Nhiều nghệ sỹ "tân trang" vóc dáng bằng phương pháp khử mỡ tại viện thẩm mỹ Amanda

Giọng ca “Ly cà phê Ban Mê" chia sẻ ngoài việc tự ti về vóc dáng, cô còn gặp nhiều vấn đề sức khỏe vì sở hữu một thân mình quá khổ. Cô thường xuyên bị đau nhức khi đứng hát lâu hay phải uống thuốc liên tục để điều trị bệnh lý gan nhiễm mỡ. Theo nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ có khoảng 60-70% người béo phì bị rối loạn mỡ máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao. Ngoài ra, khi trọng lượng cơ thể lớn hơn gấp nhiều lần so với khung xương sẽ tạo áp lực lên hệ cơ xương khớp, dẫn đến tình trạng thoái hóa sụn khớp, viêm khớp dạng thấp, đau thần kinh tọa.

Nhận thức được tình trạng sức khỏe cơ thể không tốt, Siu Black quyết định nhờ đến biện pháp khử mỡ để loại bỏ mỡ thừa khỏi cơ thể một cách nhanh chóng, mà không cần tập luyện hay ăn kiêng. Cô cũng không ngần ngại kể về quá trình “lột xác" của bản thân từ bước nhận tư vấn của bác sĩ Viện thẩm mỹ Amanda, quyết định lựa chọn công nghệ Vaser Extra Body Fix , trải qua hai lần khử mỡ không đau đớn, thậm chí không cần nghỉ dưỡng và kết quả giảm hơn 10kg trong vòng 3 tháng, chỉ số mỡ máu cũng giảm đi. Được biết, Vaser Extra Body Fix là phương pháp cải tiến từ công nghệ Vaser Lipo đã được FDA (Mỹ) chứng nhận đảm bảo các điều kiện về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Kỹ thuật khử mỡ Vaser Extra Body Fix không gây mê, người nhận phẫu thuật sẽ luôn tỉnh táo, thoải mái trong quá trình thực hiện, giúp hạn chế được rủi ro và khiến nhiều người yên tâm khi lựa chọn phương pháp này.

Họa mi Tây Nguyên Siu Black quyết định chọn Viện thẩm mỹ Amanda để tút lại vóc dáng, cải thiện sức khỏe

Để làm được điều đó, đầu tiên cần kết hợp công nghệ bóc tách Venus Legacy, sử dụng sóng vô tuyến và xung điện để hoá lỏng mô mỡ và làm săn chắc da. Tạo tiền đề đưa các đầu hút siêu nhỏ vào bên trong dẫn mở ra ngoài với công nghệ Vaser Lipo, nhẹ nhàng lấy đi phần mỡ thừa đã được phân mảnh. Sau khi rút đi khối lượng mỡ đã được tính toán kỹ lưỡng, lớp da bên ngoài không bị trùng hay chảy xệ vì đã được gia cố cho săn chắc trước đó. Cải tiến của Vaser Extra Body Fix chính là việc tái sử dụng lượng mỡ đã hút ra, quay ly tâm phân tách mỡ và bơm lại vào những bộ phận khác trên cơ thể, đem đến cho người phẫu thuật một lựa chọn toàn vẹn, không chỉ loại bỏ mỡ thừa mà còn có thể “trùng tu” lại vóc dáng.

Siu Black khẳng định trong suốt quá trình thực hiện khử mỡ không hề cảm thấy đau đớn, công nghệ này hạn chế gây tổn thương cho cơ thể nên giúp tinh thần cô thoải mái để duy trì hoạt động thường ngày sau thực hiện. Chỉ sau 2 ngày khử mỡ cô có thể thoải mái vận động, chơi thể thao hay đi diễn. Ngoài ca sĩ Siu Black, diễn viên Nguyệt Ánh cũng đã từng thực hiện khử mỡ bằng phương pháp tương tự để giảm 30cm vòng eo, duy trì thân hình cân đối nhằm đáp ứng yêu cầu cho các vai diễn. Ban đầu diễn viên “Cổng mặt trời” không đặt kỳ vọng quá nhiều khi thực hiện phương pháp này, vì đã thử rất nhiều cách giảm mỡ trước đó nhưng kết quả không như ý, cho đến khi trải nghiệm công nghệ Vaser Extra Body Fix. Nguyệt Ánh hài lòng chia sẻ về việc giảm ngay 3kg chỉ trong 1 lần thực hiện mà không đau đớn hay cần phải nghỉ dưỡng lâu.

Nữ diễn viên “Cổng mặt trời” tự tin khoe “dáng nuột” ngay sau khi khử mỡ nội soi

Phương pháp khử mỡ nội soi Vaser Extra Body Fix được thực hiện bởi Viện thẩm mỹ Amanda tọa lạc tại 176/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận. Bên cạnh việc sở hữu đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là xử lý mỡ thừa, Amanda còn trang bị cơ sở vật chất hiện đại với máy móc, thiết bị nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế.