cho tình yêu của đôi bạn thêm bền chặt. Do đó, thay vì cố gắng được người ấy chú ý thì bạn hãy biết cách làm cho con trai ghen sẽ thú vị hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hãy biết nêm nếm thứ gia vị này cho vừa tay, đừng để quá kẻo sẽ phản tác dụng.

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