Ngăn ngừa rụng tóc, tóc chắc khỏe, kích thích tóc mọc với 6 loại trái cây quen thuộc với chị em

Nếu bạn muốn giảm tình trạng rụng tóc, tóc chắc khỏe lên từng ngày thì đừng bỏ qua 6 loại trái cây này.

Dứa

Trong dứa có hàm lượng canxi giúp kích thích mọc tóc và làm chậm quá trình bạc tóc. Bên cạnh đó, dứa cũng có khả năng tăng cường collagen, làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin E, kali và carbohydrate nên đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích mọc tóc. Không chỉ vậy, táo còn giúp cải thiện chất lượng da đầu bằng cách ngăn ngừa gàu và làm thông thoáng lỗ chân lông.

Ổi

Sức mạnh của ổi không phải dạng vừa đâu, khi được xếp vào 1 trong những loại trái cây giàu vintamin C nhất, trên cả các loại quả có múi. Ổi cũng là nguồn giàu vitamin A hỗ trợ sự phát triển của tóc, giúp da đầu khỏe hơn, thổi bay gàu và chữa rụng tóc đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Vitamin C trong dâu tây giúp giảm rụng tóc, làm chậm quá trình bạc tóc và ngăn ngừa sự hình thành gàu ngứa. Loại trái cây này còn có khả năng làm dày tóc cũng như giữ cho tóc chắc khỏe.

Bơ

Bơ giàu protein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta-carotene, canxi, sắt, kali, phốt pho và niacin. Những chất dinh dưỡng này giúp làm sạch da đầu, bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt, kích thích mọc tóc và nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây có múi

Trái cây có múi như cam, quýt, bưởi, mâm xôi rất giàu vitamin C - 1 trong những chất chống oxy hóa quan trọng cho cơ thể, đặc biệt là làn da và mái tóc. Vitamin C thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen, giúp hấp thu sắt tốt hơn, từ đó góp phần làm tóc mau dài hơn, khỏe hơn. Các loại trái cây có múi còn chứa vitamin B hỗ trợ cung cấp oxy, làm chậm quá trình lão hóa tóc, qua đó giúp giảm rụng tóc.

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