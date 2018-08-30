Có quá nhiều người theo đuổi cũng khiến các bạn gái mệt mỏi vì bị giằng xé giữa nhiều người đàn ông. Đôi khi còn phải hứng chịu nhiều điều tiếng từ cái “duyên con gái” trời cho. Vậy phải làm gì khi có quá nhiều người theo đuổi?

Các bạn nam thường theo đuổi những bạn gái khá xinh đẹp, khéo léo, nữ tính. Vì họ dễ chiếm được cảm tình của người khác giới nên có nhiều vệ tinh vây quanh. Khi có nhiều vệ tinh vây quanh, các nàng thường rất phân vân không biết chọn ai và bỏ ai. Đang khổ tâm vì chưa biết lựa chọn ai cho phù hợp thì họ còn phải chịu không ít những lời nhận xét khiếm nhã vì danh hiệu “sát trai”. Nhiều người đặt điều công kích nói rằng họ lẳng lơ, bắt cá nhiều tay, thay người yêu như thay áo… Vì thế, phải làm gì khi có quá nhiều người theo đuổi là nỗi khổ tâm của các cô nàng này. Làm gì khi có quá nhiều người theo đuổi? Hãy chia sẻ thẳng thắn về tình cảm của mình đối với các vệ tinh Khi có nhiều “đuôi” vây quanh, các bạn gái cần phải nói rõ quan điểm của mình, hãy dùng trái tim của mình để cảm nhận. Bạn hãy từ chối thẳng thắn với những người mà mình không thích, hãy nói cho họ hiểu: “Nhiều người theo đuổi chẳng bằng một người sẵn sàng đứng ở một nơi chỉ để đợi mình. Cả đời này, em chỉ cần có một mối tình, mối tình ấy sẽ chất chứa cả một sự chân thành để yên vui hạnh phúc”. Do đó, bạn hãy nói thật cho người ấy biết về tình cảm của mình, tránh lập lờ, khiến họ hiểu nhầm.

Bạn cạnh đó, khi đã từ chối rồi, bạn cũng không nên nhận hoa hay quà từ người ấy. Làm như vậy có nghĩa là bạn đã cho họ hy vọng về một mối quan hệ yêu đương trong tương lai. Đồng thời, cũng đừng nhắn tin hay trò chuyện với họ quá nhiều trên điện thoại hay qua các trang mạng xã hội. Thay vào đó hãy để dành thời gian để tìm hiểu về người mình thích và cho là phù hợp với mình nhất. Nếu chàng nào mang lại cho bạn cảm giác an toàn, vui vẻ mỗi khi ở bên và có điểm tương đồng thì đó chính là người bạn đang tìm kiếm. Nên dành thời gian để tìm kiếm một nửa của mình Sau khi bạn đã tìm được một người phù hợp với mình, người mà mình muốn gắn bó thì hãy công khai rằng mình đã có bạn trai để dập tắt hi vọng của các vệ tinh. Làm như vậy, chàng trai của bạn sẽ tin tưởng và yêu thương bạn chân thành.

Nỗi niềm của cô gái có nhiều chàng trai theo đuổi Những cô gái có nhiều chàng trai theo đuổi thường có nhiều lựa chọn. Chính vì có nhiều người để lựa chọn nên họ sẽ có sự so sánh, chính điều này đang làm quá với cảm xúc của đàn ông, lâu dần họ sẽ làm mất luôn điều mình đang có. Bởi đàn ông khi theo đuổi họ cũng chỉ có một giới hạn nhất định, nếu cảm thấy quá ngưỡng sẽ dần từ bỏ. Bên cạnh đó, những cô gái có nhiều chàng trai theo đuổi thường phải đối mặt với nhiều điều tiếng. Đến khi có người yêu rồi họ cũng gặp rất nhiều khó khăn vì vừa phải gìn giữ tình yêu, vừa phải khéo léo trong cách ứng xử với người khác tránh để mang tiếng. Nhưng làm được điều này đâu có dễ. Có thể là do các cô gái có duyên, cách trò chuyện, tiếp xúc của họ với nam giới tự nhiên, thân mật khó tránh khỏi những hiểu lầm của người xung quanh. Như vậy sẽ gây ra tâm lý đố kỵ, ghanh ghét với người khác. Hãy công khai mối quan hệ khi đã có người yêu Nói tóm lại con gái có nhiều người theo đuổi là một lợi thế, nhưng cũng là con dao hai lưỡi khiến sự lựa chọn của họ luôn đi lạc hướng, dễ lựa chọn nhầm người đàn ông của đời mình.

Kinh nghiệm khi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn Yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn đâu có gì là lạ, bởi tình yêu đâu phân biệt tuổi tác hay đúng sai. Khi “chàng phi công trẻ” chín chắn, bản lĩnh và có cách suy nghĩ cực kì nghiêm túc thì bạn hãy mạnh rạn tự tin vượt qua mọi khó khăn để yêu anh ấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-gi-khi-co-qua-nhieu-nguoi-theo-duoi-295242.html