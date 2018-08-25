Cảm nhận qua những bài thơ yêu người bằng tuổi sâu sắc nhất

Yêu người bằng tuổi gặp nhiều khó khăn vô cùng vì chẳng biết có “ra gì” với nhau hay không. Bởi chúng ta còn quá trẻ, còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng, còn chưa biết giữ và dễ buông tay.
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Tình yêu nào cũng có trắc trở, nhưng mà yêu người cùng tuổi sẽ gặp nhiều khó khăn bởi vốn dĩ đàn ông thường “chậm lớn” hơn phụ nữ. Như vậy, phụ nữ sẽ vô tình trở thành người chăm sóc và thậm chí bảo ban người đàn ông của mình, vừa là người yêu vừa là chị. Vì thế, phụ nữ sẽ cảm thấy mình tủi thân, chán nản vô cùng, tình yêu sẽ đầy thử thách. Nhưng không phải vì vậy mà họ ngừng yêu nhau, dù có sao đi nữa họ vẫn có đôi có cặp, cùng nhau viết tiếp những dòng thơ yêu người bằng tuổi, dũng cảm chấp nhận nhau, vượt qua bao sóng gió.
Em không phải là người vĩ đại đâu anh
Chỉ bình thường, mỏng manh như hoa gió
Sao anh lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi
Mỗi ngày cuối tuần thích rong chơi
Lượn lờ dạo quanh phố xá cùng bạn bè
Mặc em một mình đi về vội vã.
(Sưu tầm)
Yêu anh người đàn ông cùng tuổi
Tuy to xác nhưng như đứa trẻ con
Tưởng tượng đến anh rồi chợt buồn
Anh biết không đợi anh giữa dòng đời khó nhọc
Niềm vui ngày cưới biết khi nào chạm tới
Em suy tư tự nghĩ ngợi
Anh đâu hiểu hết trái tim này
(Sưu tầm)
Anh ạ!
Cuộc đời này, là phức hợp của nhiều điều giản dị
Ta cứ sống, cứ vậy mà yêu thôi
Nhưng em mệt mỏi vì phải làm chị
Anh cứ vậy bao giờ biết quan tâm
(Sưu tầm)
Chẳng biết gọi anh là gì nữa
Mày tao quen miệng, gọi anh ngượng mồm
Thôi thì em xưng là vợ, còn anh là chồng
Từ nay cứ thế mà gọi thôi anh
(Sưu tầm)
Hãy tha thứ cho anh em yêu nhé
Anh chẳng biết yêu chiều em mỗi khi buồn
Nhưng bên anh em có thể nở nụ cười
Hay tựa vai anh mỗi lần em bật khóc
(Sưu tầm)
Yêu người bằng tuổi cũng có cái hay, không chỉ là người yêu mà còn là bạn thân, bạn tri kỷ, dễ thấu hiểu tâm lý của nhau, cùng chia sẻ. Đôi khi hai đứa nhìn nhau gượng gạo, rồi cười phá lên vì còn ngượng chẳng biết gọi nhau thế nào. Việc chuyển thành người yêu, sẽ phải vượt qua những ngượng ngùng ban đầu, lựa chọn đại từ nhân xưng. Điều này sẽ đánh dấu cột mốc thú vị khi yêu. Yêu một người bằng tuổi bạn sẽ hạnh phúc biết bao khi anh ấy nhận quyết định đi làm, bạn sẽ thấy tương lai tươi sáng hơn rất nhiều. Người con trai sẽ bắt đầu chững chạc và có trách nhiệm.
Bên cạnh những điều thú vị thì cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Yêu một người cùng tuổi, người con gái sẽ phải chờ đợi “mòn mỏi” đến ngày anh ấy đủ tuổi lấy vợ. Khi anh ấy khởi đầu sự nghiệp người con gái phải đối mặt với dấu hiệu tuổi tác, nguy cơ già hơn đàn ông, dễ bị nhầm tưởng là 2 chị em.
Đặc biệt là yêu người bằng tuổi sẽ khó khăn hơn về mặt lý trí. Vì bằng tuổi và còn trẻ nên cứ khó khăn là dễ dàng buông tay, phí hoài thời gian bên nhau. Tuy nhiên, tình yêu đâu thể nói trước được điều gì. Dù có tự dặn mình không yêu người bằng tuổi, nhưng lý trí đâu thể thắng nổi con tim, hai trái tim sẽ chẳng rời xa nhau.
Yêu người bằng tuổi mãi mãi là một bài toán khó cho cả con trai lẫn con gái. Con trai tồn tại nhiều nỗi toan lo về kinh tế, trách nghiệm và nghĩa vụ khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng. Còn với con gái lại mang nhiều nỗi lo về sự được mất, đánh đổi và hy sinh thời son trẻ cho một mối tình không chắc chắn. Tuy nhiên nếu kiễn nhẫn, tình yêu đủ nhiều, mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ, sẽ gặt hái được trái ngọt trong tình yêu.