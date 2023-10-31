Xu hướng chăm sóc da mới: Chỉ cần 3 bước mà ai cũng áp dụng được đặc biệt đối với người bận rộn

Nó gợi nhớ lại thời kỳ của “quy trình ba bước”, một cách tiếp cận với việc sử dụng sữa rửa mặt, nước hoa hồng và kem dưỡng trong những năm 2000 ban đầu mà những người dùng Proactiv gốc sẽ nhận ra.

“Skin streaming” hoặc giảm bớt quy trình chăm sóc da chỉ còn những sản phẩm cần thiết, đang trở thành một trào lưu trên TikTok.

Và một quy trình đơn giản cũng tiết kiệm thời gian, đặc biệt là nếu bạn tiến xa hơn bằng cách đổi các sản phẩm chỉ dùng cho một mục đích sang những sản phẩm có thể đa nhiệm.

Việc tinh giản cũng giống như một phản ứng phản đối với quy trình 10 bước mất nhiều thời gian và tiền bạc. Mặc dù có vẻ như nhiều hơn là tốt hơn, việc sử dụng ít sản phẩm thực sự có thể đem lại làn da khỏe mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Có một lý do khiến việc áp dụng quy trình chăm sóc da quá nhiều sản phẩm thường không mang lại hiệu quả.

Theo bác sĩ da liễu Elyse Love, sử dụng quá nhiều sản phẩm đôi khi có thể gây hại, vì một số thành phần có thể tương tác với nhau hoặc gây kích ứng da.

Theo bác sĩ da liễu Aegean Chan, việc sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng một lúc cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển dị ứng da, thường là do chất bảo quản hoặc hương liệu.

Bà Chan cho biết: “Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm chứa các thành phần có khả năng gây kích ứng, bao gồm retinoids, axit hydroxy alpha và beta, niacinamide và axit L-ascorbic, cùng một số thành phần khác. Nếu da của bạn tiếp xúc với quá nhiều thành phần gây kích ứng, nó có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da và gây ra phản ứng da”.

Sau đó, hãy xem xét vai trò tự nhiên của làn da. Bác sĩ Chan cho biết: “Đối với những người có làn da bình thường, khỏe mạnh, hàng rào bảo vệ da có khả năng tự điều chỉnh và có thể hoạt động khá tốt mà không cần sự hỗ trợ của các sản phẩm chăm sóc da”.

Nhưng chỉ vì da có thể tự hoạt động tốt không có nghĩa là một chút trợ giúp là không hữu ích, cô giải thích.

Skin streaming mang đến cho bạn những điều tốt nhất của cả hai thế giới: sự tin tưởng vào làn da của bạn như một hệ thống được thiết kế để bảo vệ bạn, với một chút trợ giúp từ những điều kỳ diệu hiện đại.

Và các bác sĩ da liễu cho biết tên ba sản phẩm giống nhau mà họ khuyên dùng là thiết yếu: sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Quy trình chăm sóc da cơ bản lý tưởng

“Quy trình chăm sóc da cơ bản lý tưởng sẽ bao gồm sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn/ô nhiễm/trang điểm khỏi da hai lần một ngày, kem dưỡng ẩm cũng sử dụng hai lần 1 ngày để đóng lại hàng rào bảo vệ, giúp ngăn ngừa da không bị khô và kích ứng, kem chống nắng SPF 30- cộng thêm sản phẩm bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời vào buổi sáng”, bác sĩ Love cho biết.

Ví dụ, thói quen này có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng chất tẩy rửa phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Và mặc dù bạn có thể không cần phải thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày, nhưng tùy thuộc vào điều kiện môi trường của bạn, đó có thể là một ý tưởng hay.

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Chan giải thích: “Kem dưỡng ẩm giúp bảo vệ và hỗ trợ chức năng của hàng rào bảo vệ da, vốn có thể bị tác động tiêu cực bởi môi trường, đặc biệt là ở môi trường có độ ẩm thấp”.

Không có gì ngạc nhiên khi kem chống nắng được mệnh danh là thiết yếu, vì đó là thứ không nên bỏ qua nếu bạn dành thời gian ở ngoài trời. Bác sĩ da liễu Lindsey Zubritsky ở Pittsburgh cho biết: “Kem chống nắng là bước quan trọng nhất - nó giúp bảo vệ làn da của chúng ta chống lại các tia UV có hại để tránh gây lão hóa sớm và ung thư da”.

Có thể đơn giản hóa thói quen của mình hơn nữa

Đối với những người muốn sắp xếp hợp lý hơn nữa, hãy tìm kiếm các sản phẩm đa dụng.

Bác sĩ Zubritsky nói: “Tôi thích sử dụng kem dưỡng ẩm có SPF. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tiết kiệm tiền và giảm số bước trong thói quen của mình. Điều quan trọng cần lưu ý là sản phẩm kết hợp này phải được sử dụng đúng cách để có hiệu quả. Tôi khuyên bạn nên tìm một loại kem dưỡng ẩm có chỉ số SPF ít nhất là 30 và sử dụng ít nhất hai đến ba ngón tay khi thoa lên mặt và cổ”.

Có thể bổ sung một số sản phẩm phụ với một số yếu tố cần xem xét

Những sản phẩm như vậy có thể là những thứ cần thiết, nhưng vẫn có chỗ cho một chút niềm vui nhỏ. Về điều này, bác sĩ Zubritsky khuyến nghị bổ sung serum chống oxy hóa vào buổi sáng và retinol vào buổi tối.

Cô nói: “Serum chống oxy hóa, đặc biệt là những loại có vitamin C, giúp bảo vệ làn da của chúng ta chống lại tác hại của gốc tự do đồng thời làm sáng làn da của bạn. Nó hoạt động phối hợp với kem chống nắng để bảo vệ khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Vào ban đêm, retinol hoặc retinoid là thành phần chống lão hóa mạnh mẽ nhất mà bạn có thể kết hợp”.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi tiếp tục bổ sung các sản phẩm vào quy trình chăm sóc da của bạn, vì điều đó cũng có thể gây ra các vấn đề tương tự khi sử dụng quá nhiều sản phẩm.

“Vẫn quan trọng để đảm bảo các sản phẩm không phản đối nhau. Ví dụ, thường không nên sử dụng một loại sữa rửa mặt tẩy da cùng với một loại serum tẩy da - điều đó có thể gây kích ứng cho da”, bác sĩ Love nói.

Nếu bạn đã quen với một quy trình dài với nhiều sản phẩm, quay trở lại cơ bản có thể khiến bạn cảm thấy bất ngờ.

Nhưng skin streaming khai thác những gì da của bạn được thiết kế để làm, mà không áp đặt quá nhiều thành phần có thể gây kích ứng.

Bằng cách tuân thủ các sản phẩm cần thiết - và có thể là một vài sản phẩm phụ - bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc, đồng thời đạt được nhiều lợi ích hơn.