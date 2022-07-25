Viện Thẩm Mỹ DIVA - Địa chỉ phun xăm, điêu khắc chân mày uy tín

Điêu khắc chân mày là một hình thức phun xăm, cải thiện các khuyết điểm trên chân mày bằng phương pháp sử dụng 1 loại dao khắc chuyên dụng để khắc từng sợi lông mày uyển chuyển, mềm mại, đan xen với các sợi lông mày thật. Tạo nên những khuôn mày hoàn hảo, đẹp tự nhiên.

Tất cả các chi nhánh của DIVA đều có thiết kế kiến trúc, nội, ngoại thất mang đậm phong cách Châu Âu, sang trọng, đẳng cấp.

Viện Thẩm Mỹ DIVA là một trong những chuỗi thẩm mỹ viện lớn nhất Việt Nam, với hơn 60 chi nhánh tại 40 tỉnh thành trên toàn quốc. Là địa chỉ phun, xăm, điêu khắc thẩm mỹ uy tín, được khách trong nước và quốc tế đánh giá cao nhờ sở hữu được những lợi thế cạnh tranh ưu việt như sau:

Hệ thống không gian mở và các phòng VIP có thiết kế hướng đến sự thoải mái và trải nghiệm đẳng cấp phục vụ 5* cho khách hàng.

Để khách hàng được phục vụ bằng những công nghệ làm đẹp hàng đầu trên thế giới. Viện thẩm mỹ DIVA luôn là đơn vị tiên phong trong việc chuyển giao các công nghệ làm đẹp mới và hiện đại nhất từ: Hàn Quốc, Anh, Mỹ về Việt Nam

Công Nghệ Điều Khắc Chân Mày Hiện Đại

Để tạo nên những đôi chân mày đẹp, Viện Thẩm Mỹ DIVA hiện đang sử dụng 2 công nghệ điêu khắc hiện đại nhất hiện nay là: vi sợi 9 D và điêu khắc - phun shading.

Điêu Khắc Chân Mày Vi Sợi 9D, là phương pháp sử dụng đầu kim siêu nhỏ, đưa mực vào từng nét vẽ trên lớp thượng bì của da, tạo nên những sợi mày đẹp tự nhiên đan xen với các sợi thật.

Điêu khắc chân mày kết hợp phun shading, là phương pháp phun xăm độc quyền tại DIVA. Đầu tiên, chân mày sẽ được điêu khắc vẽ tạo sợi ở phần đầu chân mày và phần đuôi sẽ được phun hạt shading tạo hiệu ứng thanh thoát, kéo dài về phía đuôi mắt

Cam Kết Về Hiệu Quả Và Chất Lượng Dịch Vụ

Công nghệ điêu khắc chân mày hiện đại, vẽ tạo sợi mày uyển chuyển, mềm mại giống thật đến 95%.

Không rập khuôn như các phương pháp truyền thống, dáng mày tại DIVA thanh toán, tao nhã, được vẽ phù hợp theo từng khuôn mặt và ngũ quan của từng khách hàng.

Đầu kim nhỏ, chỉ tác động lên phần thượng bì nên không gây sưng, đau rát, chảy máu. Đẹp ngay sau khi hoàn thành.

Hạn chế tối đa tính trạng màu mực trổ xanh, trổ đỏ ở những công nghệ và mực truyền thống.

Mày được điêu khắc tại DIVA được cam kết giữ form và màu từ 3 – 5 năm, tùy thuộc vào cơ địa từng khách hàng.

Giải Đáp Các Câu Hỏi Thường Gặp

Điêu Khắc Chân Mày Giá Bao Nhiêu?

Chi phí để thực hiện 1 ca phun xăm chân mày tùy thuộc vào cơ sở, trang thiết bị và tay nghề cua kỹ thuật viên. Hiện tại, Viện Thẩm Mỹ DIVA, đang phục vụ khách hàng các dịch vụ điêu khắc chân mày với mức giá giao động từ 1,5 đến 4 triệu vnđ.

Có Nên Điêu Khắc Chân Mày Hay Không?

Để có 1 dáng mày đẹp, khách hàng hiện tại đang có rất nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên các phương pháp mới và hiện đại thường sẽ khắc phục được nhược điểm của những phương pháp cũ.

Phương pháp Điêu Khắc Chân Mày tại DIVA là phương pháp mới đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật viên có kỹ năng cao, không những khắc phục được nhược điểm của dáng chân mày cũ mà còn phục hồi, tái tạo nên những dáng chân mày mới hài hòa, thanh thoát tự nhiên.

Do đó, vấn đề nên hay không phụ thuộc vào nhu cầu, điều kiện tài chính và tư vấn của các chuyên viên dựa trên cấu trúc gương mặt để giúp bạn sở hữu những cung chân mày đẹp và phù hợp nhất.

Viện Thẩm Mỹ DIVA phục vụ khách hàng từ trái tim, Top 1 đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực điêu khắc chân mày. Mọi yêu cầu về tư vấn, chăm sóc dịch vụ, đặt lịch hẹn vui lòng liên hệ với Viện Thẩm Mỹ DIVA theo các phương thức sau: