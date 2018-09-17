Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng cũng rất phân vân không biết có nên lấy chồng bị bệnh tiểu đường không ? Bởi qua tìm hiểu sách báo tôi biết cuộc đời của anh từ đây về sau sẽ phải gắn liền với thuốc uống thuốc tiêm, ăn kiêng khem rất khổ cực. Hơn nữa, có thể anh sẽ bị suy giảm chức năng tình dục, như vậy sẽ không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi. Thật sự trong lòng tôi giờ đang rất rối bời, rời xa anh ấy thì tôi không nỡ, còn tiếp tục rồi đi đến kết hôn tôi sợ cuộc sống vợ chồng không có chuyện chăn gối sẽ không hạnh phúc. Bên cạnh đó, chế độ ăn của anh cũng khác, tôi sợ mình không thể thích nghi được. Mong chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên về vấn đề này. Tôi xin cảm ơn.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm, chúng tôi dự định sang năm kết hôn. Tuy nhiên, gần đây anh ấy mới nói cho tôi biết mình bị bệnh tiểu đường và muốn tôi rời xa anh ấy. Nhìn anh tôi biết anh đã đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới dám nói cho tôi biết. Thấy anh suy sụp lòng tôi rất buồn, tôi cũng mất ăn mất ngủ về chuyện này.

Là một người con gái ai cũng muốn sẽ có được một điểm tựa vững chắc, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, không may bạn lại rơi vào một trường hợp khó xử. Tôi hiểu và chia sẻ cùng với những rối ren và bế tắc mà bạn phải trải qua lúc này. Sau đây là một vài dòng chia sẻ của tôi về câu chuyện của bạn.

Giảm ham muốn tình dục thực sự là một trong những vấn đề mà người bị bệnh tiểu đường phải đối mặt, do kiểm soát bệnh tiểu đường kém. Nên dù đàn ông vẫn có ham muốn mãnh liệt trong chuyện ấy, nhưng gặp phải tình trạng trên bảo dưới không nghe nên không thể làm ăn gì được. Khi ham muốn tình dục bị đình trệ, đầu tiên người bị tiểu đường hãy xem xét việc kiểm soát bệnh tiểu đường và thực hiện các bước để giảm nồng độ glucose trong máu. Lúc này, người bệnh cần chia sẻ thẳng thắn, nói chuyện với bác sĩ để tìm ra cách chữa trị hiệu quả nhất.

Tôi phân vân không biết có nên lấy chồng bị tiểu đường hay không

Sau đó, để giúp phái mạnh đang trị bệnh duy trì phong độ chốn phòng the, bác sĩ nam khoa có thể cho họ bổ sung testoteron và các thuốc hỗ trợ độ cương dương nhưng với liều gấp đôi bình thường.

Tuy nhiên, vẫn không thể loại trừ trường hợp bạn trai bạn có thể gặp một vài nguy cơ ảnh hưởng đến chuyện sinh con như: biến chứng rối loạn cương do đái tháo đường, làm rối loạn quá trình cương cứng dương vật, ảnh hưởng đến sự xuất tinh; sự suy giảm chất lượng tinh trùng do bệnh tiểu đường… Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp và không phải lúc nào cũng trầm trọng đến mức không thể có con.

Bệnh tiểu đường là một bệnh có tính di truyền. Nhưng nó cũng có thể là do chế độ ăn uống, sinh hoạt, vận động gây nên. Nếu như trong gia đình bạn trai của bạn không có người bị tiểu đường thì có nhiều khả năng bệnh tiểu đường của bạn trai bạn xuất phát từ chế độ ăn uống, luyện tập… Theo nghiên cứu mới gần đây, khoảng 85% số người mắc bệnh tiểu đường có thể được chữa trị bằng những bài tập thể dục và cải thiện chế độ ăn uống. Căn bệnh này chỉ có thể giúp bạn kiểm soát. Nhưng từ việc kiểm soát có thể dẫn tới loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng của tiểu đường. Vì vậy, bạn trai bạn vẫn có thể chữa được căn bệnh này nếu như biết kiểm soát tốt.

Bệnh tiểu đường có thể kiểm soát được nếu có chế độ ăn và vận động hợp lý

Nhưng tiểu đường là một bệnh lý phức tạp bên cạnh các biến chứng nói trên, về lâu dài tiểu đường còn có thể gây ra rất nhiều những biến chứng nguy hiểm khác như tim, mắt, thận, thần kinh, mạch máu…

Đó là những tư vấn tham khảo, còn việc có nên lấy chồng tiểu đường hay không là do bạn quyết định, bởi quyết định có hay không cũng ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc sau này và tâm lý của bạn.