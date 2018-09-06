Làm sao để chồng không biết mình bị mất trinh...!

Phụ nữ yêu 06/09/2018 14:39

Làm sao để chồng không biết mình đã mất trinh khi quá khứ lỗi lầm đã trót trao thứ quý giá nhất của người con gái cho mối tình đầu, giờ sắp lấy chồng chỉ sợ anh ấy mà biết sẽ không thông cảm bỏ qua, hoặc đối xử tệ bạc với mình.

Sợ người hiện tại khinh bỉ và bỏ rơi nếu như biết sự thật về quá khứ chính là lo lắng của rất nhiều chị em đã lỡ. Quá khứ đã đi qua nhưng để lại nhiều vết thương cho cuộc sống hiện tại. Trên thực tế, khi yêu và gần gũi, tin tưởng nhau ở một mức độ nhất định, chuyện có quan hệ tình dục với người mình yêu là điều hoàn toàn bình thường. Vì thế, các chị em không cần phải sống trong dằn vặt và đau khổ. Hơn nữa, việc đã từng quan hệ với người trước không có nghĩa là các chị em không xứng đáng được tha thứ và nhận hạnh phúc.

Muốn che đậy quá khứ nên nhiều chị em không muốn cho chồng biết mình bị mất trinh
Muốn che đậy quá khứ nên nhiều chị em không muốn cho chồng biết mình bị mất trinh

Ngày nay, lối sống cũng cởi mở hơn, chuyện trinh tiết không còn là vấn đề nặng nề như xưa. Nhân cách của một người con gái đâu chỉ đánh giá qua việc cô ấy có còn trinh hay không. Các chị em lo sợ người bạn trai hiện tại và là người chồng tương lai sẽ không chấp nhận nếu biết sự thật không còn trinh trắng mà chọn các lừa dối, che giấu. Nhưng có khi nào các chị em nghĩ người đó đến với mình chỉ vì chữ trinh. Như vậy, người đó sẽ đánh giá những giá trị, phẩm chất mà các chị em đang có, đặt chữ trinh lên cao hơn việc nhìn nhận về tình cảm của hai đứa, thì con người như vậy sẽ không xứng đáng với tình cảm của các chị em đâu.

Hơn nữa, nếu họ chỉ đến với các chị em chỉ vì chữ trinh thì người đó rất khó có thể đem đến cho mình một hôn nhân hạnh phúc. Như vậy thì có cố gắng che đậy để kết hôn thì cuộc sống sau này cũng chỉ toàn là nước mắt.

Vá trinh là một giải pháp hiệu quả để che giấu quá khứ
Vá trinh là một giải pháp hiệu quả để che giấu quá khứ

Tuy nhiên, nếu các chị em vẫn còn lo lắng về thái độ của người hiện tại đối với việc mình đã mất trinh và muốn che đậy quá khứ thì y học hiện giờ có thủ thuật vá lại màng trinh. Quyết định như thế nào là tùy thuộc vào các chị em.

Nhưng ngày nào đó, người chồng tương lai tình cờ phát hiện ra rằng các chị em đã từng có quan hệ tình dục với người đàn ông khác trước khi đến với anh ấy mà còn đang tâm lừa dối bằng việc “vá víu” lại. Lúc đó các chị em khó có thể thanh minh, người đó sẽ cảm thấy ghê tởm và tự động xa lánh. Bởi người đó sẽ cảm thấy cực kỳ bị tổn thương và khi ấy hạnh phúc tan vỡ là điều chắc chắn. Vì thế, nếu không muốn chồng biết mình mất trinh thì tốt nhất trước kia đừng phạm phải sai lầm và khi phạm sai lầm thì nên thành thật nói ra để được thông cảm, còn nếu anh ấy nói không thì buông ngay từ đầu để khỏi phải khổ về sau.

Trong tình yêu, hôn nhân, điều quan trọng nhất là sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Do đó, nếu quyết định tiến tới hôn nhân, các chị em sẽ gửi gắm cả cuộc đời mình vào người ấy thì hãy tôn trọng và cho anh ấy biết sự thật. Khi đủ tin tưởng và hiểu nhau, tình yêu đủ lớn, anh ấy chắc chắn sẽ không để tâm quá khứ, mà chỉ nhìn nhận vào hiện tại để vun đắp cho tương lai tươi đẹp hơn.

Trong tình yêu và hôn nhân cần phải thành thật nói cho người ấy nghe về việc mình đã mất trinh
Trong tình yêu và hôn nhân cần phải thành thật nói cho người ấy nghe về việc mình đã mất trinh

Hơn nữa, người đàn ông mà có học, hiểu biết thì khi yêu, khi cưới, họ không nhìn mỗi cái màng trinh của người con gái, anh ấy sẽ hiểu điều gì mới thực sự là cần thiết và quan trọng. Một người đàn ông nói yêu mình nhưng chỉ vừa biết mình không còn trong trắng mà ngay lập tức chia tay thì các chị em không nên tiếc nuối. 

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