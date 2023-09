Nhiều nghệ sỹ "tân trang" vóc dáng bằng phương pháp khử mỡ tại viện thẩm mỹ Amanda

Phát ban dưới ngực phổ biến hơn bạn nghĩ. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân số một là do quần áo bên trong không vừa vặn, nhưng có thể có rất nhiều lý do như từ đổ mồ hôi quá nhiều hoặc khô ở khu vực đó, phản ứng dị ứng với nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm men gây ra vấn đề.