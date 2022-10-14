Cách trị vết thâm mụn ở mặt từ các giải pháp thiên nhiên an toàn và hiệu quả cho chị em!

Da mặt cũng giống như nhiều nơi khác trên cơ thể, việc sử dụng kem dưỡng, thuốc đặc trị mụn thâm là phương pháp tiện lợi mà đa số chị em lựa chọn. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng mang lại hiệu quả như ý, vì những loại kem này thương chứa chất hóa học nên về lâu về dài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến làn da. Ngoài ra, để tìm được loại kem trị mụn thâm hiệu quả, phù hợp với từng làn da cũng không hề dễ dàng.

Mụn không những làm da bị tổn thương mà về sau còn để lại những vết thâm rất xấu xí. Mụn thâm nếu không được điều trị kịp thời thì khiến da ngày càng tồi tệ hơn. Trong khi đó, gương mặt là điểm nhấn hoàn hảo cho ấn tượng lần đầu, tuy nhiên, đây cũng là vùng da thường xuyên chịu tác động và dễ lên mụn nhất. Vậy trị vết thâm mụn ở mặt như thế nào cho hiệu quả?! Những công thức sắp được chia sẻ dưới đây sẽ là gợi ý tuyệt vời giúp các chị em sớm lấy lại làn da căng mịn, trắng sáng nhất đấy nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Dưới đây là một vài gợi ý về phương pháp trị mụn thâm ở mặt bằng phương pháp tự nhiên mà các chị em có thể tham khảo:

Chính vì nguyên nhân này, để điều trị mụn thâm hiệu quả và an toàn hơn, các chị em có thể hướng thử tới những loại thực phẩm từ thiên nhiên nhé. Các chuyên gia khuyên rằng, dùng mặt nạ từ thiên nhiên sẽ giúp da được nuôi dưỡng tốt hơn và đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da nhạy cảm của bạn đấy.

1. Trị vết thâm mụn ở mặt với dầu oliu

Được biết đến từ lâu khi dùng để chế biến món ăn, dầu oliu còn được chị em phụ nữ đánh giá cao với khả năng chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo, đặc biệt là vẻ đẹp làn da.

Trong dầu oliu có chứa thành phần lớn là vitamin E cùng nhiều khoáng chất thiết yếu khác, mà Vitamin E chính là hợp chất giúp ngăn ngừa lão hóa, làm da trắng mịn và loại bỏ khuẩn mụn, trị sẹo, thâm nám sau mụn hiệu quả. Do vậy, việc chọn dầu oliu để trị mụn thâm ở mặt là một giải pháp không có gì để nghi ngờ nhé.

Dầu oliu chứa vitamin E hỗ trợ trị thâm tại nhà hiệu quả!

Bạn chỉ cần lấy một lượng nhỏ dầu oliu rồi thoa đều lên da mặt, vừa thoa vừa kết hợp massage nhẹ nhàng tròn khoảng 2 – 3 phút để dưỡng chất thấm sâu vào da. Sau đó, bạn giữ nguyên trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm là được. Cách này sẽ giúp dầu oliu làm mờ các vết mụn thâm và làn da sẽ trở nên trắng sáng đều màu hơn.

2. Cách trị vết thâm mụn ở mặt từ mật ong

Mật ong cũng được đánh giá là sản phẩm thiên nhiên tuyệt vời cho làn da, bởi thành phần chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất tốt cho việc phục hồi tế bào da bị tổn thương. Từ xưa, các mẹ đã biết dùng mật ong để dưỡng da trị mụn sẹo cũng như chăm sóc da trắng hồng hơn. Vậy thì tại sao bạn không chọn mật ong để trị mụn thâm trên gương mặt ngay nhỉ.

Mật ong với thành phần giàu vitamin và khoáng chất giúp da hồi phục nhanh chóng!

Mật ong có thể áp dụng tương tự như cách sử dụng dầu oliu trên, hoặc bạn cũng có thể kết hợp với chanh, trứng gà, bột nghệ hay bột cám gạo để tăng hiệu quả trị mụn và dưỡng da. Kiên trì áp dụng cách này lên da sẽ đều đặn mỗi ngày sẽ sớm mang lại cho chị em nhiều hiệu quả bất ngờ đấy.

3. Cách trị vết thâm mụn ở mặt với cà rốt

Cà rốt chứa nhiều vitamin A, B, C cùng khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, magie... vô cùng tốt cho sức khỏe làn da. Trong đó, cà rốt là loại thực phẩm quen thuộc, lại có giá thành rẻ, nhưng việc sử dụng cà rốt đúng cách lại hoàn toàn có thể thay thể nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền khác nhé, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ!

Sự kết hợp giữa cà rốt và cà chua là loại mặt nạ thiên nhiên hiệu quả và an toàn!

Để điều trị mụn thâm hiệu quả hơn với cà rốt, bạn hãy xay nhuyễn cà rốt với chút sữa tươi hoặc sữa chua rồi đắp hỗn hợp này lên da mặt. Sau đó đợi khoảng 20 phút thì tiến hành rửa sạch lại với nước ấm.

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng bột nghệ, cà chua, chanh, nha đam, ... để trị vết thâm mụn ở mặt với hiệu quả tương đương nhé.

Bên cạnh đó, để đảm bảo quá trình trị vết thâm mụn ở mặt diễn ra thuận lợi hơn, ngoài việc kiên trì áp dụng các phương pháp tự nhiên kể bên trên, bạn cũng cần kết hợp với với chế độ ăn uống giàu rau củ, trái cây và ngủ nghỉ đúng giấc để cải thiện làn da ngay ngay từ bên trong nhé! Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ lựa chọn được một cách trị vết thâm mụn ở mặt với các nguyên liệu tự nhiên hợp lý và một chế độ sinh hoạt khoa học, để nhanh chóng lấy lại làn da trắng sáng, khỏe đẹp rạng rỡ nhé! Chúc các chị em sớm thấy thành quả!