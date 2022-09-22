Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng

Thời trang 22/09/2022 12:46

Không còn phải đau đầu suy nghĩ cách mix&match, chị em cứ tham khảo các outfit từ hội mỹ nhân showbiz Việt - Hàn này, đảm bảo ghi điểm phong cách.

Phong cách thời trang layer là cách mặc nhiều lớp trang phục, phụ kiện cùng lúc trên bộ đồ của bạn. Khi các món đồ được kết hợp “hợp tình hợp lý” thì không những không bị lôi thôi mà còn rất thời trang và không sợ đụng hàng. Cách phối đồ layer không đơn thuần chỉ là việc phối đồ nhiều lớp với những món tương đồng mà bạn còn cần chú ý cả kiểu dáng, màu sắc và chất liệu món đồ.

Đặc biệt, phối kiểu layer sẽ giúp bạn có khá nhiều kiểu biến hóa hợp với thời tiết. Đây cũng như một cách làm mới các item đã nằm trong tủ đồ của bạn cả một thời gian dài, mặc đi mặc lại phát chán. Nếu như muốn có một diện mạo sành điệu và thời trang thì bạn chớ bỏ qua kiểu phối đồ từ các người đẹp này nhé.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 1

Áo gile dường như như là một item vô cùng phổ biến với các sao khi phối đồ. Loại áo này vừa có thể giữ ấm, vừa đảm bảo tính thời trang, đặc biệt là khi phối cùng với cùng với áo sơ mi trắng hoặc áo thun. Thêm vào đó, nàng có thể lựa chọn mặc gile kèm với chân váy hay quần jeans như Thanh Hằng thì đều đảm bảo mix-match vô cùng hiệu quả.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 2

Combo áo cổ lọ đen, quần jeans áo trench coat nhưng nhờ layer một chiếc áo crop top xếp bèo, outfit của Yến Nhi trở nên phá cách và đầy ấn tượng.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 3

Nếu bạn đam mê phong cách menswear vừa thanh lịch và vừa cá tính thì đừng bỏ qua cách phối đồ này của Yến Nhi. Tất cả những gì mà bạn cần chính là một chiếc áo blazer, áo sơ mi và một chiếc quần ngố. Ngoài ra, để thêm phần sexy và thu hút hơn thì bạn có thể thêm một chiếc áo ống bên trong. Sau khi đã chuẩn bị xong thì đây chính là lúc mà bạn xếp các item này theo layer một cách hợp lý nhất từ áo ống, áo sơ mi và cuối cùng là blazer khoác ngoài.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 4

Châu Bùi chưa bao giờ khiến cho người hâm mộ thất vọng bởi phong cách thời trang chuẩn fashionista chất như nước cất của mình. Chỉ với áo len cổ lọ, áo sơ mi và blazer quen thuộc, Châu Bùi đã thổi hồn vào set đồ này bằng một chiếc cà-ra-vát độc lạ. Điều này đã giúp cho tổng thể của nàng fashionista đặc biệt hơn so với kiểu phối layer thông thường. 

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 5

Cùng với cách phối đồ và sắp xếp layer thông minh, nàng Quán quân The Face - Phí Phương Anh trông như học sinh cấp ba với áo sơ mi tay ngắn, áo len sát nách và váy tennis. Thêm một chiếc cà ra vát cùng đôi giày trắng nữa là cũng đủ khiến bạn trông trẻ trung như đang ở lứa tuổi học đường.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 6

Nhờ layer chiếc áo thun cổ rộng bên trong blazer, outfit của Hoa hậu Kỳ Duyên trông gợi cảm, nhưng không hề phô phang chút nào. Tông màu trung tính cũng là yếu tố giúp bộ đồ trên thêm sang xịn.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 7

Công thức phối layer trang phục được Thiều Bảo Trang ứng dụng hoàn hảo. Với sơ mi và chân váy tuyền trắng, cô nàng ưu ái blazer màu ghi, tô đậm dáng vẻ phóng khoáng nhưng vẫn duyên dáng hết tầm.

Không chỉ có các sao Việt mà các nữ idol Hàn Quốc - những người luôn dẫn đầu về phong cách thời trang cũng có những outfit layer đẹp "mướt mắt" để bạn tham khảo đấy!

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 8

Nữ thần Yoona (SNSD) lên cho mình một set đồ layer khá thú vị: blazer khoác ngoài áo sơ mi và áo len trơn. Sự thông minh trong việc tạo điểm nhấn từ màu xanh da trời của áo sơ mi, xanh bơ của chiếc túi xách giúp cho bộ suit đen chẳng còn vẻ già dặn, cứng nhắc.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 9

Trong set đồ của Rosé đó là sự kết hợp giữa hai gam màu đen - trắng và cách mặc bỏ áo vào trong chân váy khiến diện mạo của cô nàng mang đậm style nữ sinh trung học.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 10

Set đồ của Joy (Red Velvet) là layer áo và cardigan cùng dáng crop top với nhau, vừa siêu trẻ trung lại còn tạo hiệu ứng "hack dáng" cực đỉnh.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 11

Phong cách thời trang đời thường của Seulgi (Red Velvet) luôn đậm chất thanh lịch và cá tính.

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 12

Sunmi sở hữu trang phục layer cầu kỳ nhất nhì khi phối tới 3 lớp áo gồm sơ mi, cardigan và blazer cùng với 2 lớp quần gồm legging và quần shorts. Cách mix các món đồ nên tổng thể trang phục không hề rối mắt, rườm rà mà vô cùng ấn tượng, cá tính

Nắm trọn bí kíp phối đồ layer đẹp chuẩn chỉnh từ các mỹ nhân showbiz, đủ sức cân mọi vóc dáng - Ảnh 13

Vẫn là kiểu gile layer cùng áo quen thuộc nhưng Jessica vẫn tạo được cho mình điểm khác biệt khi chọn kiểu áo blouse có phần cổ lá sen cỡ đại và tay phồng nữ tính. Thiết kế nổi bật của chiếc áo tạo điểm nhấn ấn tượng

Phối đồ công sở 'xịn' ngay tức khắc với loạt outfit từ các mỹ nhân phim truyền hình Hàn đình đám

Phối đồ công sở 'xịn' ngay tức khắc với loạt outfit từ các mỹ nhân phim truyền hình Hàn đình đám

Học hỏi loạt outfit công sở qua các bộ phim truyền hình Hàn Quốc sau đây, chắc chắn việc "hôm nay đi làm mặc gì?" sẽ không còn khó khăn với hội chị em nữa rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   phối đồ layer măc đẹp sao Việt sao Hàn

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt