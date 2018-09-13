Làm chuyện ấy trong rạp chiếu phim - Cảnh báo những tha hóa về lối sống của giới trẻ

Xã hội 13/09/2018 14:23

Giới trẻ ngày càng thoáng hơn với chuyện ấy, tuy nhiên qua vụ "làm chuyện ấy trong rạp chiếu phim" cho đến các vụ quan hệ nơi công cộng khác đã phản ánh một lối sống tha hóa, buông thả của các bạn trẻ.

Sốc với văn hóa “yêu” của giới trẻ

Đối với các bạn trẻ thành phố, rạp chiếu phim chẳng có gì xa lạ, đó là nơi để các bạn lựa chọn mỗi khi muốn thư giãn hay giảm stress, không gian hiện đại, mát mẻ. Chính vì những tiện ích này mà nhiều bạn trẻ đã chọn đây là “bến đỗ” để làm chuyện ấy trong rạp chiều phim. Trong rạp ánh sáng tù mù, cách bài trí ghế ngồi “người sau không nhìn thấy người trước, người trước chăm chăm nhìn màn ảnh” vốn là điều kiện lý tưởng để họ “thể hiện tình cảm” trong lúc xem phim.

Rạp chiếu phim là nơi công cộng nên các bạn trẻ cần phải ý tứ
Rạp chiếu phim là nơi công cộng nên các bạn trẻ cần phải ý tứ

Do đó, ở trong phòng chiếu phim sinh ra nhiều chuyện bực mình, dở khóc dở cười từ nhiều thành phần “khó đỡ”. Mới dạo gần đây, rộ lên vụ việc nhân viên của một rạp phim ở TPHCM tung clip nóng của khách hàng đang quan hệ trong lúc xem phim. Sau khi những hình ảnh nhạy cảm được tung lên mạng, nhiều vấn đề về bảo mật thông tin khách hàng và cả về đạo đức lẫn khía cạnh pháp lý được đặt ra.

Có thể nói quan hệ tình dục nơi công cộng như công viên, quán trà sữa, cà phê hay rạp chiếu phim... là hành vi không phù hợp văn hóa và thuần phong mỹ tục. Đây được xem là hành vi thiếu ý thức và vô văn hóa. Hành vi vi phạm không gian chung, ngay cả nền văn hóa “thoáng” như phương Tây cũng khó chấp nhận.

Qua vụ việc trên, không ít người vừa buông lời chỉ trích, vừa ngán ngẩm đặt câu hỏi: “Người trẻ sống thoáng vậy sao?” và cảm thấy sốc với văn hóa “yêu” của giới trẻ hiện nay.

Làm chuyện ấy trong rạp chiếu phim bị xử lý như thế nào?

Có lẽ chưa bao giờ, chuyện “yêu” chốn công cộng lại được nhắc đến nhiều như bây giờ. Các bạn trẻ vô tư thân mật quá giới hạn với nhau ngay chốn đông người như quán cà phê, trà sữa, rạp chiếu phim, ký túc xá…

Không nên làm chuyện ấy trong rạp chiếu phim, cần tôn trọng mọi người trong rạp
Không nên làm chuyện ấy trong rạp chiếu phim, cần tôn trọng mọi người trong rạp

Theo các luật sư, về pháp lý, trước đó Nghị định 73 của Chính phủ xử phạt vi phạm quy định về nếp sống văn minh, các hành vi vi phạm thuần phong mĩ tục có thể bị phạt hành chính 60.000-100.000 đồng. Nhưng từ năm 2013, hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh nói trên đã bị loại ra ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Vì thế hiện nay cơ quan chức năng khó áp chế tài để xử lý đôi nam nữ quan hệ tình dục trong rạp chiếu phim. Tuy nhiên, họ đã dám thể hiện chuyện thuộc về cá nhân, sự riêng tư, kín đáo phơi bày lộ liễu ra bên ngoài thì phải dám chịu sự lên án, do không tôn trọng những người xung quanh.

Tuy không có chế tài xử lý đối với hành vi đôi nam nữ làm chuyện ấy ở rạp chiếu phim, nhưng người phát tán hình ảnh nóng của họ lên mạng thì sẽ bị xử phạt nặng. Tùy theo tính chất mức độ, hậu quả gây ra, người chụp lại hình ảnh và quay clip “nhạy cảm” của người khác và đưa lên mạng xã hội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10-20 triệu đồng. Thậm chí cá nhân này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật hình sự 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Nếu các hình ảnh “nhạy cảm” đưa lên mạng được các cơ quan chuyên môn giám định là thuộc danh mục văn hóa phẩm đồi trụy thì người làm ra và đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích phổ biến cho người khác sẽ bị xử lý về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật hình sự 2015.

Đôi bạn cần có ý thức thực hiện tốt nội quy của rạp chiếu phim
Đôi bạn cần có ý thức thực hiện tốt nội quy của rạp chiếu phim

Để thể hiện mình là người học thức, có ý thức giữ gìn nền tảng văn hóa tốt đẹp cho đất nước khi đến các nơi công cộng như rạp chiều phim các bạn trẻ cần phải tuân thủ quy chế ở nơi công cộng, đồng thời không trái quy định pháp luật.  

Mãi ám ảnh quá khứ của vợ, tôi loay hoay tìm lối thoát cho mình

Mãi ám ảnh quá khứ của vợ, tôi loay hoay tìm lối thoát cho mình

Nằm cạnh vợ, tôi không thể nào ngừng nghĩ tới những người đàn ông trước kia của cô ấy. Tôi ám ảnh quá khứ của vợ đến nỗi chỉ mong có một lối thoát nào đó cho bản thân mình.

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Từ khóa:   làm chuyện ấy nơi công cộng chỗ đông người quán trà sữa

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