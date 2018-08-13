Cách nhắn tin quay lại với người yêu cũ giúp hàn gắn tình cảm nhanh nhất

Tư vấn hôn nhân 13/08/2018 14:37

Nếu bạn đã cố gắng quên đi nhưng không thể thì hãy mạnh dạn nhắn tin quay lại với người yêu cũ. Hãy cho người ấy và bản thân thêm một cơ hội để yêu lại lần nữa, hàn gắn trái tim yêu thương.

Bạn đã chia tay nhưng trong tim vẫn luôn chan chứa hình ảnh của người ấy. Hàng ngày vẫn luôn nhớ nhung và mong ngóng thì có nghĩa là bạn còn yêu người ấy rất nhiều. Tuy nhiên, bạn muốn quay lại để tiếp tục được yêu thương nhưng vẫn còn ngại ngùng vì không biết người ta có đồng ý quay lại không?

Để thăm dò được ý của người ấy, bạn hãy nhắn tin nhé! Đây không chỉ là cách liên lạc đơn thuần mà còn là giải pháp giúp bạn bày tỏ tình cảm khi cảm thấy rất khó để nói thành lời. Vì thế, còn do dự gì nữa mà bạn không gửi tin nhắn đến người cũ để mong chờ họ quay về bên mình. Dưới đây là cách nhắn tin quay lại với người yêu cũ hiệu quả có thể giúp hai người sớm trở về bên nhau.

Cách nhắn tin quay lại với người yêu cũ

Nếu bạn vẫn còn yêu, vẫn còn thương thì hãy đi theo tiếng gọi của trái tim. Hãy nhắn tin cho người ấy biết rằng, bạn vẫn còn yêu họ rất nhiều và chúng ta hãy quay về bên nhau. Bạn hãy nhắn cho người ấy những dòng tin nhắn tình cảm, mùi mẫn như sau:

Nhắn tin là một cách thể hiện tình cảm hiệu quả để quay lại với người yêu cũ
Nhắn tin là một cách thể hiện tình cảm hiệu quả để quay lại với người yêu cũ

- Anh nghe người ta nói “hai người nếu yêu nhau dù có xa cách nhưng nhất định sẽ gặp lại nhau”, lúc trước anh đã từng không tin, nhưng giờ thì hy vọng đó là thật. Anh luôn muốn một ngày nào đó em sẽ quay lại, chạy đến ôm anh và nói “em yêu anh”.

- Anh tin chúng ta là định mệnh của nhau. Yêu nhau nên dù có những hiểu lầm, những khó khăn cuối cùng sẽ quay trở về với nhau. Hãy trở về bên anh lần nữa em nhé.

- Chúng ta đã đặt cái tôi cao quá phải không anh, không ai chịu nhường ai. Em xin lỗi đáng lẽ em nên nhường anh một chút, em đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Anh ơi, chúng ta làm lại từ đâu nhé, hãy cho nhau cơ hội để được yêu thương lần nữa.

- Ông trời đã cho em và anh có cơ hội gặp nhau, tại sao em và anh không cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu. Anh hãy cho em một cơ hội, cũng như cho anh một cơ hội để quay về bên nhau nhé!

Hãy nhắn tin để gửi đi yêu thương mong anh ấy quay về
Hãy nhắn tin để gửi đi yêu thương mong anh ấy quay về

- Anh luôn nói nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước. Chỉ cần em tiến tới 1 bước thì anh nhất định sẽ bước nốt 999 bước còn lại để đến bên em. Bây giờ em đã bước đến bên anh 999 bước rồi, anh hãy cho nhau thêm một cơ hội và hãy bước tiếp một bước nữa để đến bên em nhé!

- Anh vẫn nhờ từng giây phút được bên em, có em trong vòng tay. Thật sự anh muốn được trải nghiệm cảm giác ấy. Em hãy trở về bên anh nhé! Anh hứa lần này sẽ thay đổi, sẽ yêu em nhiều hơn nữa.

>>> Xem thêm:

- 5 chi tiết cực nhỏ trong cách nhắn tin tiết lộ đàn ông yêu bạn hơn cả mạng sống

- Cách nhắn tin khi yêu xa để mọi khoảng cách địa lý đều trở thành vô nghĩa

Thời gian nào nên nhắn tin quay lại với người yêu cũ?

Chọn thời điểm nhắn tin rất quan trọng, gợi lên cảm xúc, dễ đi sâu vào lòng người, để người ấy sẽ yếu lòng và quay về bên bạn. Vì thế, bạn hãy nhắn tin cho người ấy vào ban đêm nhé, khi màn đêm buông xuống, lúc này trong lòng có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn.

Khi nhắn tin vào thời điểm này người ta sẽ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương. Đồng thời, bao nhiêu tình cảm yêu thương mặn nồng trước đây của đôi bạn sẽ ùa về, khiến lòng cảm thấy ấm áp.

Ban đêm là thời gian lý tưởng để nhắn tinh quay lại với người yêu cũ
Ban đêm là thời gian lý tưởng để nhắn tin quay lại với người yêu cũ

Thời điểm này bạn nhắn tin để “tấn công” và người đó còn tình cảm thì chắc chắn rằng sẽ mở lòng và đồng ý trở về bên bạn để xây đắp tiếp yêu thương.

Chia tay 1 năm rồi quay lại nhưng tình cảm ngày nào đã không còn nguyên vẹn

Chia tay 1 năm rồi quay lại nhưng tình cảm ngày nào đã không còn nguyên vẹn

Trong tình yêu, chuyện hợp tan, chia tay rồi quay lại không phải là hiếm. Vì thế chia tay một năm rồi quay lại với nhau cũng là bình thường, tuy nhiên nếu cả hai không kiên định và dũng cảm thì tình yêu ngày nào sẽ không còn nguyên vẹn, quay lại với nhau chỉ làm nhau khổ thêm.

Xem thêm
Từ khóa:   cách nhắn tin với người yêu cũ stt quay lại với người yêu muốn quay lại với người yêu cũ phải làm sao

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay