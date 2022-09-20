Phối đồ công sở 'xịn' ngay tức khắc với loạt outfit từ các mỹ nhân phim truyền hình Hàn đình đám

Dù chỉ đảm nhiệm vai nữ phụ trong Hẹn Hò Chốn Công Sở, nhưng style công sở vô cùng ấn tượng của Seol In Ah ghi điểm trong mắt khán giả với những item chuẩn phong thái con nhà giàu. Seol In Ah thường diện những chiếc áo blazer độn vai với kiểu dáng suông rộng cực Hàn Quốc. Thời trang công sở của cô nàng mang tới cảm giác trưởng thành và thời thượng đầy tinh tế.

Tủ đồ của luật sư Hong trong Vincenzo được bao phủ bởi một palette màu “trendy” hồng phớt. Bên cạnh đó, Hong Cha Young giải phóng hình tượng công sở đĩnh đạc qua những dáng áo lụa mềm mại. Đương nhiên, gia tài túi xách và kính râm đắt đỏ cũng giúp cô “nâng giá” bản phối quần âu của mình.

Nếu bạn theo dõi bộ phim Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta chắc cũng sẽ bị ấn tượng bởi gu thời trang đơn giản, lịch sự của cô nàng Yeon Soo (Kim Da Mi). Nữ diễn viên diện đồ công sở vừa tạo visual xuất sắc vừa giúp thể hiện tính cách mạnh mẽ, độc lập của nhân vật.

Trong bộ Tình Yêu Và Trói Buộc, Seohyun cũng có màn “biến hình” mạnh mẽ trong hình tượng cô nhân viên văn phòng Ji Woo. Đảm nhiệm vai nữ chính xinh đẹp, tài giỏi và cực kỳ cuốn hút, Seohyun hoàn toàn chinh phục khán giả qua phong cách thời trang siêu đỉnh. Có thể thây dù chỉ với một chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhưng khi phối cùng với chân váy hay quần âu thì cô nàng cũng tạo ra một outfit vô cùng ấn tượng.

Trang phục công sở của nhân vật Kim Dal Mi (Suzy) trong bộ phim Start-Up được đánh giá cao bởi sự kết hợp hài hòa giữa nét thanh lịch, chỉn chu với năng động và tươi trẻ.

Trong Start-Up, người sở hữu phong cách ấn tượng không chỉ có Suzy mà dàn nữ phụ cũng lên đồ đẹp chẳng kém, điển hình như Kang Han Na. Cô diện bao gồm những items sinh ra để dành cho môi trường công sở như: áo sơ mi, blazer hay quần ống suông. Khi kết hợp lại với nhau, đặc biệt là nếu chọn gam màu trắng kem và ghi xám làm chủ đạo như Kang Han Na, chị em dễ dàng có được tổng thể vừa nhã, vừa thanh lịch.

Eugene của bộ phim đấu đá giật gân “Penthouse” đang áp dụng một công thức kinh điển, nhưng không bao giờ gây nhàm chán gồm áo len cổ tim mix với chân váy rồi khoác ngoài blazer kẻ. Việc nhấn nhá thêm chiếc khăn lụa nhỏ đã giúp tổng thể trở nên ấn tượng, sành điệu hơn rất nhiều.

Vào những ngày Đông rét mướt nhưng chị em vẫn muốn diện áo sơ mi thì phải làm sao? Hãy học ngay chị đại Lee Ji Ah của “Penthouse”, layer bên trong áo sơ mi một chiếc áo cổ lọ xuyệt tông rồi kết lại bằng một chiếc chân váy, trông vừa thanh lịch, thời thượng mà vẫn siêu cấp sang chảnh đúng không?

Nữ phụ Oh Soo Ah trong Itaewon Class trung thành với những bộ âu phục thanh lịch, trang nhã.

Phục trang của nữ diễn viên Son Ye Jin trong phim đã trở thành điểm nhấn ấn tượng “cộp mác” Crash Landing On You. Son Ye Jin làm mới phong cách menswear với những lựa chọn thanh lịch như blazer có cầu vai rộng, trang phục trung tính.

Dù trung thành với công thức áo sơ mi và chân váy bút chì, phong cách của thư ký Kim (Kim Mi So) không hề bị nhàm chán với những kiểu blouse khác nhau như thắt nơ, xếp nếp, cài cúc trang trí, tay áo loe hoặc tay bồng. Để bộ trang phục được hoàn thiện, cô nàng thường kết hợp với túi xách có cùng tông màu và diện trang sức có thiết kế đơn giản mà tinh tế.

“Đặc sản” thời trang của Her Private Life chính là bộ sưu tập âu phục đa dạng màu sắc của nữ chính Sung Deok Mi. Những bộ suit được cắt may vừa người, phối cùng giày và túi đơn giản giúp Park Min Young “ghi điểm” trong mắt người xem. Các thiết kế đồng hồ, dây chuyền và hoa tai trang nhã cũng được cô nàng đưa vào để tạo điểm nhấn tinh tế cho bộ trang phục.

Kim So Hyun đã vào vai một cô phát thanh viên radio cực ngọt trong bộ phim Radio Romance (Đài phát tình yêu) với phong cách thời trang trẻ trung, thoải mái và hợp trend. Cô thường diện áo sơ mi cùng quần jeans năng động hay với chân váy nữ tính. Công thức mix đồ này chắc chắn không hề làm khó các cô nàng công sở, vô cùng dễ diện, dễ đẹp.