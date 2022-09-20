Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng

Thời trang 20/09/2022 12:36

Chắc hẳn kiểu chân váy bút chì chẳng còn xa lạ với style công sở của hội chị em. Nhưng để diện item này không "nuốt dáng" mà lại nổi bần bật thì chị em phải tham khảo ngay các gợi ý dưới đây.

Tủ đồ công sở của chị em có thể bao gồm nhiều kiểu váy, áo, các items mốt nhất, nhưng không thể thiếu được chân váy bút chì. Món thời trang này sẽ mang đến nét nữ tính, mềm mại cho phong cách công sở, đồng thời tạo nên các set đồ sang trọng. Khi đi shopping chân váy bút chì, chị em không nhất thiết phải sắm những kiểu quá diêm dúa, cầu kỳ. Chỉ cần đầu tư vào kiểu cơ bản sau đây, đồng thời biết cách phối với kiểu áo phù hợp thì việc mặc đẹp đến công sở sẽ trở nên rất dễ dàng.

Chân váy bút chì màu đen

Những tưởng, chân váy bút chì là item cứng nhắc, đậm chất công sở, không được hội sành điệu ưu ái thì đợt này, các quý cô Hàn Quốc lại dành cho chân váy bút chì một sự ưu tiên nhất định. Phiên bản mà gái Hàn mê nhất chính là kiểu chân váy bút chì dài đến bắp chân. Item này có kiểu dáng ôm gọn đôi chân, giúp tôn lên đường cong và tạo vẻ quyến rũ, nữ tính cho người mặc. 

Hoàn thiện set đồ với 1 đôi giày cao gót mảnh mai và túi xách tay nhỏ xinh là đã có outfit ưng mắt. Nhưng nếu phối cùng giày bệt tối giản sẽ mang đến nét năng động, trẻ trung.

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 1

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 2

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 3

Chân váy bút chì màu trắng

Những cô nàng điệu đà có thể mix chân váy bút chì màu trắng với áo blouse nữ tính. Ngoài ra, khi item này kết hợp với áo thun hay sơ mi cộc tay cũng tạo nên sự nhã nhặn nhưng không quá cứng nhắc. Chân váy có thiết kế đơn giản nên có thể kết hợp ăn ý cùng mọi thể loại áo cầu kỳ, bánh bèo. Combo này vừa đơn giản lại ưng mắt, tôn dáng, diện đi làm hay đi chơi cũng đều hợp cả.

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 4

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 5

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 6

Chân váy bút chì màu trung tính

Khi gái Hàn lên đồ với chân váy bút chì, vẻ ngoài của họ không hề có một chút "dừ" hay cứng nhắc nào. Lý do là bởi gái Hàn khá tích cực diện những chiếc váy bút chì dài mang màu sắc nhã nhặn, hoặc mix cùng với những kiểu áo trẻ trung, sáng sủa như là: áo len tăm, sơ mi sáng màu… Nhờ vậy, tổng thể trang phục sẽ vừa toát lên sự thanh lịch, vừa sành điệu và ngọt ngào.

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 7

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 8

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 9

Chân váy bút chì màu sáng

Chân váy sáng màu sẽ mang đến làn gió mới cho phong cách công sở. Mẫu chân váy này ghi điểm ở sự trẻ trung, ngọt ngào. Đặc biệt là các tông màu pastel cũng rất trang nhã, nên giúp nàng công sở dễ dàng hoàn thiện các outfit hài hòa, thanh lịch.

Chị em có thể tăng thêm hiệu quả hack tuổi bằng cách kết hợp chân váy màu sáng với áo trắng, rồi nhấn nhá chiếc túi xách, giày dép mang tông màu trung tính. Như vậy, vẻ ngoài sẽ toát lên vẻ tinh tế, sang trọng. Với những set đồ này, bạn chỉ nên sử dụng xoay quanh 2 đến 3 tông màu cơ bản để tránh bị rối mắt.

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 10

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 11

Học gái xinh xứ Hàn toàn diện váy bút chì đi làm vừa sang vừa khoe dáng - Ảnh 12

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