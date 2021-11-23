Mặt nạ bùn có thực sự có lợi cho làn da của bạn không?

Phần lớn, mặt nạ bùn của bạn có thể sẽ mang lại hiệu quả tức thì trong thời gian ngắn. Đó là câu trả lời ngắn về dòng sản phẩm này và bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết bên dưới.

Mặt nạ bùn chắc chắn có thể giúp ích cho làn da của bạn. Chỉ cần biết rằng mặt nạ bùn của bạn sẽ không mang lại hiệu quả lâu dài đáng kể.

Mặt nạ bùn có thể loại bỏ các tạp chất trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông và hút dầu thừa.

Tương tự như mặt nạ đất sét, mặt nạ bùn được biết đến với công dụng kháng khuẩn và tẩy tế bào chết.

Tác dụng của nó là gì cho da?

trong đĩa petri cho thấy nồng độ khoáng chất cao của bùn Biển Chết có thể giúp ức chế một số loại vi khuẩn gây mụn.

Muối Biển Chết giàu magiê có thể giúp cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da và giảm viêm trên da khô, kích ứng.

Nó có thể gây ra bất kỳ tác dụng phụ?

Do có tác dụng thanh lọc và giải độc nên mặt nạ bùn có thể làm khô da đối với một số loại da, chẳng hạn như da khô, da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời hoặc da hỗn hợp.

Chúng cũng có thể gây kích ứng cho các loại da nhạy cảm nếu chúng được đeo quá lâu hoặc có các thành phần nhạy cảm bổ sung, như axit hoặc hương thơm.

Có ai không nên sử dụng nó không?

Nếu bạn có bất kỳ vết thương hở hoặc mụn nào, có lẽ tốt nhất là bạn nên làm rõ. Mặt nạ bùn - giống như hầu hết các loại mặt nạ khác - có thể gây kích ứng vùng da bị rạn và bong tróc thêm.

Ngoài ra, nếu da của bạn cực kỳ khô hoặc nhạy cảm, mặt nạ bùn có thể tẩy tế bào chết quá nhiều cho loại da của bạn. Thử một miếng dán thử trên đường viền hàm hoặc một vùng nhỏ khác trên cơ thể để xem da bạn có phản ứng hay không.

Nếu mặt nạ bùn gây kích ứng da của bạn theo bất kỳ cách nào, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.

Nếu các triệu chứng của bạn kéo dài hơn một hoặc hai ngày hoặc trầm trọng hơn, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Họ có thể tư vấn cho bạn về các bước tiếp theo.

Có phải tất cả các mặt nạ bùn được tạo ra như nhau không?

Có rất nhiều loại bùn, mỗi loại có nguồn gốc từ một vị trí khác nhau và mang lại những lợi ích khác nhau cho làn da.

Một trong những loại bùn phổ biến nhất được sử dụng để đắp mặt nạ là bùn Biển Chết .

Loại bùn này, có nguồn gốc từ Biển Chết ở Trung Đông, được biết đến với đặc tính chống viêm. Bùn được ca ngợi vì nồng độ magie và natri cao, và được sử dụng để giúp điều trị mọi thứ từ bệnh vẩy nến đến viêm khớp.

Bùn núi lửa, có nguồn gốc từ đất xung quanh núi lửa, được biết đến để sử dụng trên mặt và cơ thể. Bùn được cho là có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.

Bùn Moor là một loại bùn có nguồn gốc từ thực vật hầu như không chứa đất sét. Bùn có đặc tính làm se và chống viêm nhẹ nên rất thích hợp cho các loại da nhạy cảm.

Phổ biến bởi Blue Lagoon của Iceland, bùn silica của Iceland là một loại bùn có màu sáng được biết đến với công dụng làm sạch của nó.

Một vài nghiên cứu cho thấy bùn silica được biết là có nồng độ cao của các phân tử hoạt tính sinh học có thể giúp cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da và ngăn ngừa lão hóa da.

Còn đất sét thì sao?

Mặt nạ đất sét và bùn thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau.

“Bùn” là một loại nước lỏng hơn được trộn với sự kết hợp của các khoáng chất, đất, phù sa hoặc đất sét. Đất sét là một chất khoáng cụ thể có chứa các tinh thể silica và alumina.

Về bản chất, đất sét khô hơn so với bùn, vì bùn thường có nồng độ nước cao hơn.

Làm thế nào để bạn thêm nó vào thói quen của bạn?

Để đắp mặt nạ bùn lên mặt, hãy sử dụng nó theo thứ tự mà bạn làm với các loại mặt nạ khác.

Đầu tiên, tẩy trang nếu bạn đang trang điểm và rửa sạch mặt.

Tiếp theo, dùng ngón tay sạch hoặc chổi quét mặt nạ để thoa mặt nạ đất sét hoặc bùn lên mặt. Tập trung vào những lĩnh vực cần được thanh lọc nhất.

Đắp mặt nạ trong thời gian khuyến cáo trên nhãn hoặc bao bì. Thời gian này thường không quá 15 phút.

Rửa sạch mặt nạ và vỗ nhẹ cho da khô.

Để hoàn thành quy trình của bạn, hãy theo dõi với bất kỳ loại serum, kem dưỡng ẩm, dầu hoặc SPF nào (nếu là ban ngày).

Để đắp mặt nạ bùn cho các vùng khác trên cơ thể, chẳng hạn như cánh tay và chân, bạn sẽ cần thoa hỗn hợp lên da sạch.

Lưu ý không thoa lên vùng da mới tẩy lông. Điều này có thể gây khó chịu cho nó.

Giữ nguyên mặt nạ cho đến khi nó cứng lại hoặc đến khoảng thời gian được đề xuất trên bao bì.

Xả sạch, lau khô và thoa đều cơ thể với kem dưỡng da không mùi.

Bạn có thể sử dụng nó bao lâu một lần?

Không giống như một số loại mặt nạ thông thường có thể sử dụng hàng ngày, mặt nạ bùn chỉ nên được sử dụng tối đa ba lần một tuần. Các đặc tính giống như khử độc của chúng có thể quá khô để sử dụng hàng ngày.

Nếu da của bạn bị tẩy tế bào chết quá nhiều hoặc khô, hãy giảm sử dụng xuống còn một lần một tuần hoặc một vài tuần một lần.

Khi nào bạn có thể mong đợi kết quả?

Với mặt nạ bùn, bạn có thể mong đợi kết quả ngay lập tức.

Các khoáng chất trong bùn sẽ tẩy tế bào da chết, bụi bẩn, dầu và các tạp chất khác, giúp da sạch hơn, sáng hơn và không bị bong tróc.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là kết quả tức thì của mặt nạ bùn không nhất thiết phải kéo dài. Cần tiến hành nhiều nghiên cứu hơn về hiệu quả của việc sử dụng lâu dài.

Điểm mấu chốt

Mặt nạ bùn có thể giúp bạn tẩy da chết tức thì và làm sạch sâu.

Tìm mặt nạ bùn có chứa bùn chất lượng, chẳng hạn như bùn Biển Chết, bùn đồng hoang hoặc bùn silica của Iceland.

Nếu bạn có phản ứng bất lợi với mặt nạ bùn, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và nói chuyện với nhà cung cấp của bạn.

Nguồn: https://www.healthline.com/



