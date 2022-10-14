Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này!

Jisoo sinh năm 1995 ở tỉnh Gyeonggi, gia nhập YG Entertainment năm 2011, ra mắt cùng nhóm BLACKPINK năm 2016, sau 5 năm làm thực tập. Ngoài ca hát, cô còn diễn xuất và làm MC, đại sứ hình ảnh của nhiều nhãn hàng. Cô đứng thứ 50 danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, sắc đẹp của Mỹ - công bố ngày 28/12/2021. Tháng 6 năm ngoái, cô đứng thứ chín trong danh sách "Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á".

Không phải tự nhiên mà Jisoo lại trở thành biểu tượng sắc đẹp được công chứng toàn cầu mến mộ, truyền cảm hứng và động lực cho phái đẹp thêm chăm sóc sắc đẹp lẫn cơ thể ngày một hoàn mỹ hơn. Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1995 có được vẻ đẹp trời ban này, cô phát huy hết mức vẻ đẹp của mình khi chăm chút tỉ mỉ và tận tâm cho làn da, vóc dáng lẫn sức khoẻ thêm tốt đẹp trong nhiều năm qua.

Nữ thần nhan sắc số 1 tại Hàn Quốc còn có làn da tiệm cận độ hoàn hảo.

Những bức ảnh xinh lung linh của cô luôn có hàng triệu người yêu thích.

KHÔNG TRANG ĐIỂM QUÁ NHIỀU

Jisoo yêu thích phong cách trang điểm tự nhiên nhằm tôn làn da căng bóng, không chút khuyết điểm. 9X chia sẻ cô không có nhiều mỹ phẩm make up. Thay vào đó, thành viên BLACKPINK tập trung chăm sóc da bằng cách đầu tư vào mỹ phẩm skincare. Bí quyết có được làn da sáng mịn và rạng rỡ của Jisoo là luôn tìm hiểu cẩn thận nguồn gốc, thành phần từng món mỹ phẩm mình sử dụng.

Những khi đi làm hay dự sự kiện thì cô nàng 9X mới trang điểm nhưng cũng rất mỏng nhẹ và ít son phấn nhất có thể.

Bình thường cô thích để mặt mộc và chỉ dùng son dưỡng môi thôi cũng đủ làm hàng triệu con tim điêu đứng.

EAT CLEAN GIỮ DÁNG

"Chị cả" của BLACKPINK áp dụng phương pháp eat clean để giữ dáng. Để tăng hương vị cho món ăn, Jisoo thêm một số gia vị như tiêu, ớt, gia vị gà, nấm khi nấu nướng. Cô cũng ăn đủ ba bữa chính trong ngày và thường xuyên ăn bữa nhẹ xen kẽ để nạp năng lượng cho cơ thể. Jisoo cho biết cô rất thích ăn táo tươi và quả mọng vì chúng bổ sung nước cùng chất chống oxy hóa, giúp làn da mịn màng hơn.

Nữ ca sĩ thích ăn táo tươi, một trong những loại trái cây phổ biến mà bất kỳ ai cũng có thể mua ăn được.

Cô nàng yêu thích món salad táo và ớt chuông kèm rau để có chế độ ăn uống phù hợp đồng thời giúp sắc đẹp thêm thăng hạng nhờ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

TẬP YOGA BAY

Jisoo cho biết cô là người rủ Jennie tập yoga bay. Bộ môn này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, uyển chuyển hơn mà còn có tác dụng thư giãn đầu óc, giải tỏa căng thẳng. Jisoo thấy các động tác yoga bay treo cơ thể trên không trung trông như những tác phẩm nghệ thuật, mang lại nhiều cảm hứng khi tập luyện.

Yoga và pilates là hai bộ môn mà mỹ nhân xinh đẹp này gắn bó nhiều năm qua.

Cô luyện tập chăm chỉ để có một thân hình hoàn mỹ như hiện tại.