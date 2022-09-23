Tóc bạn nhờn và bóng dầu ngay cả sau khi gội đầu? Đây là lý do bạn cần khắc phục

Làm đẹp 23/09/2022 07:34

Thông thường, nhiều người thấy tóc của mình có vẻ bóng nhờn ngay cả sau khi gội đầu. Sau khi gội đầu, vẫn có cảm giác dầu còn dính chặt trên các sợi tóc. Có thể có nhiều lý do khiến tóc bạn bị bết dầu.

Tóc bạn nhờn và bóng dầu ngay cả sau khi gội đầu? Đây là lý do bạn cần khắc phục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ BL Jangid, Bác sĩ Da liễu và Bác sĩ Phẫu thuật cấy ghép Tóc, Phòng khám SkinQure, New Delhi, cho biết : "Dầu trên da đầu tiết ra nhiều nhất một cách tự nhiên ở độ tuổi từ 16 đến 30, gây nhờn trên da đầu. Ngoài ra, sự dao động nội tiết tố, căng thẳng hoặc sử dụng thuốc có thể góp phần làm tăng sản xuất dầu. Hơn nữa, chân tóc nhờn sau khi tắm có thể do viêm da tiết bã. Nó có thể dẫn đến các mảng đỏ ngứa, gàu và vảy nhờn". Bác sĩ cũng thảo luận về một số sai lầm phổ biến mà một người có thể mắc phải có thể góp phần gây nhờn sau khi gội đầu.

Không sử dụng đúng loại dầu gội dành cho da đầu

Tóc bạn nhờn và bóng dầu ngay cả sau khi gội đầu? Đây là lý do bạn cần khắc phục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người bị nhờn cần loại dầu gội có công thức làm sạch sâu có thể loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên da đầu. Đối với những người như vậy, nên dùng dầu gội có chứa Sulphate hoặc axit Salicylic.

Dùng dầu xả quá mức

Tóc bạn nhờn và bóng dầu ngay cả sau khi gội đầu? Đây là lý do bạn cần khắc phục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sử dụng quá nhiều dầu xả có thể khiến tóc bị nhờn sau khi gội. Quá nhiều dưỡng chất sẽ bao phủ từng lớp biểu bì, dẫn đến sản phẩm tích tụ và xuất hiện nhờn. Nếu tóc bạn mỏng và thẳng, dầu xả nhẹ là lý tưởng nhất.

Bạn đang sử dụng dầu xả bôi từ gốc chân tóc

Tránh thoa dầu xả vào chân tóc, vì nó sẽ giữ dầu và khiến da đầu bị nhờn. Nên thoa dầu dưỡng lên tóc từ giữa đến ngọn tóc. Ngoài ra, hãy nhớ gội đầu kỹ vì dầu xả tích tụ có thể dẫn đến sản xuất dầu quá mức trên da đầu.

Dùng sản phẩm nặng

Tóc bạn nhờn và bóng dầu ngay cả sau khi gội đầu? Đây là lý do bạn cần khắc phục - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tránh sử dụng các sản phẩm dạng kem và sáp nặng vì chúng có thể thu hút nhiều bã nhờn tự nhiên của bạn, khiến tóc bạn trông bóng dầu.

Tắm nước nóng

Tóc bạn nhờn và bóng dầu ngay cả sau khi gội đầu? Đây là lý do bạn cần khắc phục - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thích tắm nước nóng, đây có thể là một yếu tố khiến đầu tóc bạn bị nhờn. Nước nóng có thể kích thích quá mức và làm da đầu mất nước, dẫn đến tăng sản xuất dầu và cảm giác nhờn. Do đó, hãy xả tóc bằng nước ấm hoặc nước lạnh để tóc không bị nhờn nhé.

Theo Femina

Rửa mặt ít nhất 60 giấy có thể thay đổi bứt phá "cuộc chơi" làm đẹp và mang lại lợi ích tuyệt vời này cho sức khỏe của bạn

Rửa mặt ít nhất 60 giấy có thể thay đổi bứt phá "cuộc chơi" làm đẹp và mang lại lợi ích tuyệt vời này cho sức khỏe của bạn

Rõ ràng, một khuôn mặt sáng mịn không phải lúc nào cũng cần đến các sản phẩm và dụng cụ chăm sóc da đắt tiền. Và giống như nhiều thứ thiên tài khác ngoài kia, bí quyết để có ngoại hình đẹp rất đơn giản và phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn rửa mặt. Hóa ra, chúng ta nên bắt đầu chú ý hơn đến vấn đề này và kết quả tuyệt vời sẽ sớm theo sau.

Xem thêm
Từ khóa:   da đầu dầu nhờn ngăn ngừa tóc bết dầu trị tóc bết dầu

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới