5 cách trị khô môi bằng dầu dừa đơn giản và hiệu quả tại nhà!

Khi dùng các sản phẩm tự nhiên, thì việc trị khô môi bằng dầu dừa liệu có hiệu quả? Hãy tham khảo các tác dụng sau của dầu dừa nhé:

Có rất nhiều sản phẩm chăm sóc môi có sẵn để điều trị môi khô. Tuy nhiên, bạn có biết các thành phần đơn giản như dầu dừa hay mật ong có thể chữa được đôi môi nứt nẻ cực nhanh không? Hãy cùng tham khảo các cách trị khô môi bằng dầu dừa vừa đơn giản, dễ thực hiện lại hiệu quả dưới đây nhé!

- Nó khóa độ ẩm trong da làm cho môi trông mềm mại và mịn màng hơn.Axit béo trung bình có trong nó có thể giúp củng cố lớp mỡ của da.

- Các khoáng chất có trong dầu dừa làm tăng thêm độ ẩm cho đôi môi để chữa khô.

- Nó có chứa các tính chất kháng khuẩn và chống nấm có thể xử lý bất kỳ sự phát triển vi khuẩn nào trong các vết nứt của môi.

- Vitamin E có trong dầu dừa hoạt động như chất chống oxy hoá, ngăn cản việc hình thành nếp nhăn trên môi.

- Nó chứa SPF3 bảo vệ môi khỏi những tia nắng có hại.

- Axit lauric có trong nó làm giảm viêm cơ và hoạt động như hàng rào để ngăn ngừa sự mất nước.

Các cách trị khô môi bằng dầu dừa

Cách 1: Dùng dầu dừa nguyên chất

Bạn có thể dùng dầu dừa dạng rắn hay lỏng đều được nhé!

Bạn có thể sử dụng dầu dừa dưới dạng rắn hoặc lỏng cho quá trình này. Cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản:

- Bạn chỉ việc thoa một ít dầu dừa lên môi và lặp lại nhiều lần trong ngày.

- Đồng thời, trước khi đi ngủ, bạn cũng nên đắp thêm một ít để bổ sung độ ẩm trong khi đang ngủ. Kiên trì thực hiện sẽ thấy hiệu quả rõ rệt ngay nhé.

Cách 2: Dưỡng môi bằng dầu dừa kết hợp với muối biển

Dầu dừa kết hợp với muối biến giúp loại bỏ da chết hiệu quả!

Các kết cấu grainy của muối biển giúp loại bỏ các mảnh da chết trên da, bên cạnh đó, nó cũng kiềm chế sự phát triển vi khuẩn trong các vết nứt của môi, từ đó giúp tình trạng nứt nẻ môi thuyên giảm.

Các bước tiến hành trị khô môi bằng dầu dừa và muối biển như sau:

- Trộn 1 muỗng cà phê dầu dừa (dạng rắn) và muối biển, rồi thoa hỗn hợp lên môi.

- Nhẹ nhàng massage theo vòng chuyển động trong một vài phút, rồi rửa hỗn hợp bằng khăn lau và lau khô.

- Lặp lại 3 lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

Cách 3: Trị khô môi bằng dầu dừa với dầu ô liu và mật ong

Mật ong có công dụng làm dịu sự kích ứng do nẻ, còn các axit béo có trong dầu ô liu có hiệu quả nuôi dưỡng làn da môi, có thể nói, sự kết hợp này chính là liệu pháp trị khô môi đơn giản và siêu hiệu quả tại nhà.

Dầu dừa, dầu oliu và mật ong là sự kết hợp hoàn hảo để chăm sóc cho đôi môi của bạn!

Các bước tiến hành như sau:

- Trộn 1 thìa dầu dừa, dầu ô liu và 3/4 muỗng cà phê mật ong.

- Trộn đều các nguyên liệu và giữ hỗn hợp trong hộp đựng dưỡng môi.

- Áp dụng hỗn hợp vài lần trong ngày.

Tuy nhiên, bạn có thể tránh mật ong nếu bị dị ứng với phấn hoa nhé.

Cách 4: Tự làm son dưỡng với dầu dừa

Cách trị môi bằng dầu dừa này sẽ thay thế cho tất cả các loại kem dưỡng môi và hóa chất khác. Bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu là: sáp ong, dầu dừa, mật ong và vitamin E.

Trong đó, sáp ong có công dụng là giúp bảo vệ môi khỏi các yếu tố bên ngoài. Còn dầu dừa và mật ong thì có tác dụng giữ độ ẩm cho môi. Cuối cùng là vitamin E - nguyên liệu giúp vô hiệu hóa tác dụng của các gốc tự do. Một sự kết hợp hoàn hảo về chất lượng và công dụng cho một sản phẩm dưỡng môi tại nhà, nhất định đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài rta, bạn có thể thêm bất kỳ loại tinh dầu nào mà bạn thích vào nhé.

Son dưỡng chất lượng từ dầu dừa!

Các bước làm son dưỡng dầu dừa trị khô môi tại nhà siêu đơn giản như sau:

- Sử dụng nồi hơi kép, làm tan chảy 1 muỗng canh sáp ong và dầu dừa.

- Một khi nó bắt đầu tan chảy thêm một ít mật ong vào.

- Một khi tất cả các thành phần tan chảy, thêm vào 2 viên vitamin E và vài giọt tinh dầu.

- Trộn đều và để nguội.Đổ vào bình chứa và để nguội lại và lưu trữ trong tủ lạnh.

- Thoa loại son dưỡng này lên môi nhiều lần trong ngày.

Lưu ý: Đừng bôi quá nhiều vì nó có thể làm cho môi của bạn nhờn.

Cách 5: Tẩy da chết, trị môi khô hiệu quả với hỗn hợp dầu dừa và đường

Công thức trị khô môi bằng dầu dừa và đường sẽ giúp các bạn có làn môi hồng hào, mềm và căng mịn hơn nhiều lần nhé.

Hỗn hợp dầu dừa và đường - vừa tẩy da chết vừa dưỡng mềm môi!

Các bước tiến hành cách trị khô môi bằng dầu dừa và đường như sau:

- Kết hợp 1 muỗng canh dầu dừa (trạng thái rắn), 3 thìa đường thô, 1 muỗng canh mật ong và 5 giọt tinh dầu.

- Trộn đều cho đến khi tất cả các thành phần kết hợp tốt với nhau, rồi đổ hỗn hợp vào một hộp nhỏ.

- Lấy một lượng nhỏ và nhẹ nhàng chà nó qua môi.Sau một phút, rửa sạch bằng nước và làm khô.

- Thực hiện 2 ngày 1 lần cho tác dụng tốt nhất.Bạn có thể trữ hỗn hợp trong tủ lạnh để bảo quản lâu hơn.

Trên đây là chi tiết về công dụng của dầu dừa nói chung, cũng như top các cách trị khô môi bằng dầu dừa đơn giản mà siêu hiệu quả tại nhà. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn lựa ra được một cách trị khô môi bằng dầu dừa phù hợp nhất, để nhanh chóng lấy lại làn môi hồng hào, căng mịn nhé! Chúc các chị em thực hiện thành công!