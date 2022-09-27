Loạt outfit đơn giản nhưng 'chất phát ngất' của dàn sao Hollywood mà ai cũng có thể diện

Set đồ của Emma Watson rất trang nhã, nhưng vẫn có điểm nhấn nổi bật, đó chính là chiếc áo sơ mi họa tiết kẻ ô. Outfit trên là lựa chọn hoàn hảo để đi dạo phố nhờ sự trẻ trung, năng động. Thiết kế quần jeans trắng dài trên mắt cá chân sẽ đảm bảo sự thanh thoát, cao ráo cho vóc dáng.

Katie Holmes nổi bật trên phố ngay cả khi lên đồ giản dị. Cô kết hợp áo thun trắng với quần jeans xanh. Set đồ này hack tuổi hiệu quả và không bao giờ lỗi mốt. Dù rất trẻ trung, năng động nhưng combo áo thun trắng + quần jeans xanh vẫn có sự thanh lịch. Bộ đồ càng thêm hút mắt khi Katie Holmes sơ vin, nhấn nhá một chiếc thắt lưng.

Selena Gomez đã kết hợp áo thun trắng với cardigan dáng dài, quần skinny jeans và đi giày loafer cùng tông. Outfit này trẻ trung, năng động nhưng không kém phần nữ tính.

Những bộ suit mỏng rất hợp để diện trong mùa thu. Không chọn cho mình bộ suit mang màu sắc rực rỡ, Angelina Jolie mặc một set đồ toàn tông màu trắng, và thu hút ánh nhìn với vẻ tinh tế, trang nhã.

Diện áo sơ mi trắng oversized với quần skinny jeans, Hailey Baldwin dễ dàng có được vẻ ngoài sành điệu, cô khéo léo khi diện túi xách đỏ, tô son đỏ và đeo kính râm cool ngầu.

Siêu mẫu Rosie HW khoác áo sơ mi oversized ngoài combo áo thun trắng + quần âu màu be để vẻ ngoài thật phóng khoáng, sành điệu.

Với phong cách tối giản, chị em vẫn có thể diện các món thời trang họa tiết, điển hình là áo thun kẻ ngang. Kiểu áo này rất kinh điển, và chỉ cần kết hợp cùng quần jeans, người mặc đã có được outfit thời thượng, chẳng cần cố.

Gigi Hadid trông trẻ trung, ngọt ngào mà vẫn rất thanh lịch khi diện áo sơ mi kẻ màu xanh da trời, mix với quần jeans xanh xám.

Victoria Beckham có được vẻ ngoài sang chảnh ngút ngàn như mix áo sơ mi màu be với quần âu màu đỏ thẫm.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi xanh + quần màu cam đất tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Combo này trông nổi bật, rất sang xịn nhưng không bị "chóe" quá.

Chị em 30+ muốn trông trẻ trung nhưng không bị "cưa sừng làm nghé" thì cứ học nữ diễn viên Katie Holmes, mix áo sơ mi xanh với quần jeans ống vẩy.

Elsa Hosk sang chảnh và đầy quyến rũ nhờ combo áo sơ mi kẻ buộc vạt, kết hợp với chân váy suông, nhấn thêm phụ kiện như kính mắt, dây chuyền vàng.