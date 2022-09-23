Phương Khánh trang điểm nhẹ nhàng, kiểu tóc cũng chỉ búi gọn nhưng bộ đầm 2 dây đan chéo trước ngực cùng những khoảng cut-out bên hông đã giúp Hoa hậu Trái Đất khoe được vóc dáng còn đẹp hơn cả khi mới đăng quang.

Thùy Tiên cũng vừa diện bộ đầm y hệt khi đến thăm nhà chủ tịch Miss Grand International tại Thái Lan. Chỉ khác Phương Khánh về kiểu tóc và cũng chẳng cần phụ kiện đi kèm, Thùy Tiên thực sự khiến khán giả đau đầu phân định thắng thua.

Trước đó, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng có một lần đụng hàng Phương Khánh.

Khi ra sân bay đi Thái Lan, Thùy Tiên diện set đồ của NTK Hà Thanh Việt. Trang phục gồm blazer và quần shorts với tông đen - trắng, giúp hoa hậu trông thanh lịch nhưng vẫn khoe khéo đôi chân thon dài. Thùy Tiên còn tăng nét trẻ trung bằng cách kết hợp túi Gucci Horsebit 1955 giá 1.850 USD (hơn 42 triệu đồng).

Dù phối túi hiệu khác biệt, hai nàng hậu quốc tế chung lối trang điểm tông nude hiện đại và cách làm búi tóc cao trẻ trung, không ai kém cạnh khi ''đụng độ''. Để ton-sur-ton với trang phục đen trắng, Phương Khánh chọn xách túi Dior Saddle giá 3.300 USD (hơn 77 triệu đồng) tông đen sang trọng.

Khánh Vân - Ngọc Thảo

Á hậu Ngọc Thảo ăn diện vô cùng quyến rũ khi tham dự một sự kiện thời trang. Chiếc váy ngắn, có chi tiết nơ to phía sau được cô nàng mặc rất đẹp, khoe khéo đôi chân dài miên man. Cô chọn cho mình kiểu hoa tai hình ngôi sao lấp lánh, cách chải tóc gọn, ngược ra sau nhằm khoe khéo gương mặt thon gọn.

Nhiều tín đồ thời trang nhanh chóng nhận ra, bộ cánh này từng được Hoa hậu Khánh Vân diện trước đó. Cô nàng chọn để mái tóc thẳng ép sát, chải ngược phía sau giống đàn em Á hậu, nhưng tô điểm thêm khá nhiều kẹp tóc, cực kỳ xu hướng. Ngoài ra, cô còn ghi điểm bởi cách tạo dáng cho tay vào phần cánh nơ sau lưng, khiến trang phục lộ ra hết nét đẹp của mình. Với kinh nghiệm làm mẫu lâu năm, Khánh Vân thể hiện rất tốt, tôn được nét đẹp trang phục.

Khánh Vân - Đỗ Thị Hà

Trong lần tham gia hoạt động biển đảo tại Miss World 2021, Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi diện thiết kế cắt xẻ táo bạo, có họa tiết cổ điển với sắc xanh lá nổi bật. Đỗ Thị Hà ghi điểm với hình tượng năng động, dễ thương, tràn đầy năng lượng Gen Z

Netizen cũng nhanh chóng phát hiện ra đây là trang phục từng được Hoa hậu Khánh Vân mặc tại cuộc thi Miss Universe 2020. Trái với Đỗ Thị Hà, Khánh Vân lại mang đến một hình tượng người phụ nữ quyến rũ, trưởng thành. Màn "đụng độ" của hai nàng hậu khiến người hâm mộ phân vân khó xử bởi sắc vóc đều "một chín một người".

Phương Nhi - Trần Tiểu Vy

Một trong những tấm hình có độ viral nhất mạng xã hội có lẽ là thiết kế đầm cocktail xuyên thấu vô cùng quyến rũ này. Phương Nhi đã "đụng hàng" với Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy.

Phương Nhi cho biết do cô muốn thay đổi hình ảnh của mình vì trước đấy luôn gắn liền với style công chúa váy áo bồng bềnh nên đã thực hiện bộ ảnh này. Chân dài xứ Thanh còn tiết lộ bộ ảnh được đăng tải ngay trước thềm chung kết kịch tính với nội dung "xin vía" đàn chị. Ngờ đâu, cô nàng đã thành công.

Trần Tiểu Vy - Đỗ Thị Hà

Cùng diện mẫu váy yếm cách điệu gam màu tím thanh lịch, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và đàn chị Tiểu Vy đều nhận được những lời khen ngợi.

Thùy Tiên - Mai Phương Thúy

Với thiết kế có hơi hướm nữ thần Hy Lạp, cách điệu và lối cut-out ấn tượng thì trông Thuỳ Tiên rất sáng khung hình, chiếm spotlight. Tổng thể trang phục vô cùng hoàn hảo khi khoe được những nét đẹp hình thể của Hoa hậu Hoà Bình Thế Giới 2021 với những phụ kiện như lắc tay hay đôi giày, mọi thứ phối hợp vô cùng ăn ý.

Đây cũng là kiểu váy được Mai Phương Thuý diện trước đó. Hoa hậu có nhan sắc trường tồn với thời gian khi “đụng hàng” với Thuỳ Tiên thì chứng minh rằng, cô ấy vẫn đẹp hơn nét đẹp hiện đại. Rõ ràng nhìn nàng hậu 8x vẫn thắng thế hơn nhờ hình thể quyến rũ, rất hợp với kiểu cut-out của trang phục. Chưa kể, đôi chân dài trứ danh của Mai Phương Thuý cũng tôn dáng hơn.

Thùy Tiên - Đỗ Thị Hà

Với chiếc đầm trắng được thiết kế kiểu cổ yếm và đính đá cầu kì khiến Thùy Tiên càng trở nên sang chảnh và quý phái. Đặc biệt, thiết kế này giúp Thùy Tiên khoe trọn vòng một vô cùng nóng bỏng và gợi cảm.

Người hâm mộ nhanh chóng phát hiện thiết kế mà Thùy Tiên lựa chọn đã từng được Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc trình diễn trước đó. Khó để đặt lên bàn cân khi cả hai nàng hậu đều có nét quyến rũ riêng khi cùng diện thiết kế này. Sắc trắng tinh khôi cộng thêm phần lông vũ được đính kết ở chân váy làm nên hình ảnh vừa thơ mộng vừa cao sang cho nàng hậu.

Khi diện mẫu suit trắng sang chảnh, rất tôn dáng này đã giúp Đỗ Thị Hà dễ dàng di chuyển, giao lưu cùng fan. Nàng hậu chọn kiểu quần ngắn kết hợp cùng giày cao gót cùng màu mang đến vẻ hiện đại.

Trong khi đó, Thuỳ Tiên lại chọn kiểu quần suông để tô đậm cho đôi chân dài miên man của mình. Thuỳ Tiên luôn “ghi điểm" mạnh mẽ hơn bởi sự biến hoá đa dạng. Diện suit kiểu hờ hững, Thuỳ Tiên từ đó đã tạo nên cho mình một “thương hiệu" riêng với suit. Cô nàng tỏa ra khí chất ngời ngời khiến ai cũng phải xuýt xoa ngợi khen.

Một lần khác, Thuỳ Tiên và Đỗ Thị Hà tiếp tục “đụng đồ" mẫu suit đen khoét eo. Màn so kè này đúng là “bất phân thắng bại" khi cả hai đều tỏa sáng nhờ đường cong “khét lẹt" và đặc biệt là eo bé xíu, cực phẩm.