Dưới đây là những gì bạn có thể thử tại nhà để điều trị da bong tróc và các lưu ý khi nào cần liên hệ với bác sĩ da liễu.

Hầu hết các trường hợp da khô, bong tróc trên mặt của bạn là nhẹ và sẽ khỏi theo thời gian. Tuy nhiên, da khô liên tục đôi khi có thể chỉ ra một điều gì đó nghiêm trọng hơn.

Da mặt bị khô có thể do nhiều yếu tố. Chúng bao gồm tiếp xúc với nhiệt độ hoặc độ ẩm thay đổi, sử dụng xà phòng khắc nghiệt và các bệnh về da như bệnh chàm.

Liên hệ với bác sĩ da liễu của bạn nếu tình trạng khô da không biến mất hoặc ngứa nghiêm trọng. Đi khám bác sĩ đặc biệt quan trọng nếu bạn không biết nguyên nhân gây ra tình trạng khô da.

Các tình trạng phổ biến có thể gây khô da bao gồm:

Bệnh vẩy nến

Bệnh chàm

Gàu

Suy giáp

Bệnh tiểu đường

Dinh dưỡng kém

Nếu bác sĩ của bạn loại trừ những vấn đề này, thì tình trạng da thiếu ẩm có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng khô da trên mặt. May mắn thay, có rất nhiều cách bạn có thể thử tại nhà để có được làn da mềm mại và mịn màng hơn.

Da khô, bong tróc là một triệu chứng của bệnh gì?

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Da khô có thể bùng phát vào mùa đông, đặc biệt nếu bạn dành nhiều thời gian ở ngoài trời. Nhưng đôi khi da khô có thể là một triệu chứng hoặc tác dụng phụ của một số bệnh khác. Da khô có thể do:

Sự lão hóa. Sau 40 tuổi, da của bạn tiết ít dầu hơn và trở nên khô hơn.

Sau 40 tuổi, da của bạn tiết ít dầu hơn và trở nên khô hơn. Một số loại thuốc. Da khô có thể là tác dụng phụ của một số loại thuốc kê đơn, chẳng hạn như statin và thuốc lợi tiểu.

Da khô có thể là tác dụng phụ của một số loại thuốc kê đơn, chẳng hạn như statin và thuốc lợi tiểu. Tình trạng da nhất định. Bệnh vẩy nến, viêm da và chàm có thể khiến da bạn dễ bị khô.

Bệnh vẩy nến, viêm da và chàm có thể khiến da bạn dễ bị khô. Mất nước. Không uống đủ nước có thể dẫn đến khô và ngứa da.

Không uống đủ nước có thể dẫn đến khô và ngứa da. Bệnh tiểu đường. Lượng đường trong máu cao có thể góp phần làm khô da.

Lượng đường trong máu cao có thể góp phần làm khô da. Bệnh thận, đặc biệt nếu bạn đang chạy thận nhân tạo. Lọc máu loại bỏ nước khỏi cơ thể của bạn, do đó làm khô da.

Lọc máu loại bỏ nước khỏi cơ thể của bạn, do đó làm khô da. Thời kỳ mãn kinh. Với những thay đổi nội tiết tố của thời kỳ mãn kinh, làn da của phụ nữ có xu hướng trở nên khô hơn.

Với những thay đổi nội tiết tố của thời kỳ mãn kinh, làn da của phụ nữ có xu hướng trở nên khô hơn. Bệnh tuyến giáp. Da khô là một triệu chứng phổ biến của bệnh suy giáp.

Da khô là một triệu chứng phổ biến của bệnh suy giáp. Thiếu vitamin hoặc khoáng chất. Thiếu vitamin D, vitamin A, niacin, kẽm hoặc sắt có thể góp phần làm khô da.

4 mẹo chữa khô da mặt

Để làm dịu các mảng khô trên mặt và cơ thể, bốn mẹo sau có thể hữu ích cho bạn áp dụng ngay tại nhà.

Tránh tắm nước nóng

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Nước nóng có thể lấy đi lớp dầu trên da của bạn dẫn đến khô da. Hạn chế tắm nước nóng hoặc tắm vòi hoa sen từ 5 đến 10 phút và sử dụng nước ấm không nóng. Chọn xà phòng nhẹ và không tạo bọt quá nhiều. Sau khi tắm, thấm nước trên da bằng khăn thay vì chà xát.

Dưỡng ẩm thường xuyên

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Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ , tốt hơn hết bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm ở dạng kem hoặc thuốc mỡ. Những thứ đó hiệu quả hơn kem dưỡng ẩm dạng đặc trong việc giữ độ ẩm trên da. Đối với nhiều người, sáp dầu khoáng là một cách an toàn và tiết kiệm để dưỡng ẩm cho da mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Tìm kiếm các sản phẩm có chứa các thành phần làm dịu như:

Dầu jojoba

Bơ hạt mỡ

A-xít a-xê-tíc

Urê

Axit hyaluronic

Dimethicone

Glycerin

Lanolin

Dầu khoáng

Thạch sáp dầu khoáng

Bôi kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm và mỗi lần rửa mặt, theo hướng dẫn được cung cấp. Bạn cũng đừng quên dưỡng ẩm từ bên trong bằng cách uống nhiều nước.

Kiểm tra các sản phẩm dưỡng da của bạn

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Bạn có thể bị khô trên mặt vì nhạy cảm hoặc dị ứng với nước hoa, thuốc nhuộm hoặc hóa chất trong sản phẩm. Ngừng sử dụng những sản phẩm đó để xem liệu điều đó có tạo ra sự khác biệt hay không.

Khi bạn mua mỹ phẩm hoặc các sản phẩm dành cho da khô, hãy chọn những loại có nhãn không gây dị ứng và không có mùi thơm. Các sản phẩm có chứa retinoids hoặc cồn đặc biệt làm khô da, vì vậy hãy tránh sử dụng chúng vào mùa đông.

Đầu tư vào máy tạo độ ẩm

Không khí khô trong nhà có thể góp phần gây khô da mặt, đặc biệt là vào mùa đông. Sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà để bổ sung độ ẩm và ngăn ngừa da khô, bong tróc.

Các biện pháp khắc phục tại nhà cho da khô, bong tróc trên mặt

Có rất nhiều sản phẩm bạn có thể mua trên thị trường để điều trị da mặt khô. Nhưng cũng có một số biện pháp tự nhiên mà bạn có thể thử với các vật dụng mà bạn có thể đã có ở nhà và với chi phí chắn chắn sẽ thấp hơn nhiều. Dưới đây là một số tùy chọn cho bạn để dưỡng da từ tự nhiên:

Dầu ô liu - Dầu ô liu là một chất làm sạch và dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời. Xoa một ít dầu lên mặt, sau đó đắp một chiếc khăn ấm và ẩm lên mặt cho đến khi khô. Lau sạch dầu thừa sau đó. Một lựa chọn khác là kết hợp 1/4 cốc đường với 1 thìa dầu ô liu để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết lên da, sau đó rửa sạch. Thêm kem dưỡng ẩm để giữ cho làn da tươi trẻ mới được tẩy tế bào chết.

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Bột yến mạch - Bột yến mạch có thể được sử dụng để làm mặt nạ tẩy tế bào chết tuyệt vời. Trộn 2 thìa yến mạch với 1 thìa mật ong và một chút nước ấm. Trộn nó lên và thoa lên da của bạn. Rửa sạch ngay hoặc để trong 15 phút để có một loại mặt nạ dưỡng ẩm, làm dịu da.

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Sữa - Sữa có đặc tính chống viêm và chống ngứa tự nhiên, cũng như axit lactic là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên nhẹ. Nhúng khăn sạch vào một bát sữa nguội và giữ yên trên những vùng da khô trong 5 đến 10 phút. Axit lactic có thể làm da cực kỳ khô rát, vì vậy hãy sử dụng cẩn thận với da bị nứt nẻ.

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Da khô có thể gây khó chịu nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn. Hãy áp dụng những mẹo nhỏ trên để khắc phục và hồi sinh làn da khô ráp nhé.

Theo UPMC