Không chỉ có tác dụng giải độc và giảm cân, hạt chia còn mang đến 9 điều 'kì diệu' này cho mái tóc và làn da

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/07/2018 10:32

Theo Boldsky, không chỉ thanh lọc, giải độc, cải thiện sức khỏe, uống nước hay đắp mặt nạ từ hạt chia còn mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da và mái tóc.

Duy trì thói quen uống nước, đắp mặt nạ hạt chia đúng cách, bạn sẽ nhận được 9 tác dụng tuyệt vời sau đây. Theo Boldsky, loại hạt này rất tốt cho làn da và mái tóc của phụ nữ.

1. Nuôi dưỡng làn da trắng mịn

Hạt chia là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho làn da. Sự có mặt của các axit béo Omega 3 trong loại hạt này làm cho làn da trông trẻ trung, săn chắc và trắng mịn do sự gia tăng tái tạo collagen.

2. Cung cấp độ ẩm cho da

Hạt chia rất giàu độ ẩm giúp dưỡng ẩm cho da, đặc biệt là da khô, bong tróc. Ngoài ra, các vấn đều như nứt gót chân, da khuỷu tay, khuỷu chân bong tróc khô ráo đều có thể được điều trị hiệu quả bằng dầu hạt chia hay uống nước từ loại hạt này.

Không chỉ có tác dụng giải độc và giảm cân, hạt chia còn mang đến 9 điều 'kì diệu' này cho mái tóc và làn da - Ảnh 1
Nước uống từ hạt chia không chỉ thanh lọc cơ thể mà còn mang đến nhiều tác dụng cho làn da và mái tóc - Ảnh: Internet

3. Điều trị mụn từ bên trong

Nổi mụn và thâm mụn là vấn đề mà mọi phụ nữ đều không muốn mắc phải. Các nốt mụn, viêm, mẩn ngứa hình thành trên da do quá trình sản xuất bã nhờn vượt quá mức cho phép. 

Có hai cách sử dụng hạt chia để điều trị mụn, thâm mụn, đầu tiên là đắp mặt nạ. Thứ hai là uống nước hạt chia, cấp ẩm từ bên trong nhằm làm giảm sản xuất bã nhờn, ngăn chặn sự hình thành mụn.

4. Tẩy da chết

Hạt chia rất giàu kẽm, một chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp chữa lành da hư tổn, tẩy tế bào chết. Mà da chết chính là tác nhân gây ra rất nhiều vấn đề khác cực kỳ nguy hiểm.

5. Nuôi dưỡng làn da không tì vết

Lấy 2 muỗng canh hạt chia, 1 - 2 muỗng canh dầu ô liu và 1 muỗng canh nước cốt chanh cho vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều. Đến khi hạt chia nở ra tạo thành hỗn hợp đặc sánh thì thoa trực tiếp lên da mặt, giữ khoảng 10 - 15 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh hoặc ấm, lau khô bằng khăn mềm. 

Không chỉ có tác dụng giải độc và giảm cân, hạt chia còn mang đến 9 điều 'kì diệu' này cho mái tóc và làn da - Ảnh 2
Không chỉ chế biến nước uống, hạt chia còn được sử dụng để làm mặt nạ mang đến tác dụng dưỡng da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Thường xuyên sử dụng mặt nạ này sẽ giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo trong thời gian ngắn.

6. Chống lão hóa tuyệt vời

Hạt chia là nguồn Vitamin E tuyệt vời giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, loại hạt này còn xóa mờ, ngăn chặn xuất hiện nếp nhăn, giữ ẩm cho da từ sâu bên trong.

7. Giúp mái tóc óng ả, đen mượt

Lấy 4 - 5 muỗng canh dầu dừa, 1 muỗng canh giấm táo, 2 muỗng canh hạt chia và 1 muỗng canh mật ong cho vào chiếc bát. Trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp lên mái tóc, thư giãn sau 15 - 20 phút thì gội sạch. 

Thường xuyên sử dụng mặt nạ này, mái tóc sẽ sáng bóng và mượt mà.

8. Giúp tóc chắc khỏe

Hạt chia có thể giúp tăng cường độ chắc khỏe và đàn hồi của sợi tóc. Dưỡng chất trong loại hạt này làm cho tóc chắc từ bên trong. Keratin trong hạt chia được biết đến là loại protein có rất lợi cho giúp bảo vệ lớp biểu bì khiến mái tóc trở nên chắc khỏe, ngăn ngừa gãy rụng.

Không chỉ có tác dụng giải độc và giảm cân, hạt chia còn mang đến 9 điều 'kì diệu' này cho mái tóc và làn da - Ảnh 3
Nguồn dưỡng chất trong hạt chia hỗ trợ mái tóc tăng trưởng tự nhiên, đen mượt và óng ả - Ảnh: Internet

9. Dưỡng dài tóc

Đồng trong hạt chia rất tốt cho sự phát triển của sợi tóc. Bổ sung loại hạt này thường xuyên giúp tóc tăng trưởng tự nhiên. Đồng thời duy trì màu tóc đen óng, mượt mà, ngăn ngừa tóc bạc.

Với 9 tác dụng tuyệt vời trên, bạn nên uống nước từ hạt chia hoặc áp dụng phương pháp làm đẹp từ nguyên liệu này thường xuyên để sở hữu làn da, mái tóc lẫn vóc dáng hoàn hảo.

*Thông tin mang tính tham khảo, hỏi ý kiến chuyên gia để nhận được kết quả tốt nhất.

Bí kíp chế biến 2 loại nước uống giúp quý cô ngực lép tăng size vòng 1 chỉ trong 1 tuần

Bí kíp chế biến 2 loại nước uống giúp quý cô ngực lép tăng size vòng 1 chỉ trong 1 tuần

Có thể nói, sở hữu thân hình chuẩn, đặc biệt vòng 1 căng đầy, quyến rũ là điều mà cô gái nào cũng mong ước. Nếu bạn đang đau đầu vì vòng 1 "lép kẹp" của mình thì hãy dùng ngay 2 loại nước này mỗi ngày nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   hạt chia có tác dụng gì uống hạt chia có tác dụng gì nước uống đẹp da

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay