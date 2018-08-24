Người phụ nữ thông minh luôn biết cách vực dậy sau những nỗi đau và biết cách trả thù gã đàn ông sở khanh âm thầm, nhưng không kém phần cay đắng. Khiến cho anh ta khốn đốn, khổ sở như đúng với những gì đã gây ra cho người khác.

Đối với phụ nữ, sự phản bội là nỗi đau đớn nhất trong mối quan hệ tình cảm. Vì thế, họ vô cùng căm hận người chồng hoặc người yêu ngoại tình, tán tỉnh người phụ nữ khác. Như một quy luật ngầm định: “Gieo gió thì gặp bão”, người đàn ông sở khanh sẽ bị những người phụ nữ thông minh trừng trị. Khi gặp và yêu phải một tên sở khanh, có thói trăng hoa, mặc dù đã có chủ mà vẫn trêu hoa ghẹo bướm, hắn có quan hệ yêu đương với một người mà vẫn ve vãn, tán tỉnh, thậm chí là lợi dụng những cô gái khác xung quanh thì bạn không nên tha thứ. Lúc này, bạn không nên quá kích động. Khi bạn kích động quá sẽ làm hắn cảnh giác, giấu kỹ hơn bộ mặt giả tạo của mình, thay vào đó hãy âm thầm lên kế hoạch cho hắn một bài học.

Bạn cần phải bình tĩnh để âm thầm trả thù đàn ông sở khanh Phần lớn những tên sở khanh thường xem phụ nữ chỉ là một trò tiêu khiển, khi nào chán thì sẽ vứt bỏ. Để trừng trị những dạng người này, bạn cần phải lột được bộ mặt đều giả của hắn, để cho mọi người thấy. Bạnh hãy thả “con cá nhỏ” để bắt được “con cá to”, tuy nhiên cũng đừng quá đắm chìm vào công cuộc kéo lưới mà đôi khi thủng lưới lúc nào không hay. Bạn hãy kìm nén những cảm xúc khó chịu và thù hận trong lòng để anh ta không nghi ngờ, cố gắng giữ thái độ như bình thường, đừng trốn tránh mà hãy gần gũi với hắn hơn. Tuy nhiên, khi trả thù đàn ông sở khanh, bạn cần phải tỉnh táo, biết cách liên kết với những người đã bị hắn phản bội và những người đang bị hắn lợi dụng – nhân tình hiện tại hoặc vợ để liên minh lật đổ thói trăng hoa của hắn.

Tìm cách liên kết với đồng minh để lật tẩy bộ mặt của đàn ông sở khanh Bạn đừng lo lắng, đừng sợ nhân tình hoặc vợ hắn sẽ không hợp tác. Bởi 90% phụ nữ khi biết người mình yêu đi “ăn phở” bên ngoài đều rất tức giận và căm hận, không chấp được sự phản bội từ kẻ sở khanh. Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn cần phải âm thầm thu thập bằng chứng để cho những người phụ nữ ở bên cạnh hắn xem và nhìn ra bộ giả dối của hắn. Sau khi đã tạo ra được sự liên minh chặt chẽ thì lúc này bạn chỉ còn chờ thời cơ để hắn sa lưới, làm hắn bẽ mặt, chừa thói trăng hoa. Cách đặt bẫy để hắn xấu mặt không thiếu, hãy cùng đồng minh của mình bắt tại trận hắn đang tán tỉnh, trăng hoa với cô gái khác để nói ba mặt một lời, sau đó quay clip lại để hắn không thể chối cãi sự thật xấu xa đang bày ra trước mắt. Nếu bạn không muốn ra mặt để liên kết đồng minh thì hãy âm thâm gửi các bằng chứng về sự giả tạo của hắn cho vợ và nhân tình của hắn. Chắc chắn làm như vậy có thể trừng trị được những tên sở khanh đểu cáng. Tìm thời cơ thích hợp để vạch trần bộ mặt của tên sở khanh Cuộc sống này là thế, bên cạnh những người đàn ông tốt thì cũng có không ít những kẻ sở khanh lừa gạt tình cảm của phụ nữ để thỏa mãn ham muốn về xác thịt, khi các chị em hết giá trị lợi dụng sẽ bị đá đi không thương tiếc. Tuy nhiên, đừng quá bị lụy và hãy coi như đây là một bài học để giúp mình trưởng thành hơn. Để không mắc lại sai lầm tương tự thì khi các chị em quyết định đặt hết tình cảm vào một người đàn ông nào đó, cần phải tìm hiểu về họ thật kỹ, không nên chỉ nhìn bề ngoài để phán xét.

Những cách làm cho con trai ghen khiến chàng phải yêu bạn nhiều hơn “Ghen” là một thứ gia vị nêm nếm cho tình yêu của đôi bạn thêm bền chặt. Do đó, thay vì cố gắng được người ấy chú ý thì bạn hãy biết cách làm cho con trai ghen sẽ thú vị hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hãy biết nêm nếm thứ gia vị này cho vừa tay, đừng để quá kẻo sẽ phản tác dụng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-tra-thu-dan-ong-so-khanh-giup-nang-voi-bot-di-noi-dau-bi-phan-boi-294394.html