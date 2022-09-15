Soi tủ đồ 'all black' của Tâm Tít có gì mà mỗi lần diện lại khiến người khác phải 'đứng ngồi không yên'

Bà mẹ hai con gần đây rất tự tin và chuộng những trang phục màu đen có đường cắt xẻ gợi cảm, khoe khéo lợi thế hình thể nuột nà cùng làn da trắng sáng. Theo đó, Tâm Tít làm người hâm mộ choáng ngợp khi khoác lên người những bộ cánh hờ hững mà không hề phản cảm. Cô cập nhật rất nhanh các xu hướng thời trang , chính vì thế, mỗi khi xuống phố, nàng hot girl luôn tỏa sáng một cách lộng lẫy và đẳng cấp nhất.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng sắc vóc quyến rũ, đằm thắm và sắc sảo theo năm tháng của Tâm Tít vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Cựu hot girl cũng được xem là một trong những mỹ nhân chịu chặt chém nhất mỗi khi lên đồ. Dù là không dự sự kiện hay bước lên thảm đỏ danh giá như trước, Tâm Tít vẫn đầu tư trang phục rất chỉn chu và hoàn hảo. Từ trang phục đến phụ kiện không có một điểm nào để chê cả.

Đi ăn tối cùng bạn bè, Tâm Tít chọn áo cut-out hở ngực, eo để tôn đường cong hình thể. Trang phục có kiểu dáng lạ mắt, giúp bà mẹ hai con khoe gu thời trang độc đáo.

Phía sau áo là khoảng hở táo bạo, làm nổi bật lưng trần nuột nà của người đẹp.

Cô chuyển từ những bộ cánh thanh lịch, gợi cảm chừng mực sang style kiệm vải và 'chặt chém'. Cựu hot girl có cả tủ đồ đen theo phong cách cá tính để cô diện hàng ngày.

Tâm Tít chuộng cách kết hợp áo thun ôm sát cùng chân váy ngắn hoặc quần da. Boots cao đến gần gối style hầm hố là món phụ kiện khó thiếu trong những set đồ dạo phố của người đẹp.

Thân hình cân đối giúp cô tự tin lăng xê nhiều phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ.

Có thân hình quyến rũ với số đo 85-58-89 cm sau hai lần sinh nở, Tâm Tít không gò bó mình trong một kiểu đồ cụ thể mà tự tin chinh phục nhiều phom váy áo bạo dạn.

Tâm Tít ngày càng chuộng style sexy, sắc vóc lên hương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Các điểm cut-out của bikini đen móc đính kim loại lạ mắt và 'chặt chém' hết cỡ khiến mẫu đồ đi biển của cô trở nên quyến rũ hơn.

Cô xây dựng phong cách thời trang trẻ trung, cá tính.

Tâm Tít cũng chuộng thời trang màu đen khi thực hiện bộ ảnh. Thân hình chuẩn đẹp của mẹ 2 con là niềm ao ước của bao người.

Người đẹp chọn mẫu áo có họa tiết đính kết ở cầu vai để tổng thể trông bắt mắt hơn.

Tâm Tít càng xinh đẹp, gợi cảm hơn bội phần với váy ngủ đen huyền được thiết kế từ vải lụa khiến ai nhìn cũng phải mê đắm.

Cô biến những chuyến nghỉ dưỡng của mình thành show thời trang với những bộ bikini tông đen quyến rũ.

Tâm Tít sang chảnh với đồ tắm một mảnh cùng mắt kính hàng hiệu.