Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này!

Làm đẹp 14/10/2022 17:04

Jisoo cho biết cô rất thích ăn táo tươi và quả mọng vì chúng bổ sung nước cùng chất chống oxy hoá.

Jisoo sinh năm 1995 ở tỉnh Gyeonggi, gia nhập YG Entertainment năm 2011, ra mắt cùng nhóm BLACKPINK năm 2016, sau 5 năm làm thực tập. Ngoài ca hát, cô còn diễn xuất và làm MC, đại sứ hình ảnh của nhiều nhãn hàng. Cô đứng thứ 50 danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, sắc đẹp của Mỹ - công bố ngày 28/12/2021. Tháng 6 năm ngoái, cô đứng thứ chín trong danh sách "Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á".

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 1

Không phải tự nhiên mà Jisoo lại trở thành biểu tượng sắc đẹp được công chứng toàn cầu mến mộ, truyền cảm hứng và động lực cho phái đẹp thêm chăm sóc sắc đẹp lẫn cơ thể ngày một hoàn mỹ hơn. Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1995 có được vẻ đẹp trời ban này, cô phát huy hết mức vẻ đẹp của mình khi chăm chút tỉ mỉ và tận tâm cho làn da, vóc dáng lẫn sức khoẻ thêm tốt đẹp trong nhiều năm qua. 

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 2

Nữ thần nhan sắc số 1 tại Hàn Quốc còn có làn da tiệm cận độ hoàn hảo.

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 3

Những bức ảnh xinh lung linh của cô luôn có hàng triệu người yêu thích. 

KHÔNG TRANG ĐIỂM QUÁ NHIỀU

Jisoo yêu thích phong cách trang điểm tự nhiên nhằm tôn làn da căng bóng, không chút khuyết điểm. 9X chia sẻ cô không có nhiều mỹ phẩm make up. Thay vào đó, thành viên BLACKPINK tập trung chăm sóc da bằng cách đầu tư vào mỹ phẩm skincare. Bí quyết có được làn da sáng mịn và rạng rỡ của Jisoo là luôn tìm hiểu cẩn thận nguồn gốc, thành phần từng món mỹ phẩm mình sử dụng.

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 4

Những khi đi làm hay dự sự kiện thì cô nàng 9X mới trang điểm nhưng cũng rất mỏng nhẹ và ít son phấn nhất có thể.

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 5

Bình thường cô thích để mặt mộc và chỉ dùng son dưỡng môi thôi cũng đủ làm hàng triệu con tim điêu đứng.

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 6

EAT CLEAN GIỮ DÁNG

"Chị cả" của BLACKPINK áp dụng phương pháp eat clean để giữ dáng. Để tăng hương vị cho món ăn, Jisoo thêm một số gia vị như tiêu, ớt, gia vị gà, nấm khi nấu nướng. Cô cũng ăn đủ ba bữa chính trong ngày và thường xuyên ăn bữa nhẹ xen kẽ để nạp năng lượng cho cơ thể. Jisoo cho biết cô rất thích ăn táo tươi và quả mọng vì chúng bổ sung nước cùng chất chống oxy hóa, giúp làn da mịn màng hơn.

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 7

Nữ ca sĩ thích ăn táo tươi, một trong những loại trái cây phổ biến mà bất kỳ ai cũng có thể mua ăn được. 

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 8

Cô nàng yêu thích món salad táo và ớt chuông kèm rau để có chế độ ăn uống phù hợp đồng thời giúp sắc đẹp thêm thăng hạng nhờ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng

TẬP YOGA BAY 

Jisoo cho biết cô là người rủ Jennie tập yoga bay. Bộ môn này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, uyển chuyển hơn mà còn có tác dụng thư giãn đầu óc, giải tỏa căng thẳng. Jisoo thấy các động tác yoga bay treo cơ thể trên không trung trông như những tác phẩm nghệ thuật, mang lại nhiều cảm hứng khi tập luyện.

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 9

Yoga và pilates là hai bộ môn mà mỹ nhân xinh đẹp này gắn bó nhiều năm qua. 

Nữ thần xinh đẹp số 1 Hàn Quốc tiết lộ bí quyết chăm da sáng như pha lê, dáng thon gầy là nhờ loại quả cực kì dễ tìm này! - Ảnh 10

luyện tập chăm chỉ để có một thân hình hoàn mỹ như hiện tại. 

Cách trị vết thâm mụn ở mặt từ các giải pháp thiên nhiên an toàn và hiệu quả cho chị em!

Cách trị vết thâm mụn ở mặt từ các giải pháp thiên nhiên an toàn và hiệu quả cho chị em!

Tạm biệt những nốt mụn thâm đáng ghét, chỉ cần bạn áp dụng cách trị mụn thâm ở mặt như dưới đây, làn da sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào cho bạn tự tin tỏa sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết chăm sóc da khỏe đẹp chăm sóc da cách giữ dáng

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 23 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 49 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 23 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 20 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới