Hạt chia là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho làn da. Sự có mặt của các axit béo Omega 3 trong loại hạt này làm cho làn da trông trẻ trung, săn chắc và trắng mịn do sự gia tăng tái tạo collagen.

Duy trì thói quen uống nước, đắp mặt nạ hạt chia đúng cách, bạn sẽ nhận được 9 tác dụng tuyệt vời sau đây. Theo Boldsky, loại hạt này rất tốt cho làn da và mái tóc của phụ nữ.

Nổi mụn và thâm mụn là vấn đề mà mọi phụ nữ đều không muốn mắc phải. Các nốt mụn, viêm, mẩn ngứa hình thành trên da do quá trình sản xuất bã nhờn vượt quá mức cho phép.

Hạt chia rất giàu độ ẩm giúp dưỡng ẩm cho da, đặc biệt là da khô, bong tróc. Ngoài ra, các vấn đều như nứt gót chân, da khuỷu tay, khuỷu chân bong tróc khô ráo đều có thể được điều trị hiệu quả bằng dầu hạt chia hay uống nước từ loại hạt này.

Có hai cách sử dụng hạt chia để điều trị mụn, thâm mụn, đầu tiên là đắp mặt nạ. Thứ hai là uống nước hạt chia, cấp ẩm từ bên trong nhằm làm giảm sản xuất bã nhờn, ngăn chặn sự hình thành mụn.

4. Tẩy da chết

Hạt chia rất giàu kẽm, một chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp chữa lành da hư tổn, tẩy tế bào chết. Mà da chết chính là tác nhân gây ra rất nhiều vấn đề khác cực kỳ nguy hiểm.

5. Nuôi dưỡng làn da không tì vết

Lấy 2 muỗng canh hạt chia, 1 - 2 muỗng canh dầu ô liu và 1 muỗng canh nước cốt chanh cho vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều. Đến khi hạt chia nở ra tạo thành hỗn hợp đặc sánh thì thoa trực tiếp lên da mặt, giữ khoảng 10 - 15 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh hoặc ấm, lau khô bằng khăn mềm.

Không chỉ chế biến nước uống, hạt chia còn được sử dụng để làm mặt nạ mang đến tác dụng dưỡng da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Thường xuyên sử dụng mặt nạ này sẽ giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo trong thời gian ngắn.

6. Chống lão hóa tuyệt vời

Hạt chia là nguồn Vitamin E tuyệt vời giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, loại hạt này còn xóa mờ, ngăn chặn xuất hiện nếp nhăn, giữ ẩm cho da từ sâu bên trong.

7. Giúp mái tóc óng ả, đen mượt

Lấy 4 - 5 muỗng canh dầu dừa, 1 muỗng canh giấm táo, 2 muỗng canh hạt chia và 1 muỗng canh mật ong cho vào chiếc bát. Trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều hỗn hợp lên mái tóc, thư giãn sau 15 - 20 phút thì gội sạch.

Thường xuyên sử dụng mặt nạ này, mái tóc sẽ sáng bóng và mượt mà.

8. Giúp tóc chắc khỏe

Hạt chia có thể giúp tăng cường độ chắc khỏe và đàn hồi của sợi tóc. Dưỡng chất trong loại hạt này làm cho tóc chắc từ bên trong. Keratin trong hạt chia được biết đến là loại protein có rất lợi cho giúp bảo vệ lớp biểu bì khiến mái tóc trở nên chắc khỏe, ngăn ngừa gãy rụng.

Nguồn dưỡng chất trong hạt chia hỗ trợ mái tóc tăng trưởng tự nhiên, đen mượt và óng ả - Ảnh: Internet

9. Dưỡng dài tóc

Đồng trong hạt chia rất tốt cho sự phát triển của sợi tóc. Bổ sung loại hạt này thường xuyên giúp tóc tăng trưởng tự nhiên. Đồng thời duy trì màu tóc đen óng, mượt mà, ngăn ngừa tóc bạc.

Với 9 tác dụng tuyệt vời trên, bạn nên uống nước từ hạt chia hoặc áp dụng phương pháp làm đẹp từ nguyên liệu này thường xuyên để sở hữu làn da, mái tóc lẫn vóc dáng hoàn hảo.

*Thông tin mang tính tham khảo, hỏi ý kiến chuyên gia để nhận được kết quả tốt nhất.