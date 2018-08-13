Cách nhắn tin quay lại với người yêu cũ giúp hàn gắn tình cảm nhanh nhất

Để thăm dò được ý của người ấy, bạn hãy nhắn tin nhé! Đây không chỉ là cách liên lạc đơn thuần mà còn là giải pháp giúp bạn bày tỏ tình cảm khi cảm thấy rất khó để nói thành lời. Vì thế, còn do dự gì nữa mà bạn không gửi tin nhắn đến người cũ để mong chờ họ quay về bên mình. Dưới đây là cách nhắn tin quay lại với người yêu cũ hiệu quả có thể giúp hai người sớm trở về bên nhau.

Bạn đã chia tay nhưng trong tim vẫn luôn chan chứa hình ảnh của người ấy. Hàng ngày vẫn luôn nhớ nhung và mong ngóng thì có nghĩa là bạn còn yêu người ấy rất nhiều. Tuy nhiên, bạn muốn quay lại để tiếp tục được yêu thương nhưng vẫn còn ngại ngùng vì không biết người ta có đồng ý quay lại không?

- Anh nghe người ta nói “hai người nếu yêu nhau dù có xa cách nhưng nhất định sẽ gặp lại nhau”, lúc trước anh đã từng không tin, nhưng giờ thì hy vọng đó là thật. Anh luôn muốn một ngày nào đó em sẽ quay lại, chạy đến ôm anh và nói “em yêu anh”.

Nếu bạn vẫn còn yêu, vẫn còn thương thì hãy đi theo tiếng gọi của trái tim. Hãy nhắn tin cho người ấy biết rằng, bạn vẫn còn yêu họ rất nhiều và chúng ta hãy quay về bên nhau. Bạn hãy nhắn cho người ấy những dòng tin nhắn tình cảm, mùi mẫn như sau:

- Anh tin chúng ta là định mệnh của nhau. Yêu nhau nên dù có những hiểu lầm, những khó khăn cuối cùng sẽ quay trở về với nhau. Hãy trở về bên anh lần nữa em nhé.

- Chúng ta đã đặt cái tôi cao quá phải không anh, không ai chịu nhường ai. Em xin lỗi đáng lẽ em nên nhường anh một chút, em đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Anh ơi, chúng ta làm lại từ đâu nhé, hãy cho nhau cơ hội để được yêu thương lần nữa.

- Ông trời đã cho em và anh có cơ hội gặp nhau, tại sao em và anh không cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu. Anh hãy cho em một cơ hội, cũng như cho anh một cơ hội để quay về bên nhau nhé!

Hãy nhắn tin để gửi đi yêu thương mong anh ấy quay về

- Anh luôn nói nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước. Chỉ cần em tiến tới 1 bước thì anh nhất định sẽ bước nốt 999 bước còn lại để đến bên em. Bây giờ em đã bước đến bên anh 999 bước rồi, anh hãy cho nhau thêm một cơ hội và hãy bước tiếp một bước nữa để đến bên em nhé!

- Anh vẫn nhờ từng giây phút được bên em, có em trong vòng tay. Thật sự anh muốn được trải nghiệm cảm giác ấy. Em hãy trở về bên anh nhé! Anh hứa lần này sẽ thay đổi, sẽ yêu em nhiều hơn nữa.

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Thời gian nào nên nhắn tin quay lại với người yêu cũ?

Chọn thời điểm nhắn tin rất quan trọng, gợi lên cảm xúc, dễ đi sâu vào lòng người, để người ấy sẽ yếu lòng và quay về bên bạn. Vì thế, bạn hãy nhắn tin cho người ấy vào ban đêm nhé, khi màn đêm buông xuống, lúc này trong lòng có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn.

Khi nhắn tin vào thời điểm này người ta sẽ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương. Đồng thời, bao nhiêu tình cảm yêu thương mặn nồng trước đây của đôi bạn sẽ ùa về, khiến lòng cảm thấy ấm áp.

Ban đêm là thời gian lý tưởng để nhắn tin quay lại với người yêu cũ

Thời điểm này bạn nhắn tin để “tấn công” và người đó còn tình cảm thì chắc chắn rằng sẽ mở lòng và đồng ý trở về bên bạn để xây đắp tiếp yêu thương.