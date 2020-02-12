Tinh dầu dưỡng da – Bước quan trọng giúp da khỏe đẹp

Tinh dầu dưỡng da là các sản phẩm được chiết xuất từ bộ phận của các loại thực vật như: hoa, quả, thân… Thành phần chính của dầu dưỡng da là chất béo và axit béo cần thiết. Mỗi loại dầu dưỡng sẽ có hàm lượng và sự kết hợp khác nhau giữa các loại axit béo tạo thành một sản phẩm phù hợp với từng loại da khác nhau.

Nhiều người quan niệm là tinh dầu dưỡng da chỉ dành cho những cô nàng da khô, dùng tinh dầu làm tắc nghẽn lỗ chân lông hay sản phẩm này chỉ dùng trong mùa hanh khô. Đó hoàn toàn là những suy nghĩ sai lầm. Tinh dầu dưỡng da là một bước rất quan trọng trong quá trình chăm sóc da của các cô nàng. Nàng cần phải lựa chọn được loại tinh dầu phù hợp với da và sử dụng đúng cách để chúng có thể phát huy hiệu quả công dụng.

Sử dụng tinh dầu dưỡng da, bạn sẽ thấy được những công dụng cực lớn đó là:

Có tinh dầu dưỡng da toàn thân và dưỡng da mặt. Mỗi một loại lại có những công dụng khác nhau và chúng ta chủ yếu bắt gặp các loại tinh dầu dưỡng da mặt hơn.

Giúp khôi phục lớp màng lipid từ đó giúp bảo vệ làn da của bạn dưới tác động của môi trường. Khi còn trẻ, lớp lipid này có khả năng tự tái tạo lại nhưng càng lớn tuổi thì khả năng này càng kém đi.

Dầu dưỡng đóng vai trò ngăn không cho nước thoát ra ngoài. Khi sử dụng dầu dưỡng da, chất ẩm trong da sẽ được giữ lại và không bay hơi ra ngoài.

Trong dầu dưỡng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu cùng với axit béo và chất chống oxy hóa, vì thế, chúng giúp cho da hấp thụ được các dưỡng chất trong sản phẩm dưỡng da.

Dầu dưỡng da có rất nhiều công dụng mà bạn không thể ngờ tới - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng dầu dưỡng da

Bạn có thể apply dầu dưỡng trực tiếp lên da như một bước trong quá trình skincare hằng ngày. Nhiều người vẫn chưa biết dầu dưỡng da dùng ở bước nào. Vậy thì bạn hãy ghi nhớ dầu dưỡng da được sử dụng sau khi bạn đã thực hiện các bước chăm sóc da cơ bản. Đầu tiên là rửa mặt, sau đó dùng toner, serum, dầu dưỡng da và kem dưỡng ẩm. Cách sử dụng dầu dưỡng da chính xác đó là: Cho sản phẩm ra lòng bàn tay, xoa cho dầu ấm lên rồi vỗ nhẹ lên da mặt, cổ.

Ghi nhớ thứ tự sử dụng dầu dưỡng da để dùng chính xác - Ảnh minh họa: Internet

Các loại tinh dầu dưỡng da mặt

Có vô vàn các sản phẩm tinh dầu dưỡng da mặt trên thị trường hiện nay dành riêng cho từng loại da và bạn có thể lựa chọn. Các loại tinh dầu phổ biến là:

Pure oils: Loại nguyên chất 100%

Pure blended oils: các loại dầu pha trộn với nhau

Oils with active ingredients: dầu pha tinh dầu, retinol, vitamin, chất bảo quản…

Có 3 loại dầu dưỡng da chính dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cách lựa chọn dầu dưỡng phù hợp

Không chỉ lựa chọn dầu dưỡng dựa vào công dụng của sản phẩm cũng như nhu cầu của da mà quan trọng hơn hết chính là thành phần các loại axit béo. Đây chính là điều tiên quyết giúp bạn xác định được loại dầu dưỡng phù hợp. 2 loại axit béo quan trọng đó là:

Axit Oleic: là chất béo không bão hòa vì thế mà kết cầu dưỡng của dầu dày, thấm chậm. Ưu điểm của chúng là cấp ẩm cho da hiệu quả. Và khi lựa chọn dầu dưỡng da chống lão hóa hay da khô thì các nàng nên lưu ý chọn những sản phẩm có nhiều thành phần này.

Axit Lionleic: Đây chính là thành phần quan trọng trong sản phẩm dầu dưỡng da cho da dầu mụn, da nhạy cảm và cũng là dầu dưỡng da cho da hỗn hợp. Sở dĩ chúng phù hợp với da mụn là bởi người bị mụn sẽ có nồng độ axit này trên da thấp hơn, Axit Oleic cao hơn khiến da trở nên dày, làm tắc lỗ chân lông dẫn đến ngày càng nhiều mụn. Khi dùng loại dầu chứa Axit Lionleic da sẽ có xu hướng thiên khô hơn và giúp giảm mụn.

Các loại vitamin chứa trong dầu dưỡng da. Bên cạnh hai loại axit quan trọng trên thì 6 hoạt chất vitamin quan trọng của da chính là điều mà bạn cũng cần phải để ý. Chúng bao gồm: vitamin A, B, C, D, E, F. Các loại vitamin này chứa nhiều trong tinh dầu dưỡng trắng da mặt giúp giải quyết các vấn đề là: nám sạm, chân chim, nếp nhăn, nâng tông da, giúp làn da sáng khỏe, giàu sức sống.

Xem xét kỹ các thành phần có trong dầu dưỡng để chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho da - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng tinh dầu dưỡng da

Trong quá trình sử dụng tinh dầu dưỡng da, để không bị bí da, nổi mụn, bạn cần phải lưu ý đến những điều cơ bản sau đây:

Không hòa dầu dưỡng cùng với kem dưỡng ẩm hoặc lotion để thay thế cho kem dưỡng ẩm. Mỗi một sản phẩm sẽ có công dụng và cách dùng khác nhau.

Không dùng tay để chà xát dầu dưỡng lên da mà hãy làm ấm dầu trong lòng bàn tay và ấn nhẹ lên da.

Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm sai thứ tự các bước dưỡng da. Bởi chúng sẽ không phát huy được hiệu quả mà còn khiến cho da có cảm giác khó chịu.

Trong quá trình sử dụng dầu dưỡng da nếu gặp phải các vấn đề như: nóng mặt, da bị đỏ kích ứng, mụn ngày càng nhiều thì ngay lập tức dừng sử dụng dầu dưỡng da.

Sử dụng dầu dưỡng da đúng cách để cho tác dụng hiệu quả, rõ nét - Ảnh minh họa: Internet

Hãy lựa chọn và sử dụng tinh dầu dưỡng da một cách phù hợp với làn da của bạn để thấy được tác dụng dưỡng da hiệu quả mà sản phẩm mang đến.