Ngủ cũng có thể giảm cân bạn đã biết chưa?

Giấc ngủ rất quan trọng và hơn hết ngủ đúng cách còn có tác dụng giảm cân, hãy chú trọng giấc ngủ của mình nhé

Mặc ít quần áo khi ngủ

Ngủ khỏa thân hoặc mặc quần áo mỏng có thể giúp giảm cân. Một nghiên cứu được thực hiện tại ĐH Amsterdam, Hà Lan, cho thấy, giảm nhiệt độ da sẽ làm tăng chất lượng giấc ngủ, giảm số lần bạn thức dậy trong đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, một nghiên cứu thực hiện bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ khẳng định, ngủ mát mẻ tạo ra nhiều chất béo nâu để giữ ấm. Chất béo nâu tạo nhiệt trong khi đốt cháy calo, làm tăng tốc độ trao đổi chất trong ngày để giúp bạn giảm cân.

Ngủ không mặc quần áo cũng giúp cải thiện lưu thông máu, tốt cho tim và cơ bắp của bạn.

Ngủ đủ giấc

Tiến sĩ Richard K. Bogan, giáo sư tại ĐH Y khoa Nam Carolina (Mỹ), một nhà nghiên cứu về giấc ngủ, cho biết, xây dựng lịch ngủ nhất quán có thể giúp giảm cân. “Giấc ngủ cần thiết cho hoạt động bình thường của hormone cơ thể và chức năng của hệ thống miễn dịch. Một bộ não thiếu ngủ hoặc buồn ngủ là một bộ não đói", ông nói. Trong khi, ngủ ít là nguyên nhân gây tăng cân.

Ngủ trong môi trường nhiệt độ thấp

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 18 độ C là nhiệt độ được các chuyên gia khuyên nên trong phòng ngủ để có thể tăng cường trao đổi chất như kích hoạt các tế bào mỡ màu nâu, chịu trách nhiệm về khả năng điều chỉnh nhiệt. Khi bạn ngủ trong môi trường lạnh hoặc ngủ khỏa thân, cơ thể sẽ bắt đầu đốt cháy nhiều năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt. Kéo dài thói quen này có thể giúp bạn sở hữu thân hình thon thả hơn vào buổi sáng.

Đi ngủ và thức giấc cùng thời điểm mỗi ngày

Theo Health Line, không kiểm soát số giờ giấc ngủ nghỉ có thể khiến cơ thể của bạn mất cân đối. Hormone melatonin có trong cơ thể biết khi nào nên đi ngủ đồng thời cũng giúp kích hoạt các tế bào chất béo nâu để đốt cháy calo.

Việc sản xuất melatonin sẽ tiêu giảm do chế độ ngủ không đồng đều. Điều đó dẫn đến hậu quả mệt mỏi vào sáng hôm sau và cơ thể cần bổ sung năng lượng bằng những thực phẩm có hàm lượng calo cao càng khiến bạn dễ tăng cân hơn trước.

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