Ở tuổi 20, gia tài túi hiệu trăm triệu của Linh Ka khiến nhiều người 'phát sốt'

Bước chân vào làng giải trí Việt với hàng loạt những "lùm xùm" với danh xưng "Hotgirl Ung thư", Linh Ka từng là cái tên hot hit thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bẵng đi một thời gian, Linh Ka không còn quá ồn ào như trước, có vẻ như khi trưởng thành thêm một chút, cô nàng bắt đầu biết cách tránh xa thị phi hơn. Có lẽ chính vì sự chăm chỉ "cá kiếm" thơi mà cô nàng dần dấn thân gọn gàng vào công cuộc đam mê đồ hiệu. Điển hình trong số đó phải kể đến là bộ sưu tập túi xách không hề khiêm tốn chút nào.

Thiết kế nhỏ gọn đến từ nhà mốt Gucci có giá "sương sương" tầm 40 triệu.

Một chiếc Hourglass từ Balenciaga màu hồng phấn để phù hợp hơn với các outfit hơi hướng bánh bèo. Dù túi có giá hơn 44 triệu đồng nhưng cô nàng vẫn sắm sửa nhiệt tình!

Dường như Linh Ka rất mê họa tiết của nhà Louis Vuitton mà còn sành điệu "đu" thêm chiếc Pochette Accessoires mỏng manh với giá 14 triệu.

Còn nhớ lúc Linh Ka chưng diện chiếc Vanity PM có giá hơn 58 triệu đồng này đã tạo cơn sốt lớn trong cộng đồng chơi túi. Các shop hàng online thi nhau đính kèm tệp "túi xách hộp Linh ka" để bán hàng. Đủ hiểu độ phủ sóng ác liệt của cô nàng trong ngành thời trang như nào!

Trong bô sưu tập túi hiệu của Linh Ka còn phải kể đến chiếc Multi Pochette này với giá ngót nghét 59 triệu chưa thuế nữa. Với thiết kế túi đeo chéo này cô phối cùng chiếc sơ mi trắng oversize cho phong cách trẻ trung.

Dior Bobby với giá 87 triệu đồng cũng có mặt trong bộ sưu tập túi hiệu của cô nàng 10X từ lâu.

Dior Book Tote được nhiều mỹ nhân Việt mê đắm, Linh Ka cũng sở hữu 1 chiếc. Được biết giá của chiếc túi này dao động từ 63 - 80 triệu đồng.

Linh Ka sở hữu chiếc túi có khắc tên bản thân chứng tỏ giá trị càng đắt đỏ hơn.

30 triệu đồng là số tiền Linh Ka bỏ ra để sở hữu chiếc Chanel Pouch này.

Có lẽ vì có vóc dáng nhỏ nhắn nên Linh Ka khá thích những mẫu túi mini xinh xinh. Chiếc Chanel Mini Vanity cô nàng mới mua dạo gần đây có giá xấp xỉ 40 triệu đồng.

Được biết, chiếc túi đến từ nhà mốt Chanel này có giá tới hơn 123 triệu đồng.