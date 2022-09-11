Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây

Thời trang 11/09/2022 16:46

Không phải là một item xa lạ nào, đây chính là kiểu quần mà chắc hẳn trong tủ đồ của chị em nào cũng có đấy.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, nhan sắc của Đỗ Thị Hà liên tục thăng hạng đáng kể. Cô biến hoá nhiều phong cách cũng như khoe được những thế mạnh của bản thân. Lợi thế về chiều cao nổi bật với đôi chân dài 1m11 thẳng tắp, nàng hậu thường khéo léo diện những set đồ giúp tôn lên đôi chân dài đáng mơ ước của mình. 

Nếu thường xuyên theo dõi cô nàng, bạn sẽ nhận ra kiểu quần ống suông luôn được xuất hiện dày đặc. Item công sở quốc dân này vốn dĩ là món đồ đã gắn liền với cô không dưới 5 sự kiện. Cô nàng còn check in đủ nơi và còn đem nó vi vu sang cả trời Tây trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021.

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 1

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 2

Đỗ Thị Hà đã kết hợp quần ống rộng đen, áo len trắng cùng với áo dạ đen ở bên ngoài. Dù diện bộ đồ có màu sắc vô cùng tối giản nhưng người đẹp xứ Thanh vẫn nhận được lời khen ngợi của đông đảo người hâm mộ.

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 3

Trong một chuyến đi thiện nguyện cô diện một bộ cánh vô cùng đơn giản với 2 gam màu sắc cơ bản đen trắng. Đặc biệt cách ăn vận của cô nhận cơn mưa lời khen về sự thanh lịch, chỉn chu.

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 4

Ấn tượng chẳng kém còn là lần cô nhận được vinh dự check in tại văn phòng chính phủ. Người đẹp ăn mặc chỉnh tề, chiếc quần mix cùng áo sơ mi và blazer thanh lịch.

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 5

Khi ra sân bay lên đường đi Puerto Rico trong hành trình Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện áo thun ôm sát màu xanh lá có điểm nhấn cut out và quần đen dài ống rộng tôn dáng làm nổi bật đôi chân 1m11 của cô.

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 6

Thiết kế gồm quần ống rộng và áo crop-top họa tiết lạ mắt giúp Đỗ Thị Hà khoe vẻ thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ bên dàn thí sinh.

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 7

Cách phối áo ngắn cùng quần cạp cao được Đỗ Thị Hà ưa chuộng vì giúp cô khoe vòng eo 60 cm lẫn vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại.

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 8

Cô nàng còn trưng dụng chiếc quần công sở quốc dân nhiệt liệt vào các buổi tổng duyệt của các đêm diễn thời trang

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 9

Diện chiếc quần ống rộng màu hồng nổi bật phối với áo crop top có thiết kế lạ mắt, người đẹp xứ Thanh khoe trọn vòng eo "con kiến" săn chắc, quyến rũ cùng đôi chân dài 1m11 sexy.

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 10

Gần đây, hình ảnh của Đỗ Thị Hà đóng khung với style hiện đại, "tổng tài".

Bật mí kiểu quần 'được lòng' Hoa hậu Đỗ Thị Hà, được diện từ nhà ra phố, từ Việt sang tận trời Tây - Ảnh 11

Với nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, chị em có thể tham khảo cách mặc của nàng hậu và lựa chọn màu sắc phù hợp để mặc đi chơi, đi công việc hay các sự kiện quan trọng. 

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