Phương Oanh với style công sở thanh lịch, quý phái, chị em tham khảo để cả tuần đi làm ai gặp cũng khen

Với vóc dáng đẹp, cao 1m70 cùng số đo chuẩn cộng thêm từng xuất thân từ vị trí người mẫu nên nữ diễn viên rất biết cách chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và khí chất của mình. Ngoài những trang phục gợi cảm, quyến rũ khi xuất hiện trên thảm đỏ, không ít lần, nữ diễn viên khiến mọi người phải trầm trồ diện những trang phục công sở, toát lên vẻ sang trọng và thời thượng.

Phương Oanh là một trong những diễn viên được phủ sóng trong "khung giờ vàng" phim truyền hình của VTV hiện nay. Cô từng gây chú ý với loạt vai diễn trong các bộ phim như: "Lời thì thầm trong quá khứ", "Ngược chiều nước mắt", "Hương vị tình thân",...

Nữ diễn viên thường chuộng họa tiết hoa nhí, đơn giản nhưng tinh tế, các chất liệu mỏng, hướng tới vẻ thanh lịch, trẻ trung. Cùng tham khảo những set đồ công sở đơn giản nhưng nhã nhặn, sang trọng từ diễn viên Phương Oanh.

Phương Oanh phối áo voan, chân váy bút chì lụa cùng túi xách hàng hiệu giúp vừa tôn lên vóc dáng "chuẩn chỉnh" lại vừa sành điệu hết nấc.

Chiếc áo voan cao cổ kết hợp áo blazer khoác ngoài giúp Phương Oanh sang chảnh không khác gì một "tổng tài".

Người đẹp biến hoá đầy nữ tính trong set đồ gam hồng pastel nhã nhặn.

Chiếc chân váy gam xanh tạo nên vẻ nổi bật, gợi cảm cho phong cách nữ diễn viên.

Set đồ liền thân với tay áo loe đơn giản nhưng giúp Phương Oanh trở nên dịu dàng và thanh lịch hơn bao giờ hết.

Người đẹp chọn giày nude tạo sự trung tính, các mẫu túi xách dáng nhỏ giúp tổng thể trang phục thêm phần trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch sự.

Phương Oanh hóa tiểu thư yêu kiều với váy cocktail màu ghi với thiết kế giả vest khoác hờ.

Phóng khoáng và quyến rũ với chân váy bút chì kết hợp áo trắng chất liệu xuyên thấu. Chiếc áo này kết hợp với áo hai dây đồng màu, cài kín cúc sẽ mang đến vẻ chỉn chu, nghiêm túc cho các cô gái công sở.

Phương Oanh quyến rũ với chân váy ôm sát kết hợp áo đen chất liệu xuyên thấu nhưng không hề kém lịch sự khi phối cùng áo 2 dây cùng màu.

Phương Oanh thường làm điệu với các loại mắt kính hơi hướng cổ điển, gọng vuông trắng hoặc gọng tròn, mắt mèo khi diện đồ công sở.

Với những cô gái ưa phong cách ngọt ngào, chân váy kết hợp áo lụa cổ vuông đính nơ là lựa chọn không nên bỏ qua.

Áo sơ mi trắng và quần âu được Phương Oanh phối khéo léo giúp tôn lên tỉ lệ vàng của cơ thể và vô cùng bắt mắt và thanh lịch.

Cô mix áo sơ mi họa tiết hoa cùng quần âu trắng tinh khôi giúp gương mặt nổi bật .

Hai màu đen, trắng luôn là sự lựa chọn của những cô nàng yêu thích sự đơn giản. Chỉ cần chọn chiếc sơ mi trắng đắp voan đen làm điểm nhấn kết hợp quần âu trắng, chị em đã có một vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần năng động.

Set đồ công sở ton sur ton trắng kín đáo nhưng vẫn thanh lịch của Phương Oanh. Cô nàng nhấn nhá thêm chiếc túi xách đen giúp outfit thêm nổi bật không bị nhàm chán.