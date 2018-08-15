Cách làm phụ nữ lên đỉnh bằng miệng đưa nàng lên chín tầng mây

Không cần phải có sự tiếp xúc trực tiếp giữa “cô bé” và “cậu nhỏ” đàn ông vẫn có thể đưa phụ nữ “lên đỉnh” một cách dễ dàng nếu như có kĩ thuật làm miệng tốt.

Bạn hãy dùng miệng của mình để khám phá hết toàn bộ cơ thể của nàng, đặc biệt là chăm sóc vùng nhạy cảm kĩ lưỡng, kích thích đúng điểm G. Như vậy, nàng có thể được trải nghiệm cảm giác lên đỉnh nhiều lần, đạt được đa cực khoái. Cảm giác đa cực khoái là điều mà bất kì người phụ nữ nào cũng muốn được trải nghiệm dù chỉ một lần trong đời. Cách làm phụ nữ lên đỉnh bằng miệng Quan hệ bằng miệng dễ đưa nàng lên đỉnh Yêu bằng miệng là cách làm phụ nữ lên đỉnh nhanh chóng. Bạn chỉ cần dùng chiếc lưỡi ướt át của mình cũng đủ làm nàng sung sướng và thỏa mãn. Muốn làm được như vậy thì bạn cần phải khơi gợi được sự ham muốn của nàng, tối ưu quá trình kích thích “cô bé” bằng Oral sex. Theo các nhà khoa học, với một người có kinh nghiệm và kỹ thuật làm miệng tốt, chỉ sau 3 phút đã có thể làm nàng “đê mê” chìm đắm trong những giây phút thăng hoa.

Quá trình kích thích “cô bé” cần phải từ tốn và tỉ mỉ, dùng chiếc lưỡi di chuyển nhẹ nhàng đến từng bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nàng như tai, cổ, núi đôi, rốn sau đó mới “lân la” “tấn công” “cô bé” với tốc độ tăng dần đều. Hãy khám phá từ ngoài vào tròng, dùng lưỡi di chuyển xung quanh, sau đó mới tập trung vào “cô bé” kiểu theo thu hẹp dần phạm vi. Khi kích thích đến cường độ cao thì bắt đầu mơn trớn tấn công đầu âm vật với nhịp nhanh dần. Lúc này bạn cần làm như đang trêu đùa, như vậy nàng sẽ cảm nhận được cơn cực khoái mạnh mẽ hơn. Hãy tấn công xung quanh rồi mới tập trung vào cô bé Để tăng cường độ khoái cảm cho nàng, bạn hãy kết hợp dùng tay để từ từ ấn nhẹ vào phần da nhạy cảm ở dưới âm đạo để nàng “lên đỉnh” thực sự.

Các tư thế quan hệ bằng miệng làm phụ nữ lên đỉnh Những tư thế “yêu” bằng miệng sẽ giúp đôi bạn “gần gũi” nhau hơn, đồng thời thúc đẩy “cuộc yêu” nhanh chóng đi đến giai đoạn cao trào thăng hoa về cảm xúc. Tư thế đứng để “yêu” Bạn hãy để nàng tựa lưng vào cửa sổ, tường, hoặc bất kỳ chỗ nào có thể cho nàng điểm tựa chắc chắn, có chỗ bám tay thì càng tốt. Bạn quỳ trước mặt nàng, một chân của nàng sẽ gác lên người bạn. Sau đó, hai tay bạn vòng ra sau bóp, vò nhẹ vào mông nàng, kéo vào đẩy ra nhè nhẹ theo nhịp kích thích của lưỡi. Lúc này, bạn cần tấn công mạnh hơn đến điểm nhô ra bên ngoài âm đạo và dùng lưỡi kích thích nhẹ để cô ấy nhanh chóng đạt khoái cảm. Tư thế ngồi Tư thế ngồi cũng sẽ dễ dàng đưa phụ nữ lên đỉnh bằng miệng mà không cần quan hệ trực tiếp. Tư thế quan hệ bằng miệng nàng cần ngồi buông chân xuống. Bạn ngồi quỳ trước nàng. Bạn đưa tay lên vuốt ve bụng, ngực, nhất là đầu ngực nhẹ nhàng đồng thời dùng lưỡi kích thích vào sâu cô bé, trong khi vẫn tiếp tục massage ngực cho nàng. Khi nàng đạt khoái cảm, bạn nên dùng tay đưa vào sâu bên trong để cảm nhận cơn co sâu trong âm đạo. Tư thế nằm 69 Tư thế "yêu" góp phần giúp nàng dễ lên đỉnh Bạn hãy nằm và để nàng ở trên người mình. Khi nàng từ từ hạ mình xuống bạn bắt đầu hôn, mơn trớn cô bé từ dưới lên. “Yêu” bằng miệng nhanh với tư thế này cực kỳ kích thích phụ nữ và bạn cũng bị kích thích theo, có cảm giác thú vị khi “cô bé” ở trước mặt. Đồng thời nếu tư thế này nàng cũng làm miệng cho bạn thì còn gì tuyệt vời hơn. Bạn và nàng sẽ không thể kiểm soát bản thân mình vì được trải nghiệm vô số đợt sóng đam mê. Khi nàng đã đạt được cực khoái, sẽ buông người xuống nằm cạnh bạn. Hãy âu yếm vuốt ve và chia sẻ với nàng về cảm giác mãnh liệt vừa trải qua, đảm bảo nàng sẽ yêu và chiều chuộng bạn hết lòng.

Cách nhắn tin quay lại với người yêu cũ giúp hàn gắn tình cảm nhanh nhất Nếu bạn đã cố gắng quên đi nhưng không thể thì hãy mạnh dạn nhắn tin quay lại với người yêu cũ. Hãy cho người ấy và bản thân thêm một cơ hội để yêu lại lần nữa, hàn gắn trái tim yêu thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-phu-nu-len-dinh-bang-mieng-dua-nang-len-chin-tang-may-293752.html