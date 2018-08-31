Lỡ có bầu trước xin cưới như thế nào để gia đình nhà trai chấp nhận

Xin cưới khi lỡ có bầu để gia đình nhà trai chấp nhận là điều không hề dễ dàng nhất là khi họ không hề thích bạn. Vậy trong trường hợp này phải làm sao?

Xã hội hiện đại kéo theo tư tưởng các bạn trẻ cũng "thoáng" theo, tình trạng “ăn cơm trước kẻng” và lỡ có bầu trước khi cưới không phải là hiếm. Tuy nhiên, không phải gia đình nhà trai nào cũng dễ tính và đồng ý cho hai người kết hôn. Cũng có rất nhiều gia đình chỉ nhận cháu chứ không nhận con dâu. Chính điều này, khiến cho người con gái rất tủi thân và mang tiếng với hàng xóm. Để “vẹn cả đôi đường”, lúc này là một người đàn ông – bạn cần phải đứng ra che trở, bảo vệ cho người yêu và nghĩ cách xin cưới, để gia đình mình chấp nhận. Bạn hãy dẫn bạn gái về nhà xin phép Người ta có câu: “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Vì thế, chỉ cần đôi bạn yêu nhau thật lòng, sống có trách nhiệm. Đặc biệt, là đàn ông bạn cần phải cương quyết với quyết định của mình thì chắc chắn rằng, người con gái bạn yêu và cũng là mẹ của con bạn sẽ được cưới hỏi đàng hoàng. Do đó, để bố mẹ chấp nhận cho cưới khi lỡ có bầu, đôi bạn cần phải lưu ý một số điều sau:

Cần phải chuẩn bị tâm lý cho cuộc nói chuyện Gia đình nhà gái sẽ dễ hơn gia đình nhà trai. Khi lỡ có bầu chỉ cần người đàn ông đứng ra nhận trách nhiệm và xin cưới thì gia đình nhà gái sẽ chấp nhận. Bởi bố mẹ nào mà không thương con, hơn nữa một người dám đứng ra nhận trách nhiệm thì chứng tọ họ là người tử tế và đàng hoàng nên sẽ yên tâm gửi gắm hạnh phúc của con gái mình. Tuy nhiên, với gia đình nhà trai thì khác, nói chuyện với bố mẹ khi bạn gái có thai, có thể họ sẽ cho rằng người con gái bạn yêu là người không đoan chính. Hơn nữa, họ còn lo sợ có thể người con gái bạn yêu chủ động “gài bẫy” để con trai của họ phải cưới. Thậm chí, họ còn sợ, con trai mình phải “đổ vỏ” cho người khác. Vì thế, xin cưới khi lỡ có bầu để được gia đình nhà trai chấp nhận sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nên đôi bạn cần phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ cho cuộc nói chuyện.

Bạn cần phải nói cho người yêu mình biết về tính cách của bố mẹ để biết lựa lời mà nói, đồng thời có thể đoán trước được phán ứng của họ, như vậy sẽ có cách xử lý phù hợp. Bố mẹ bạn trai có thể la mắng, tức giận, một số thì im lặng thậm chí có những cha mẹ sử dụng tới cả bạo lực. Lúc này, là đàn ông bạn cần phải bảo vệ cho người con gái đồng thời hãy nhận lỗi sai về mình. Bạn hãy nói: “Con biết là con có lỗi và bố mẹ cũng không muốn con rơi vào tình cảnh như thế này. Nhưng con thật lòng yêu em ấy và là một người đàn ông con cần có trách nhiệm với những hàng động của mình. Hơn nữa con cũng đã lớn rồi, con đủ nhận thức về điều mình làm. Nên con mong bố mẹ hãy đồng ý cho chúng con cưới nhau”. Là người đàn ông bạn cần là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái của mình Nếu bố mẹ đang còn lưỡng lự thì bạn hãy nói thêm: “Bố mẹ cũng không muốn cháu mình sinh ra bị ghẻ lạnh với những đàm tiếu của người đời đúng không? Bố mẹ muốn cháu mình được hạnh phúc, có đủ cả bố và mẹ đúng không ạ! Vậy còn gì phải suy nghĩ nữa, bố mẹ hãy đồng ý cho chúng con cưới nhau đi.” Khi bạn đã đánh vào “lòng thương người” chắc chắn rằng, rủ bố mẹ có cứng rắn đến đâu cũng phải mủi lòng mà đồng ý. Trình bày những quyết định của bản thân Sau khi thuyết phục cha mẹ đồng ý thì bạn cần phải trình bày quyết định của bản thân. Những quyết định này thật sự do bạn muốn chứ không phải là điều mà người khác muốn bạn thực hiện. Bạn cũng hãy nói với bố mẹ: Mặc dù làm bố làm mẹ không dễ, nhưng chúng con sẽ cố gắng và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong tương lai. Khi được sự chấp nhận của bố mẹ chúng con càng có lòng tin sẽ hạnh phúc, bên nhau trọn đời được giống như bố mẹ. Hãy vững tâm để bảo vệ người mình yêu chắc chắn rằng bố mẹ sẽ đồng ý Hy vọng với sự gợi ý về cách xin cưới khi lỡ có bầu ở trên đây sẽ giúp cho các bạn “ứng biến” một cách linh hoạt với trường hợp của mình, để gia đình chấp nhận.

Kinh nghiệm khi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn Yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn đâu có gì là lạ, bởi tình yêu đâu phân biệt tuổi tác hay đúng sai. Khi “chàng phi công trẻ” chín chắn, bản lĩnh và có cách suy nghĩ cực kì nghiêm túc thì bạn hãy mạnh rạn tự tin vượt qua mọi khó khăn để yêu anh ấy.

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