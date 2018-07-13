Top 9 thực phẩm bổ dưỡng được chuyên gia khuyến khích bổ sung mỗi ngày để giảm cân: Ăn càng nhiều dáng càng đẹp

Chế độ ăn uống khoa học là "con đường ngắn nhất" giúp bạn chinh phục vóc dáng thon gọn, cân đối. Dưới đây là danh sách các siêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả, nhanh chóng và sở hữu hình thể mong muốn.

Những loại quả mọng là nguồn Vitamin và khoáng chất cực kỳ dồi dào. Trong nhóm quả này chứa nhiều axit ursolic, chất rất tốt cho sự phát triển cơ bắp và đốt cháy chất béo. Bên cạnh đó, axit ursolic giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Trong đó, quả việt quất cung cấp lượng kháng sinh tự nhiên cho cơ thể. Nhờ hàm lượng axit cao, loại quả này tăng khả năng trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân hữu hiệu, nhanh chóng. - Ảnh: Brightside