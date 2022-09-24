Quần jeans diện với váy dài tưởng 'râu ông nọ cắm cằm bà kia' nhưng mỹ nhân châu Á lại 'cao tay' biến thành hot trend

Gu ăn mặc "lạ đời" tưởng chừng là cách phối luộm thuộm, ''lạc quẻ'' nhưng nhiều nữ thần xứ kim chi, mỹ nhân Trung Quốc và Việt Nam cũng bắt đầu lăng xê phong cách này. Mốt phối đầm và quần đã khiến nhiều chị em thích thú và khẳng định đây sẽ là hot trend không thể bỏ lỡ. Chỉ cần biết phối đồ khéo léo một chút, bản thân người mặc sẽ trông vô cùng trendy và nổi bật.

Rosé (BLACKPINK) có lẽ là mỹ nhân đưa mốt thời trang độc đáo này trở thành xu hướng trong thời gian gần đây. Nữ ca sĩ theo đuổi lối mix đồ ngẫu hứng, phóng khoáng khi chọn bộ váy hoa màu xanh xẻ tà đến eo kết hợp cùng quần jeans đồng màu đi kèm sneaker.

Nữ idol hất váy tung bay, khoe chiếc quần jeans thụng phía trong. Kiểu mặc đồ “nửa dịu dàng, nửa cá tính” khiến netizen rất thích thú. Nhiều người khen Rosé phải có thân hình rất cao ráo và mảnh mai mới chinh phục được cách mix đồ như vậy.

Cô nàng cũng từng mix&match váy 2 dây maxi mix cùng áo thun phía trong và kết hợp thêm quần jeans. Những set đồ này thực sự đã mang đến tổng thể cá tính và cuốn hút lạ lùng cho Rosé, đặc biệt là tôn được vóc dáng mảnh mai của cô nàng.

Jessica lăng xê phong cách "2 trong 1" với váy hoa nữ tính cổ chữ V và quần jeans ôm sát. Kiểu đồ phối lạ mắt không chỉ giúp người mặc thoải mái mà còn mang đến sự mới mẻ, trẻ trung.

Khác với Rosé chọn quần jeans thụng rất dễ dìm dáng, Jessica ưu ái kiểu quần skinny gọn gàng, dễ mặc hơn. Cô thường diện những chiếc đầm đắp vạt, xẻ tà đến eo để dễ dàng khoe chiếc quần phía trong.

Na Eun cũng thử nghiệm mốt váy cùng quần jeans. Tuy nhiên, thay vì buông cúc đến eo để giúp đôi chân thêm dài, nữ idol lại cài kín khuy váy, khiến tổng thể trông có phần luộm thuộm, rối mắt.

Triệu Lộ Tư chọn diện quần jeans ống loe kết hợp cùng váy quây. Để tránh việc trang phục "dìm" dáng thì người đẹp Hoa ngữ cố tình vén váy đến cạp quần.

Hưởng ứng trào lưu Y2K đang quay trở lại gây 'sốt', Diệu Nhi mix đồ lấy cảm hứng từ cách phối váy liền với quần dài giống các sao Âu Mỹ năm 2000. Chiếc đầm quây dài xẻ tà hai bên được bà xã Anh Tú kết hợp quần jeans ống suông, tạo vẻ cá tính.

Châu Bùi có cách diện đồ phá cách tương tự Diệu Nhi. Với kiểu váy trước ngắn sau dài xếp bèo điệu đà, nàng fashionista không mix theo cách thông thường mà kết hợp cùng jeans ống loe. Châu Bùi còn diện thêm boots mũi nhọn. Cô không quên chọn mẫu túi kẹp nách có màu sắc ton-sur-ton với đầm và boots, tạo sự đồng điệu .

Màn phối đồ của nàng hậu quê Cao Bằng trông rất thích mắt khi cô khéo léo tạo điểm nhấn bằng việc mở bung hàng khuy của chiếc đầm, tạo độ xẻ tà phía trước. Lương Thùy Linh không quên những món phụ kiện hàng hiệu như giày bệt và túi xách đi kèm.

Tiểu Vy cũng cho thấy khả năng phối đồ cao tay khi chọn một chiếc đầm yếm lụa, xẻ tà hai bên kết hợp với quần jeans họa tiết mặt trăng và điểm nhấn cho tổng thể chính là chiếc túi màu hồng nổi bật.

Miina - thành viên cùng nhóm nhạc với Phí Phương Anh - học Rosé nhóm Blackpink mix váy hoa maxi cùng quần jeans năng động.

Chất liệu tulle 'bánh bèo' cũng được Khánh Vân ứng dụng khi diện váy dài quá gối cùng quần phía trong. Tuy nhiên kiểu váy ren xuyên thấu mỏng manh khi mặc với quần jeans ống rộng lại trông rất luộm thuộm và ''dìm'' dáng.

Ngọc Trinh thì táo bạo hơn hẳn khi bắt trend xu hướng mix đồ này với chiếc váy công chúa bồng bềnh và chiếc quần âu. Tuy nhiên chiếc áo blazer bên ngoài có lẽ dư thừa khi khiến tổng thể cô nàng trông khá rườm rà.

Bỏ túi vài tips nho nhỏ để bắt trend mốt mix quần jeans và váy dài

Cá tính, độc đáo là thế nhưng style mix đồ này nếu không cẩn thận sẽ dễ khiến các cô nàng trở nên luộm thuộm. Vậy thì để chinh phục set đồ váy dài + quần jeans, bạn có thể bỏ túi những tips mặc đồ sau:

- Nên chọn váy và quần có độ rộng không chênh lệch nhau quá lớn. Điều này sẽ giúp nàng có được set đồ đẹp mắt, cá tính hơn mà vẫn không bị dìm dáng.

- Nên chọn kiểu chọn váy xuyên thấu hoặc những bộ váy xẻ tà, váy dáng sơmi đính cúc... để có được tổng thể "hợp rơ" hơn khi kết hợp với quần jeans.

- Họa tiết trang phục cũng rất quan trọng, nếu đã mặc váy họa tiết kẻ ô hay hoa nhí thì chỉ nên diện quần đơn sắc để tổng thể không bị rườm rà nhé.

- Có thể chọn váy có đường xẻ bên hông để lộ được nhiều nhất phía bên trong quần.

- Sneaker là sự lựa chọn an toàn và hoàn hảo nhất cho kiểu mix&match này. Ngoài ra, hạn chế dùng phụ kiện nhất có thể để tổng thể trông tự nhiên hơn.