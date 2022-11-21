Có nên quan hệ vợ chồng khi nhà có tang?

Chuyện vợ chồng 21/11/2022 11:50

Có nên quan hệ vợ chồng khi nhà có tang không? bởi vì quan niệm mà không ít cặp vợ chồng kiêng khem trong thời điểm này khiến gia đình lục đục vì người chồng cảm thấy tự ái khi bị vợ từ chối.

Những điều kiêng kị khi nhà có tang, trong đó có cả việc kiêng kị chuyện vợ chồng là do được truyền miệng từ đời này sang đời khác, lâu dần trở thành thói quen không có căn cứ khoa học. Chúng xuất phát từ tâm lý “có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành” của người Việt. Tuy nhiên, mọi người chỉ nên tham khảo, cái gì phù hợp thì theo, còn tốt nhất vẫn nên dựa theo căn cứ khoa học nhé!

Có nên quan hệ vợ chồng có khi nhà có tang không?

Theo quan niệm xưa thì không nên quan hệ khi nhà có tang
Theo quan niệm xưa thì không nên quan hệ khi nhà có tang!

Theo quan niệm xưa, vợ chồng không nên quan hệ khi trong nhà có tang. Bởi lúc đó trong nhà đang có chuyện buồn, tâm trạng sẽ không được tốt cho “chuyện ấy”. Hơn nữa, khi làm “chuyện ấy” trong những ngày buồn này có nghĩa là không tôn trong người đã mất, ích kỷ chỉ biết hưởng thú vui khoái lạc cho bản thân.

Tùy thuộc vào mối quan hệ với người đã mất là như thế nào mà sẽ có những thời gian kiêng cữ chuyện chăn gối khác nhau. Ngoài ra, một số gia đình còn kiêng cữ theo cấp bậc và vai vế trong họ hàng. Ví dụ như đối với những người là cháu đích tôn, con trai trưởng thì cần phải kiêng cữ lâu hơn, nghiêm khắc hơn. Có thể sẽ phải kiêng chuyện tình dục đến 100 ngày khi người thân mất.

Còn trong trường hợp người mất là người thân nhưng không sống cùng nhà thì các cặp vợ chồng chỉ cần kiêng quan hệ trong 49 ngày sau đám tang, nếu được thì kiêng 100 ngày càng tốt. Còn đối với những mối quan hệ họ hàng, bà con xa thì các bạn chỉ cần kiêng cữ chuyện chăn gối trong 7 ngày đầu để tỏ lòng tiếc thương và tôn trọng vong linh người đã khuất là được.

Khi phạm phải điều cấm kỵ này, con cái sinh ra sẽ bị tổn thương. Ngoài ra, cả hai người có thể bị “dục hỏa thiêu trung”, thiêu đốt tâm can, tuổi thọ bị giảm. Vì thế, vào những thời điểm “nhạy cảm” như tiễn đưa linh hồn người mất về trời thì không nên làm những điều ô uế, bất kính với người đã mất. Quan hệ vợ chồng trong ngày này sẽ dẫn đến vận hạn, đen đủi, không may mắn, thậm chí là đại hạn.

Theo quan niệm ngày nay tùy thuộc vào đôi bạn, cảm thấy khỏe mạnh thì có thể làm chuyện ấy
Theo quan niệm ngày nay thì việc này tùy thuộc vào tình cảm vợ chồng!

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu hiện nay, việc duy trì đều đặn “chuyện ấy” trong đời sống vợ chồng là điều cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc gia đình. Việc kiêng kị quá nhiều không có cơ sở không khác gì mua dây tự trói mình làm cho cuộc sống trì trệ, ảnh hưởng và kém phát triển. Đặc biệt, gia đình rất dễ bị tan vỡ vì từ những quan niệm này con người rất dễ sa đà vào mê tín dị đoan.

Đồng thời, vào thời đại ngàу naу, хã hội phát triển thì chuуện quan hệ lứa đôi không còn khắt khe như trước nữa, các thông tin nàу từ ông cha ta truуền lại ᴠà một phần trong ᴠăn hóa Việt Nam. Quan trọng hơn hết là cái tâm, lòng kính trọng ᴠới người đã khuất.

Quan hệ vợ chồng khi nhà có tang dễ gặp nạn?

Mặc dù quan điểm của người xưa tuy còn nhiều hạn chế do thời đại và ý thức hệ, tuy nhiên vẫn có rất nhiều điều đúng, có ý nghĩa vận dụng tới tận ngày nay. Sở dĩ người xưa khuyên không nên quan hệ trong nhà có tang là do thời điểm này cơ thể mệt mỏi, tinh thần không thoải mái… Trong đó, rất nhiều người vì sự ra đi của người thân, do quá buồn chán dẫn đến uống rượu giải sầu, lúc này mà quan hệ rất dễ bị “đột tử”. Bởi chất cồn trong rượu khiến cho con người không kiểm soát được hành vi của mình. Hơn nữa, sự đau buồn cộng thêm với lượng rượu, bia đã uống có thể làm hạn chế sức sống của các tế bào sinh dục.

Quan hệ vợ chồng khi nhà có tang thì dễ gặp
Quan hệ vợ chồng khi nhà có tang thì dễ gặp "nạn"!

Do đó, quan hệ vợ chồng khi trong nhà có tang sẽ làm tổn hại các tinh trùng, nếu kết hợp với trứng có thể gây ra những bất thường nhiễm sắc thể, ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của thai nhi. Hơn thế nữa, sau khi quan hệ nam giới sẽ cảm thấy rất mất sức và mệt mỏi kéo dài đến hôm sau, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống.

Vì vậy, cả nam giới và phụ nữ nếu đang quá đau buồn và mệt mỏi vì phải lo chuyện hậu sự mà vẫn miễn cưỡng “ân ái” có thể dẫn đến tâm lực suy kiệt, rất dễ mắc các chứng bệnh suy giảm chức năng tình dục mãn tính.

Theo đó, khi nào có tinh thần tốt, phấn chấn và lo liệu xong chuyện hậu sự trong nhà, cả hai đã sẵn sàng thì hãy làm “chuyện ấy”. Như vậy, tình dục mới phát huy đúng tác dụng, tốt cho sức khỏe con người, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tốt cho sự lưu thông máu và quan trọng nhất là đạt được những hạnh phúc nhất, "thăng hoa" nhất trong chuyện chăn gối vợ chồng. 

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 Sau sự ra đi của người thân, việc tâm lý đâu buồn là hiển nhiên, không nên ép buộc bản thân!

Tóm lại, về mặt tâm linh, không ai biết rằng những vấn đề về kiêng quan hệ vợ chồng khi nhà có tang thực hư như thế nào. Tuy nhiên, đây còn là vấn đề liên quan đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, sự tôn trọng đối với người đã khuất…cùng vấn đề tâm lý của người mới mất đi người thân. Vì vậy, các cặp vợ chồng nên lưu ý, tìm thời điểm thích hợp khác và cần ổn định tinh thần và sức khỏe trước nhé. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, đã mang đến cho bạn lời giải đáp hữu ích nhé!

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