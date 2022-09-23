Tóc bạn nhờn và bóng dầu ngay cả sau khi gội đầu? Đây là lý do bạn cần khắc phục

Theo Tiến sĩ BL Jangid, Bác sĩ Da liễu và Bác sĩ Phẫu thuật cấy ghép Tóc, Phòng khám SkinQure, New Delhi, cho biết : "Dầu trên da đầu tiết ra nhiều nhất một cách tự nhiên ở độ tuổi từ 16 đến 30, gây nhờn trên da đầu. Ngoài ra, sự dao động nội tiết tố, căng thẳng hoặc sử dụng thuốc có thể góp phần làm tăng sản xuất dầu. Hơn nữa, chân tóc nhờn sau khi tắm có thể do viêm da tiết bã. Nó có thể dẫn đến các mảng đỏ ngứa, gàu và vảy nhờn". Bác sĩ cũng thảo luận về một số sai lầm phổ biến mà một người có thể mắc phải có thể góp phần gây nhờn sau khi gội đầu.

Những người bị nhờn cần loại dầu gội có công thức làm sạch sâu có thể loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên da đầu. Đối với những người như vậy, nên dùng dầu gội có chứa Sulphate hoặc axit Salicylic.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sử dụng quá nhiều dầu xả có thể khiến tóc bị nhờn sau khi gội. Quá nhiều dưỡng chất sẽ bao phủ từng lớp biểu bì, dẫn đến sản phẩm tích tụ và xuất hiện nhờn. Nếu tóc bạn mỏng và thẳng, dầu xả nhẹ là lý tưởng nhất.

Bạn đang sử dụng dầu xả bôi từ gốc chân tóc

Tránh thoa dầu xả vào chân tóc, vì nó sẽ giữ dầu và khiến da đầu bị nhờn. Nên thoa dầu dưỡng lên tóc từ giữa đến ngọn tóc. Ngoài ra, hãy nhớ gội đầu kỹ vì dầu xả tích tụ có thể dẫn đến sản xuất dầu quá mức trên da đầu.

Dùng sản phẩm nặng

Ảnh minh họa: Internet

Tránh sử dụng các sản phẩm dạng kem và sáp nặng vì chúng có thể thu hút nhiều bã nhờn tự nhiên của bạn, khiến tóc bạn trông bóng dầu.

Tắm nước nóng

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thích tắm nước nóng, đây có thể là một yếu tố khiến đầu tóc bạn bị nhờn. Nước nóng có thể kích thích quá mức và làm da đầu mất nước, dẫn đến tăng sản xuất dầu và cảm giác nhờn. Do đó, hãy xả tóc bằng nước ấm hoặc nước lạnh để tóc không bị nhờn nhé.

Theo Femina