Cảm nhận qua những bài thơ yêu người bằng tuổi sâu sắc nhất

Em không phải là người vĩ đại đâu anh

Tình yêu nào cũng có trắc trở, nhưng mà yêu người cùng tuổi sẽ gặp nhiều khó khăn bởi vốn dĩ đàn ông thường “chậm lớn” hơn phụ nữ. Như vậy, phụ nữ sẽ vô tình trở thành người chăm sóc và thậm chí bảo ban người đàn ông của mình, vừa là người yêu vừa là chị. Vì thế, phụ nữ sẽ cảm thấy mình tủi thân, chán nản vô cùng, tình yêu sẽ đầy thử thách. Nhưng không phải vì vậy mà họ ngừng yêu nhau, dù có sao đi nữa họ vẫn có đôi có cặp, cùng nhau viết tiếp những dòng thơ yêu người bằng tuổi , dũng cảm chấp nhận nhau, vượt qua bao sóng gió.

Mỗi ngày cuối tuần thích rong chơi

Lượn lờ dạo quanh phố xá cùng bạn bè

Mặc em một mình đi về vội vã.

(Sưu tầm)

Yêu anh người đàn ông cùng tuổi

Tuy to xác nhưng như đứa trẻ con

Tưởng tượng đến anh rồi chợt buồn

Anh biết không đợi anh giữa dòng đời khó nhọc

Niềm vui ngày cưới biết khi nào chạm tới

Em suy tư tự nghĩ ngợi

Anh đâu hiểu hết trái tim này

(Sưu tầm)

Anh ạ!

Cuộc đời này, là phức hợp của nhiều điều giản dị

Ta cứ sống, cứ vậy mà yêu thôi

Nhưng em mệt mỏi vì phải làm chị

Anh cứ vậy bao giờ biết quan tâm

(Sưu tầm)

Yêu người bằng tuổi sẽ có rất nhiều thú vị

Chẳng biết gọi anh là gì nữa

Mày tao quen miệng, gọi anh ngượng mồm

Thôi thì em xưng là vợ, còn anh là chồng

Từ nay cứ thế mà gọi thôi anh

(Sưu tầm)

Hãy tha thứ cho anh em yêu nhé

Anh chẳng biết yêu chiều em mỗi khi buồn

Nhưng bên anh em có thể nở nụ cười

Hay tựa vai anh mỗi lần em bật khóc

(Sưu tầm)

Yêu người bằng tuổi cũng có cái hay, không chỉ là người yêu mà còn là bạn thân, bạn tri kỷ, dễ thấu hiểu tâm lý của nhau, cùng chia sẻ. Đôi khi hai đứa nhìn nhau gượng gạo, rồi cười phá lên vì còn ngượng chẳng biết gọi nhau thế nào. Việc chuyển thành người yêu, sẽ phải vượt qua những ngượng ngùng ban đầu, lựa chọn đại từ nhân xưng. Điều này sẽ đánh dấu cột mốc thú vị khi yêu. Yêu một người bằng tuổi bạn sẽ hạnh phúc biết bao khi anh ấy nhận quyết định đi làm, bạn sẽ thấy tương lai tươi sáng hơn rất nhiều. Người con trai sẽ bắt đầu chững chạc và có trách nhiệm.

Bên cạnh những điều thú vị thì cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Yêu một người cùng tuổi, người con gái sẽ phải chờ đợi “mòn mỏi” đến ngày anh ấy đủ tuổi lấy vợ. Khi anh ấy khởi đầu sự nghiệp người con gái phải đối mặt với dấu hiệu tuổi tác, nguy cơ già hơn đàn ông, dễ bị nhầm tưởng là 2 chị em.

Yêu người bằng tuổi sẽ đi đến cuối cùng hạnh phúc nếu tính yêu đủ lớn

Đặc biệt là yêu người bằng tuổi sẽ khó khăn hơn về mặt lý trí. Vì bằng tuổi và còn trẻ nên cứ khó khăn là dễ dàng buông tay, phí hoài thời gian bên nhau. Tuy nhiên, tình yêu đâu thể nói trước được điều gì. Dù có tự dặn mình không yêu người bằng tuổi, nhưng lý trí đâu thể thắng nổi con tim, hai trái tim sẽ chẳng rời xa nhau.

Yêu người bằng tuổi mãi mãi là một bài toán khó cho cả con trai lẫn con gái. Con trai tồn tại nhiều nỗi toan lo về kinh tế, trách nghiệm và nghĩa vụ khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng. Còn với con gái lại mang nhiều nỗi lo về sự được mất, đánh đổi và hy sinh thời son trẻ cho một mối tình không chắc chắn. Tuy nhiên nếu kiễn nhẫn, tình yêu đủ nhiều, mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ, sẽ gặt hái được trái ngọt trong tình yêu.