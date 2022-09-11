Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây

Thời trang 11/09/2022 11:45

Là một richkid chính hiệu, Thảo Nhi Lê khiến khán giả không khỏi trầm trồ với độ sang chảnh và thời thượng trong loạt outfit khi đặt chân đến New York.

Thảo Nhi Lê là một trong những nàng Hậu có gu thời trang ổn định và sành điệu, gợi cảm. Sau khi dành nhiều thời gian để chinh chiến tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022, hiện tại, nàng Á hậu đã sang Mỹ cho chuyến công tác gần 1 tháng tại xứ cờ hoa. Trong thời gian ở đây, người đẹp dự kiến sẽ tham dự New York Fashion Week, tham gia các hội thảo về nữ quyền... cũng như kết hợp cả làm việc và đi chơi cùng bạn bè sau 2 năm không gặp bởi đại dịch. Chính vì thế mà cô đã cho dân tình chiêm ngưỡng cả outfit đi làm và đi chơi vô cùng đa dạng.

Có thể nói, những bộ váy mà cô diện, những out-fit mà cô tự phối đồ trông không khác gì một icon fashion chính hiệu. 

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 1

Nàng Hậu khiến các fans "xỉu up xỉu down" khi khoe ảnh lên đồ khoe body cực cháy, tự cầm lái vi vu đất Mỹ bằng siêu xe đắt đỏ. Độ chất chơi, phóng khoáng và quyến rũ của Thảo Nhi Lê gần như "độc nhất vô nhị" trong số những nàng Hậu lên ngôi thời gian gần đây.

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 2

Vốn là một người có đam mê mãnh liệt với thời trang, á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2022 khiến mọi người mắt chữ O mồm chữ A khi cô liên tục thả dáng mượt mà, những khuôn hình từ trời Tây luôn được fan Việt thả tim lia lịa.

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 3

Khi đi tham quan bảo tàng, đi ăn, đi chơi cùng bạn bè... là lúc Thảo Nhi Lê trở lại với style thời trang phóng khoáng, trẻ trung quen thuộc của mình.

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 4

Dạo phố, người đẹp chọn áo cắt xẻ vô cùng táo bạo, tôn lên vòng 1 quyến rũ và còn khoe được vòng eo săn chắc. 

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 5

Người đẹp không quên khoe dáng bên chiếc view triệu đô. Dân tình nhận xét rằng body của Thảo Nhi càng ngày càng gợi cảm, nên giữ vững phong độ cho đến khi thi đấu quốc tế.

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 6

Mẫu váy ngắn màu xanh được nữ fashionista diện trong một buổi dạo chơi khác. Á hậu Việt kiều xuống phố New York với váy ôm body được thiết kết cut-out gợi cảm. Không thể thiếu một chiếc kính râm và túi kẹp nách cho outfit vừa năng động lại không kém phần nóng bỏng này.

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 7

Trong tủ đồ của Thảo Nhi không thể thiếu những chiếc váy lụa được cắt xẻ táo bạo để nâng tầm phong cách. Với chiếc váy quá nổi bật như vậy, cô không cần làm tóc quá cầu kỳ.

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 8

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diện trang phục gợi cảm trong khoảnh khắc lãng mạn cùng người yêu.

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 9

Cô chọn suit trắng với áo khoét ngực sâu và quần short, tạo hình ảnh sexy nhưng vẫn vô cùng thanh lịch, đúng chất "boss girl".

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 10

Với niềm đam mê thời trang, Lê Thảo Nhi có khả năng mix đồ cực kỳ sang chảnh và thời thượng, mặc dù chiều cao có phần hạn chế nhưng cô lại ghi điểm bởi thần thái tự tin, sắc vóc kiêu sa không ai sánh bằng. 

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe sắc vóc nỏng bỏng và loạt outfit 'chanh sả hết nấc' ở trời Tây - Ảnh 11

Và cuối cùng, mỹ nhân sinh năm 1994 khiến dân tình nức lòng khi diện áo dài trắng sải bước tại Mỹ. Cô cho biết dù sinh ra và lớn lên tại Đức nhưng vẫn được bố mẹ dạy tiếng Việt và văn hóa của quê hương.

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