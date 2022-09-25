Diện quần jeans quên kéo khóa 'nửa mặc nửa tụt': Trendy hay phản cảm?

Cũng từ đây, cộng đồng yêu thời trang nổi lên một cuộc tranh cãi về trào lưu mặc quần jeans độc lạ này. Với nhiều người, quần jeans không kéo khóa là sự kết hợp giữa quần lưng cao và mốt mặc quần cạp thấp, giúp tôn dáng nhưng vẫn có thể khéo léo khoe những đường nét trên cơ thể.

Gần đây hình ảnh nhiều bạn trẻ, thậm chí là các ngôi sao nổi tiếng xuất hiện trên đường phố với chiếc quần jeans không kéo khóa quần đã trở nên quen thuộc. Xu hướng này liên quan đến mốt mặc quần cạp thấp và trào lưu diện quần khổng lồ.

"Năm nay toàn những xu hướng đáng thất vọng", "Ai có thể giải thích cho tôi lý do vì sao mặc quần không cài cúc lại thành xu hướng vậy?", "Họ giữ cho mẫu quần không bị tụt xuống như thế nào?"...

Tuy nhiên, nếu ứng dụng không phù hợp, kiểu quần jeans này cũng có thể “phản chủ”, gây phản cảm. Đã có nhiều ý kiến tiêu cực về cách "bắt trend" độc lạ, khó hiểu này:

Sự thịnh hành của mốt quần jeans không kéo khóa

Bỏ qua các ý kiến trái chiều, mốt mặc quần không kéo khóa vẫn được lòng giới trẻ khi tôn vinh tính đa dạng vóc dáng trong thời trang.

Xu hướng mặc quần không kéo khóa bắt đầu phổ biến qua những bức ảnh thời trang đường phố của Bella Hadid. Bên cạnh đó, một số người nổi tiếng như Kendall Jenner, Kylie Jenner... cũng ưa chuộng trào lưu này.

Nhiều KOL ủng hộ mốt mặc quần không kéo khóa. Ảnh: Daily Mail, Mirror, The Sun.

Theo mốt này, nhiều sao Việt cũng nhận về các ý kiến trái chiều. Người diện đồ lên cực quyến rũ, người lại bị chỉ trích vì phản cảm.

Ngọc Trinh cực kỳ sexy với chiếc quần jean chưa kéo khóa. Phong cách này giúp người đẹp vừa khoe trọn vòng eo con kiến, nhưng vẫn làm nhiều ánh nhìn "đỏ mặt tía tai".

Diện bodysuit khoét hông cao kết hợp quần nhung ton-sur-ton nhưng Chi Pu chơi lớn với kiểu "nửa mặc nửa tụt".

Cũng kết hợp bodysuit cắt khoét từ bề với chiếc quần quên kéo khóa, Ninh Dương Lan Ngọc được cho

là đã học hỏi Chi Pu thành công.

Chúng Huyền Thanh sử dụng trang phục cut-out tông trắng và quần jeans xanh cổ điển khi hoà cùng trào lưu diện đồ sexy.

"Ông bầu" Vũ Khắc Tiệp cũng từng "gây sốt" với thiết kế tương tự tại Milan Fashion Week. Thế nhưng, khi phá cách với quần Âu, áo sơ mi, Vũ Khắc Tiệp nhận được nhiều bình luận không mấy vừa tai. Cách ăn mặc của anh được nhiều khán giả cho là thảm hoạ thời trang.

Vậy mặc quần jeans thế nào cho đẹp?

Quần jeans là một trong những item không thể thiếu trong tủ đồ của các chị em. Không những tôn dáng, giúp chị em ăn gian vòng 2 và vòng 3, quần jeans còn có tính ứng dụng rất cao, một chiếc quần jeans có thể phối với hầu hết các items còn lại trong tủ đồ. Tuy nhiên, để mặc quần jeans sao cho đẹp thì các nàng chỉ cần nhớ đúng 4 tips này đảm bảo không chỉ sành điệu mà còn chuẩn thanh lịch.

Chọn quần jeans cạp cao

Những mẫu quần cạp cao sẽ tôn dáng và khiến chân trông dài hơn so với khi bạn diện quần cạp thấp. Quần jeans cạp cao có nhiều hình dạng và kích cỡ. Vậy kiểu nào là phù hợp với dáng người của bạn? Quy tắc duy nhất bạn cần nhớ là chọn quần jeans cạp cao có độ dài tới vòng eo tức là trên rốn khoảng 4-5cm. Phần nhỏ nhất của cơ thể là nơi tạo sức hút mạnh mẽ và giúp định hình đường cong, nhấn nhá vào eo hiệu quả nhất.

Chọn quần ống rộng vừa phải

Bạn sẽ dễ có được outfit chỉn chu, thanh lịch nếu chọn cho mình một chiếc quần jeans có phom dáng gọn gàng. Ngược lại, với kiểu quần ống dài rộng thênh thang, vẻ ngoài trông sẽ lùng bùng, dễ bị nuốt dáng. Vậy nên lựa chọn lý tưởng nhất cho nàng công sở chính là quần jeans ống đứng hoặc jeans ống rộng vừa phải. Đơn giản vậy thôi, outfit công sở của chị em sẽ đạt điểm thanh lịch và chuyên nghiệp. Bật mí thêm rằng, nếu chọn kiểu quần dài trên mắt cá chân, chị em đi giày bệt thì vóc dáng vẫn cao ráo.

Ưu tiên quần jeans có thiết kế đơn giản

Những mẫu quần jeans rách hay in hình màu mè, loang lổ hay xẻ gấu... dù trông khá hay ho và mới lạ nhưng nếu tham biến tấu, diện quần rách xẻ tứ tung thì đừng hỏi vì sao bạn luôn lọt top mặc xấu quanh năm suốt tháng. Vì lẽ đó khi chọn quần jeans, các bạn nên ưu ái những item biến tấu vừa phải, như những chiếc quần jeans trơn, có thể là jeans ống đứng, ống rộng hay skinny đều ổn dể tạo sự chỉn chu.

Luôn sơ vin

Khi diện quần jeans, ranh giới giữa thanh lịch và bụi bặm là khá mong manh. Để không rơi vào trường hợp thứ 2, chị em chỉ cần áp dụng một bí kíp rất đơn giản, đó là sơ vin. Thao tác nhỏ này sẽ tạo vẻ gọn gàng, trang nhã cho outfit. Đó còn chưa kể, sơ vin luôn hiệu quả trong việc hack dáng. Nếu nhấn nhá cho bộ đồ một chiếc thắt lưng, tổng thể trang phục của chị em sẽ càng thêm ấn tượng, và còn có được vẻ tinh tế.