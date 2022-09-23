Dẫn đầu danh sách sản phẩm làm đẹp từ hệ thống y học cổ Ayurvedic của Ấn Độ, liệu loại củ này có gì đặc biệt cho tóc mà các chuyên gia ngày nay vẫn cực ưa chuộng đến vậy?

Làm đẹp 23/09/2022 07:31

Nếu bạn đang khát khao tìm kiếm một mái tóc khỏe mạnh, dày và bóng mượt, rất có thể bạn đã biết đến "hành tây" như một thành phần mạnh mẽ để có được mái tóc như mơ ước. Hành tây rất giàu lưu huỳnh và chất chống oxy hóa với rất nhiều thành phần có lợi cho tóc khác khiến nó trở thành một trong những chất tăng cường sức khỏe cho tóc.

Dẫn đầu danh sách sản phẩm làm đẹp từ hệ thống y học cổ Ayurvedic của Ấn Độ, liệu loại củ này có gì đặc biệt cho tóc mà các chuyên gia ngày nay vẫn cực ưa chuộng đến vậy? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ việc ủ tóc bằng hành tây có thể là một việc siêu nặng mùi và có thể khiến mọi người tránh xa bạn nhưng kết quả rất xứng đáng. Trong số các loại hành hiện có, hành tím là loại hành tây thực sự giúp tóc dày và đẹp hơn. Hành tím có thể được kết hợp vào thói quen chăm sóc tóc của bạn chủ yếu theo hai cách: dầu hành tím và nước ép hành tím. 

Lịch sử của dầu hành tím ở Ayurveda

Dẫn đầu danh sách sản phẩm làm đẹp từ hệ thống y học cổ Ayurvedic của Ấn Độ, liệu loại củ này có gì đặc biệt cho tóc mà các chuyên gia ngày nay vẫn cực ưa chuộng đến vậy? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi tìm hiểu về vô số lợi ích và cách đưa hành tây vào thói quen chăm sóc tóc của bạn, hãy tìm hiểu dấu vết của dầu hành tím trong lịch sử Ayurvedic. Theo khoa học y tế Ayurvedic, hành tím (Allium cepa) được sử dụng làm thực phẩm và thuốc. Củ, hạt và lá có tính nóng, chữa được một số bệnh. Các văn bản Ayurvedic như Sushruta Samhita và Bhava Prakash giải thích công dụng của hành tây để chữa rối loạn tiết niệu, sâu răng, tiểu đường và giun. Lợi ích của hành tây và hẹ tây đối với rụng tóc và hói đầu cũng rất đáng khen ngợi

Lợi ích của dầu hành tây

Dẫn đầu danh sách sản phẩm làm đẹp từ hệ thống y học cổ Ayurvedic của Ấn Độ, liệu loại củ này có gì đặc biệt cho tóc mà các chuyên gia ngày nay vẫn cực ưa chuộng đến vậy? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hành tây là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng làm giàu cho tóc như lưu huỳnh, folate, vitamin C, vitamin B6 và chất chống oxy hóa cộng với các đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm để phục hồi sức khỏe của tóc và da đầu bị tổn hại hàng ngày do ô nhiễm, độ ẩm và chế độ ăn uống không lành mạnh.

"Hành tây rất giàu chất phytochemical chống lại nấm và vi khuẩn, ngăn ngừa và điều trị nhiễm trùng da đầu. Hàm lượng lưu huỳnh trong hành tây giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vị hăng trong hành tây có tác dụng điều trị chấy rận xâm nhập và cũng có thể ngăn ngừa nó trong tương lai."

Hành tây giúp tăng trưởng tóc

Dẫn đầu danh sách sản phẩm làm đẹp từ hệ thống y học cổ Ayurvedic của Ấn Độ, liệu loại củ này có gì đặc biệt cho tóc mà các chuyên gia ngày nay vẫn cực ưa chuộng đến vậy? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dầu hành tây có liên quan đến tóc dày và dài hơn trong một thời gian. Một lợi ích cho tóc mỏng, dễ bị rụng và rụng tóc, thoa dầu hành tím thường xuyên có thể giúp đảo ngược tình trạng bằng cách kích hoạt một số enzym không hoạt động trên da đầu và thúc đẩy sự phát triển của các sợi tóc mới.

Dầu hành tây rất giàu lưu huỳnh và kali giúp tăng trưởng tóc. Nó cũng ngăn ngừa gãy rụng, chẻ ngọn và mỏng tóc. Xoa bóp da đầu với dầu hành tây giúp cải thiện lưu thông máu đến các nang và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Dầu hành tây giúp duy trì độ pH của da đầu và chân tóc, tạo điều kiện cho sự phát triển của các nang tóc mới.

