Chuyên gia tiết lộ 7 điều quan trọng giúp quá trình giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn cực nhanh và an toàn

Dưới đây là 7 lời khuyên quan trọng từ bác sĩ, nếu đang giảm cân, bạn nhất định phải tường tận.

Lượng chất béo, mỡ thừa trong cơ thể có liên quan trực tiếp đến tình trạng sức khỏe . Chính vì vậy, những người đang giảm cân cần phải áp dụng những phương pháp lành mạnh, phù hợp với thể trạng để sức khỏe ổn định, tránh tình trạng suy nhược, mệt mỏi, kiệt sức.

Trong thực tế, chúng lành mạnh hơn so với thực phẩm giàu calo tuy nhiên chúng vẫn chứa một lượng calo nhất định. Do đó, nếu ăn quá nhiều loại thực phẩm lành mạnh, đồng nghĩa với việc nạp calo vào quá mức, dần dần sẽ gây tăng cân.

Hiện nay, nhiều người tin rằng các loại thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau, gạo lứt... rất lành mạnh và lý tưởng cho chế độ ăn kiêng giảm cân.

Ăn quá nhiều thực phẩm lành mạnh vẫn gây tăng cân, do đó, hãy điều chỉnh liều lượng sao cho phù hợp - Ảnh: Internet

2. Luôn ăn đúng giờ

Khi đang cố gắng giảm cân, mọi người sẽ cắt giảm đồ ăn vặt, ăn ít calo, tập thể dục... Nhưng nhiều người không chú ý đến việc ăn đúng giờ hoặc không bó buộc bản thân vào lịch trình ăn uống nhất định mỗi ngày.

Các bác sĩ tiết lộ rằng ăn tất cả các bữa ăn trong ngày theo một thời khóa biểu cố định trong một thời gian dài sẽ tăng tỷ lệ trao đổi chất, ngăn ngừa các cơn đói, thèm ăn. Do đó giúp giảm cân nhanh và hiệu quả hơn.

3. Chú ý đến loại thuốc đang uống (nếu có)

Những người đang cố gắng giảm cân, đồng thời đang dùng một số loại thuốc điều trị các tình trạng như trầm cảm, tiểu đường, rối loạn nội tiết tố, tránh thai... nên cực kỳ chú ý để đảm bảo tình trạng sức khỏe.

Theo nghiên cứu, một số loại thuốc có thể gây tăng cân do tạo ra những thay đổi nội tiết tố nhất định trong cơ thể. Do đó, mặc dù bạn tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập thể dục, hiệu quả giảm cân vẫn không có tiến triển.

Có một số loại thuốc gây ra tình trạng tăng cân, do đó hãy kiểm tra sức khỏe, thuốc điều trị đang uống để giảm cân hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Vì vậy, trước khi áp dụng phương pháp giảm cân nào đó, hãy kiểm tra tác dụng phụ của thuốc và nói chuyện với bác sĩ để đạt được hiệu quả tốt nhất.

4. Kiểm tra các bệnh về nội tiết

Giống như một số loại thuốc có thể ức chế giảm cân, các bệnh về nội tiết tố cũng làm chậm quá trình đốt cháy mỡ thừa, ngay cả khi bạn đang duy trì thói quen, lối sống lành mạnh. Các bệnh về tuyến giáp, PCOS, rối loạn căng thẳng, tiểu đường... có thể cản trở việc quá trình giảm cân.

Vì vậy, bạn phải kiểm tra xem bản thân có mắc phải các bệnh này hay không, cũng như điều trị dứt điểm trước khi áp dụng các biện pháp giảm cân hiệu quả, lành mạnh.

5. Rượu là thủ phạm gây tăng cân

Không chỉ gây hại cho sức khỏe, rượu còn khiến cơ thể tăng cân mất kiểm soát. Các bác sĩ cho biết, nếu đang cố gắng giảm cân, dù chỉ uống một vài ly rượu mỗi tháng thì hiệu quả giảm cân cũng bị ức chế. Vì rượu chứa nhiều calo và carbs không hòa tan, làm chậm sự trao đổi chất, làm chất béo, mỡ thừa tồn đọng trong cơ thể.

Tuyệt đối tránh xa rượu bia là bí quyết giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn - Ảnh: Internet

6. Xem chế độ ăn uống như lối sống

Nhiều người giảm cân thành công vì kiên trì tuân thủ theo chế độ ăn uống lành mạnh trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi đã lấy lại vóc dáng thon gọn, họ lại trở về với thói quen ăn uống cũ, điều này khiến mọi cố gắng trước đó biến mất hoàn toàn.

Vì vậy, một khi đã bắt đầu một chế độ ăn uống lành mạnh và chúng mang đến tác dụng, bạn phải áp dụng vĩnh viễn, xem nó như lối sống. Tuy nhiên, duy trì ở mức độ phù hợp chứ không quá nghiêm khắc như khi đang giảm cân.

7. Đừng biện minh sẽ tập luyện sau khi ăn thả ga

Hầu hết những người muốn giảm cân phải áp dụng chế độ ăn uống, đồng thời tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, việc tập luyện mạnh mẽ không có nghĩa là có thể ăn bất cứ thứ gì bạn thích hoặc ăn quá nhiều thức ăn lành mạnh. Một chế độ ăn uống nghiêm ngặt phải được theo dõi ngay cả khi bạn đang tập thể dục thường xuyên để giảm cân hiệu quả.

Nếu nghĩ rằng tập luyện sau khi ăn uống thoải mái sẽ không gây tăng cân, bạn đã quá sai lầm - Ảnh: Internet

Nếu đang muốn giảm cân dễ dàng và hiệu quả nhanh chóng, hãy tuân thủ theo 7 bí quyết quan trọng từ bác sĩ trên.