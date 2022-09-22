Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng

Đặc biệt, phối kiểu layer sẽ giúp bạn có khá nhiều kiểu biến hóa hợp với thời tiết. Đây cũng như một cách làm mới các item đã nằm trong tủ đồ của bạn cả một thời gian dài, mặc đi mặc lại phát chán. Nếu như muốn có một diện mạo sành điệu và thời trang thì bạn chớ bỏ qua kiểu phối đồ từ các người đẹp này nhé.

Phong cách thời trang layer là cách mặc nhiều lớp trang phục, phụ kiện cùng lúc trên bộ đồ của bạn. Khi các món đồ được kết hợp “hợp tình hợp lý” thì không những không bị lôi thôi mà còn rất thời trang và không sợ đụng hàng. Cách phối đồ layer không đơn thuần chỉ là việc phối đồ nhiều lớp với những món tương đồng mà bạn còn cần chú ý cả kiểu dáng, màu sắc và chất liệu món đồ.

Áo gile dường như như là một item vô cùng phổ biến với các sao khi phối đồ. Loại áo này vừa có thể giữ ấm, vừa đảm bảo tính thời trang, đặc biệt là khi phối cùng với cùng với áo sơ mi trắng hoặc áo thun. Thêm vào đó, nàng có thể lựa chọn mặc gile kèm với chân váy hay quần jeans như Thanh Hằng thì đều đảm bảo mix-match vô cùng hiệu quả.

Combo áo cổ lọ đen, quần jeans áo trench coat nhưng nhờ layer một chiếc áo crop top xếp bèo, outfit của Yến Nhi trở nên phá cách và đầy ấn tượng.

Nếu bạn đam mê phong cách menswear vừa thanh lịch và vừa cá tính thì đừng bỏ qua cách phối đồ này của Yến Nhi. Tất cả những gì mà bạn cần chính là một chiếc áo blazer, áo sơ mi và một chiếc quần ngố. Ngoài ra, để thêm phần sexy và thu hút hơn thì bạn có thể thêm một chiếc áo ống bên trong. Sau khi đã chuẩn bị xong thì đây chính là lúc mà bạn xếp các item này theo layer một cách hợp lý nhất từ áo ống, áo sơ mi và cuối cùng là blazer khoác ngoài.

Châu Bùi chưa bao giờ khiến cho người hâm mộ thất vọng bởi phong cách thời trang chuẩn fashionista chất như nước cất của mình. Chỉ với áo len cổ lọ, áo sơ mi và blazer quen thuộc, Châu Bùi đã thổi hồn vào set đồ này bằng một chiếc cà-ra-vát độc lạ. Điều này đã giúp cho tổng thể của nàng fashionista đặc biệt hơn so với kiểu phối layer thông thường.

Cùng với cách phối đồ và sắp xếp layer thông minh, nàng Quán quân The Face - Phí Phương Anh trông như học sinh cấp ba với áo sơ mi tay ngắn, áo len sát nách và váy tennis. Thêm một chiếc cà ra vát cùng đôi giày trắng nữa là cũng đủ khiến bạn trông trẻ trung như đang ở lứa tuổi học đường.

Nhờ layer chiếc áo thun cổ rộng bên trong blazer, outfit của Hoa hậu Kỳ Duyên trông gợi cảm, nhưng không hề phô phang chút nào. Tông màu trung tính cũng là yếu tố giúp bộ đồ trên thêm sang xịn.

Công thức phối layer trang phục được Thiều Bảo Trang ứng dụng hoàn hảo. Với sơ mi và chân váy tuyền trắng, cô nàng ưu ái blazer màu ghi, tô đậm dáng vẻ phóng khoáng nhưng vẫn duyên dáng hết tầm.

Không chỉ có các sao Việt mà các nữ idol Hàn Quốc - những người luôn dẫn đầu về phong cách thời trang cũng có những outfit layer đẹp "mướt mắt" để bạn tham khảo đấy!

Nữ thần Yoona (SNSD) lên cho mình một set đồ layer khá thú vị: blazer khoác ngoài áo sơ mi và áo len trơn. Sự thông minh trong việc tạo điểm nhấn từ màu xanh da trời của áo sơ mi, xanh bơ của chiếc túi xách giúp cho bộ suit đen chẳng còn vẻ già dặn, cứng nhắc.

Trong set đồ của Rosé đó là sự kết hợp giữa hai gam màu đen - trắng và cách mặc bỏ áo vào trong chân váy khiến diện mạo của cô nàng mang đậm style nữ sinh trung học.

Set đồ của Joy (Red Velvet) là layer áo và cardigan cùng dáng crop top với nhau, vừa siêu trẻ trung lại còn tạo hiệu ứng "hack dáng" cực đỉnh.

Phong cách thời trang đời thường của Seulgi (Red Velvet) luôn đậm chất thanh lịch và cá tính.

Sunmi sở hữu trang phục layer cầu kỳ nhất nhì khi phối tới 3 lớp áo gồm sơ mi, cardigan và blazer cùng với 2 lớp quần gồm legging và quần shorts. Cách mix các món đồ nên tổng thể trang phục không hề rối mắt, rườm rà mà vô cùng ấn tượng, cá tính

Vẫn là kiểu gile layer cùng áo quen thuộc nhưng Jessica vẫn tạo được cho mình điểm khác biệt khi chọn kiểu áo blouse có phần cổ lá sen cỡ đại và tay phồng nữ tính. Thiết kế nổi bật của chiếc áo tạo điểm nhấn ấn tượng