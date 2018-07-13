Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/07/2018 16:25

Brightside vừa đăng tải 9 thực phẩm bổ dưỡng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích người đang giảm cân ăn thường xuyên.

Chế độ ăn uống khoa học là "con đường ngắn nhất" giúp bạn chinh phục vóc dáng thon gọn, cân đối. Dưới đây là danh sách các siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả, nhanh chóng và sở hữu hình thể mong muốn. 

Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 1

Quả việt quất

Những loại quả mọng là nguồn Vitamin và khoáng chất cực kỳ dồi dào. Trong nhóm quả này chứa nhiều axit ursolic, chất rất tốt cho sự phát triển cơ bắp và đốt cháy chất béo. Bên cạnh đó, axit ursolic giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Trong đó, quả việt quất cung cấp lượng kháng sinh tự nhiên cho cơ thể. Nhờ hàm lượng axit cao, loại quả này tăng khả năng trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân hữu hiệu, nhanh chóng. - Ảnh: Brightside

Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 2

Hạt chia

Hạt chia rất giàu axit béo Omega-3, Omega-6, protein, chất xơ và chuỗi carbohydrate siêu dài. Khi hạt chia tiếp xúc với chất lỏng, chúng sẽ tăng kích thước lên 12 lần và biến thành thạch. Một gam hạt chia có thể hấp thu 25 ml chất lỏng có nghĩa là chỉ cần ăn một lượng nhỏ là dạ dày đã thỏa mãn cơn đói trong một thời gian dài. Điều này cực kỳ tốt cho việc hạn chế calo hấp thụ, tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh: Brightside

Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 3

Quả bơ

Quả bơ giàu dinh dưỡng, đặc biệt là lượng L-carnitine, một loại axit amin tự nhiên trong họ Vitamin B. Loại chất này có tính chống oxy hóa mạnh mẽ có lợi cho sự trao đổi chất, đào thải độc tố, chất béo. Bơ rất giàu axit béo không bão hòa đơn và oleic có hiệu quả cao trong việc giảm mỡ bụng - Ảnh: Brightside

Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 4

Lúa mì

Lúa mì có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết trong quá trình trao đổi chất, cùng một lượng lớn chất xơ. Thêm lúa mì vào sữa tươi, sữa chua, hạt ngũ cốc để ăn sáng sẽ tăng lượng chất xơ mà cơ thể hấp thụ, điều này giúp duy trì cơn no lâu hơn, đồng thời hỗ trợ giảm cân - Ảnh: Brightside

Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 5

Đậu lăng 

Khi ăn đậu lăng, chúng được tiêu hóa rất chậm, đồng thời duy trì năng lượng cho cơ thể hoạt động trong một thời gian dài, ngăn chặn các cơn đói đột ngột. Đậu lăng giàu protein thực vật cực kỳ tuyệt vời để giảm cân, làm săn chắc cơ thể - Ảnh: Brightside

Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 6

Bông cải xanh

Bông cải xanh là loại thực phẩm tuyệt vời đối với những người đang giảm cân vì chúng chứa rất ít calo, nhưng lượng chất xơ cực kỳ cao. Trong khi đó, chất xơ hấp thụ nước, tăng kích thước khiến dạ dày cảm thấy no lâu hơn, làm chậm quá trình tiêu hóa - Ảnh: Brightside

Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 7

Cá hồi, cá ngừ, cá mòi... chứa nhiều chất béo Omega-3 có khả năng xử lý lượng đường và chất béo trong cơ thể rất hiệu quả vừa giúp giảm cân vừa bảo vệ sức khỏe - Ảnh: Brightside

Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 8

Trứng

Trứng là siêu thực phẩm chứa nhiều protein và hơn 20 loại Vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa thiết yếu rất tốt để duy trì cơ thể khỏe mạnh. Các nghiên cứu cho thấy, trứng giữ mức insulin - hormon kiểm soát quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể luôn ở mức ổn định - Ảnh: Brightside

Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 9

Cà phê và trà xanh

Theo nghiên cứu, trà xanh và cà phê có tác dụng thúc đẩy sự trao đổi chất, do đó giúp quá trình giảm cân hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vì cả hai đều là thức uống giàu cafein nên bạn phải bổ sung ở mức độ phù hợp - Ảnh: Brightside 

Trên đây là 9 thực phẩm cực kỳ phù hợp với người thừa cân, béo phì đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân. Hãy sắp xếp chúng theo một thực đơn khoa học để nhanh chóng sở hữu vóc dáng săn chắc, cân đối. 

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