Giúp chữa tóc bạc sớm

Dầu hành tây chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do làm chậm quá trình bạc tóc.

Duy trì sức khỏe của tóc

Dẫn đầu danh sách sản phẩm làm đẹp từ hệ thống y học cổ Ayurvedic của Ấn Độ, liệu loại củ này có gì đặc biệt cho tóc mà các chuyên gia ngày nay vẫn cực ưa chuộng đến vậy? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dầu hành tây chứa các đặc tính và chất dinh dưỡng đã nói ở trên không chỉ có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc mà còn chữa khỏi các bệnh nhiễm trùng trên da đầu. Dầu hành tây chữa các bệnh nhiễm trùng do nấm và vi khuẩn trên da đầu và điều trị sự xâm nhập của chấy rận. Dầu hành tây dưỡng tóc sâu và cũng có thể được thêm vào mặt nạ dưỡng tóc của bạn trước khi gội đầu.

Làm tăng độ bóng của tóc

Dẫn đầu danh sách sản phẩm làm đẹp từ hệ thống y học cổ Ayurvedic của Ấn Độ, liệu loại củ này có gì đặc biệt cho tóc mà các chuyên gia ngày nay vẫn cực ưa chuộng đến vậy? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các chất chống oxy hóa trong dầu hành tây tím làm tăng độ bóng của tóc và thêm bóng mượt cho mái tóc của bạn. Nó làm cho tóc bóng mượt và sáng bóng. Dầu hành tây cũng có tác dụng dưỡng tóc sâu và có thể được thêm vào mặt nạ dưỡng tóc của bạn trước khi gội đầu.

Dầu hành tây thích hợp cho tóc khô và xoăn. Nó làm mềm và mượt tóc, do đó tăng độ bóng của tóc. Tuy nhiên, những người có da đầu nhờn nên sử dụng nó một cách hạn chế.

Dầu hành tây có tác dụng phụ nào không?

Dẫn đầu danh sách sản phẩm làm đẹp từ hệ thống y học cổ Ayurvedic của Ấn Độ, liệu loại củ này có gì đặc biệt cho tóc mà các chuyên gia ngày nay vẫn cực ưa chuộng đến vậy? - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đều nhận thức được mùi hăng của dầu hành tím lưu lại trên da đầu ít nhất một tuần và có thể làm phiền bạn đến mức mỗi khi mồ hôi đổ xuống mặt, bạn có thể ngửi thấy mùi hành trong đó. Tuy nhiên, ngoài điều này, liệu có bất kỳ tác dụng phụ tiềm ẩn nào khác không thì chuyên gia làm đệp đều cho rằng đây là một chế phẩm tự nhiên, vì vậy các tác dụng phụ là không đáng kể hoặc tối thiểu.

Dầu hành tím có tính nóng và có thể gây ra một số vết sưng nhỏ hoặc mụn nước trên da đầu đối với một số người. Trộn dầu hành tây với nước ép nha đam hoặc dầu dừa có thể ngăn chặn điều này. Nó có thể được sử dụng ít cho da đầu nhờn vì nó có thể làm tăng thêm độ dính và ngứa da đầu. Dầu hành tím có thể để lại mùi hăng hoặc khó chịu trên tóc và da đầu, do đó nó có thể được trộn với tinh dầu thơm hoặc rửa sạch sau khi thoa.

Tự làm mặt nạ dầu hành tây 

Dẫn đầu danh sách sản phẩm làm đẹp từ hệ thống y học cổ Ayurvedic của Ấn Độ, liệu loại củ này có gì đặc biệt cho tóc mà các chuyên gia ngày nay vẫn cực ưa chuộng đến vậy? - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Một hỗn hợp nhuyễn gồm chuối, mật ong và dầu hành tím bôi lên tóc mỗi tuần một lần sẽ làm mềm tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Hỗn hợp bột nha đam và dầu hành tây trộn đều bôi lên da đầu giúp ngăn rụng tóc và làm mềm sợi tóc.

Để củng cố các nang tóc và sợi tóc, có thể thoa hỗn hợp hỗn hợp gồm trứng, sữa chua và dầu hành tím lên tóc mỗi tuần một lần.

Có thể áp dụng mặt nạ làm từ bơ, mật ong và dầu hành tím đánh bông mỗi tháng một lần để dưỡng tóc sâu.

Theo Femina

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