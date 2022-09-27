Mix đồ đơn giản cho ngày bận rộn, chị em công sở cứ lưu hết vào ngay

Mẫu áo bloues luôn phảng phất nét cổ điển nên trông rất xịn mịn, yêu kiều. Đặc biệt là đối với những chiếc áo blouse cổ tròn, được cắt kiểu vòng cung, mẫu áo này sẽ toát lên sự ngọt ngào, trẻ trung, có khả năng hack tuổi cực kỳ hiệu nghiệm. Mẫu áo này khi bạn mix với quần jeans, đảm bảo vẻ ngoài sẽ rất sành điệu và tươi xinh hết cỡ. Đối với những cô nàng công sở, với outfit này bạn có thể "trẻ hóa" ra vài tuổi nhưng vẫn rất lịch sự và chỉn chu.

Quần jeans + blazer

Không hề quá lời khi nhận định blazer là item có khả năng thanh lịch và sang xịn hóa phong cách hiệu quả hàng đầu trong làng váy áo. Bên cạnh tay dài chỉn chu thì blazer vẫn còn phiên bản ngắn tay. Áo khoác blazer & quần jeans là 2 món đồ được các nàng lựa chọn nhiều nhất bởi sự cá tính, năng động và sành điệu. Với set đồ chỉn chu và thanh lịch này, các cô nàng công sở hoàn toàn có thể tự tin gặp gỡ khách hàng, dự sự kiện,…

Quần âu + áo sơ mi oversize

Dù đi làm hay đi chơi, áo sơ mi cũng sẽ là bảo chứng cho vẻ ngoài sành điệu và thanh lịch cho các chị em. Bên cạnh đó, quần âu cũng là một item không thể thiếu trong tủ đồ công sở. Hai 2 item càng trở nên hữu ích hơn khi là món thời trang "cốt cán" trong muôn vàn set trang phục mát mẻ, thời thượng. Đây chính là lý do, việc bổ sung cho tủ đồ những mẫu áo sơ mi oversize, quần âu chuẩn đẹp, có khả năng nâng tầm phong cách là vô cùng cần thiết lúc này.

Chân váy + áo blouse

Yêu thích phong cách nữ tính thì các nàng không thể bỏ qua công thức áo blouse kết hợp với chân váy. Bộ đôi này không chỉ đem đến vẻ dịu dàng, tao nhã cho người diện, mà còn gây ấn tượng ở sự thanh lịch, đúng chất công sở.

Khi diện combo áo blouse và chân váy, điều quan trọng chị em cần nhớ là nên sơ vin. Thao tác này sẽ đảm bảo sự chỉn chu và gọn gàng. Bên cạnh đó, sơ vin cũng là cách đơn giản để tôn dáng, nàng cao hay thấp cũng đều nên áp dụng. Có nhiều kiểu chân váy hợp mix với áo blouse/sơ mi, tuy nhiên, chuẩn mốt nhất phải kể đến: chân váy suông, chân váy màu pastel, chân váy xếp ly hoặc chân váy xòe nhẹ.