Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Theo thông tin báo Dân Trí , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đầu giờ chiều 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, cách Huế khoảng 450km về phía Đông.

Thời điểm này, khu vực bị ảnh hưởng gồm vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Theo dự báo, khoảng 1h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão (trở thành cơn bão số 6) và hoạt động trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão thời điểm này mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến khoảng đầu giờ chiều 30/8, bão duy trì cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển từ Nghệ An đến Huế. Bão sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần trên đất liền khu vực Trung Lào - Thái Lan.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Từ đêm nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động mạnh. Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Huế nước dâng cao 0,2-0,4m.

Cơ qua khí tượng thủy văn cảnh báo thời tiết trên biển và ven biển nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, công trình ven bờ.

Trên đất liền, từ trưa 30/8, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; riêng Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo dự báo, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm. Từ ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm.

Theo thông tin báo Dân Việt, Ứng phó với áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển;

Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và sơ tán người dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn;

Đối với vùng đồng bằng: Rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt;

Triển khai các phương án chống ngập, đảm bảo giao thông thông suốt cho khu vực đô thị. Ảnh: Báo Dân Trí.

Triển khai các phương án chống ngập, đảm bảo giao thông thông suốt cho khu vực đô thị, đặc biệt là trong thời gian diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 tại thành phố Hà Nội;

Triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các tuyến đê đã bị sự cố; tổ chức kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau ATNĐ/bão;

Chủ động, tranh thủ tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đối với vùng núi: Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; chỉ đạo chính quyền cấp xã thông báo đến từng hộ dân sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét kiểm tra, rà soát xung quanh nơi ở để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm;

Sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra sạt lở;

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.